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オカダ・カズチカがオスプレイに快勝！ＫＥＮＴＡとともに開幕４連勝…Ｇ１全成績

スポーツ報知
# 格闘技
ファレを攻めるオカダ・カズチカ（カメラ・中村　健吾）
ファレを攻めるオカダ・カズチカ（カメラ・中村　健吾）

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（２０日、東京・後楽園ホール、観衆１７２２人札止め）

　優勝候補筆頭のＩＷＧＰヘビー級王者・オカダ・カズチカ（３１）がＩＷＧＰジュニアヘビー級王者で同門「ＣＨＡＯＳ」のウィル・オスプレイ（２６）と対戦。必殺のレインメーカーで下し、開幕４連勝を飾った。

　前ＷＷＥのＫＥＮＴＡ（３８）も難敵・ＥＶＩＬを破り４戦全勝。棚橋弘至（４２）はランス・アーチャー（４２）を、前ＩＷＧＰインターコンチネンタル王者・飯伏幸太（３７）はＳＡＮＡＤＡ（３１）を下し、ともに２勝目を挙げた。

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇海野翔太、ジョン・モクスリー（３分５６秒　逆エビ固め）ジュース・ロビンソン、辻陽太●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇金丸義信、タイチ、鈴木みのる（８分５２秒　ディープインパクト→片エビ固め）後藤洋央紀、矢野通、上村優也●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎、ジェイ・ホワイト（９分５０秒　パッケージドライバー→逆エビ固め）ジェフ・コブ、本間朋晃、トーア・ヘナーレ●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＢＵＳＨＩ、内藤哲也、鷹木信悟（７分３３秒　エムエックス→エビ固め）石井智宏、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、成田蓮●

　▽「Ｇ１クライマックス２９」Ａブロック公式戦３０分１本勝負

　〇ザック・セイバーＪ．　１勝３敗＝勝ち点２（６分３０秒　リングアウト）バッドラック・ファレ●　１勝３敗＝勝ち点２

　▽同

　〇棚橋弘至　２勝２敗＝勝ち点４（１１分５８秒　高角度前方回転エビ固め）ランス・アーチャー●　２勝２敗＝勝ち点４

　▽同

　〇ＫＥＮＴＡ　４勝０敗＝勝ち点８（１５分０３秒　ｇｏ２ｓｌｅｅｐ→片エビ固め）ＥＶＩＬ●　２勝２敗＝勝ち点４

　▽同

　〇飯伏幸太　２勝２敗＝勝ち点４（１９分１４秒　カミゴェ→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ●　１勝３敗＝勝ち点２

　▽同

　〇オカダ・カズチカ　４勝０敗＝勝ち点８（２１分５６秒　レインメーカー→エビ固め）　ウィル・オスプレイ●１勝３敗＝勝ち点２

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