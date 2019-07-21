オカダ・カズチカがオスプレイに快勝！ＫＥＮＴＡとともに開幕４連勝…Ｇ１全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（２０日、東京・後楽園ホール、観衆１７２２人札止め）
優勝候補筆頭のＩＷＧＰヘビー級王者・オカダ・カズチカ（３１）がＩＷＧＰジュニアヘビー級王者で同門「ＣＨＡＯＳ」のウィル・オスプレイ（２６）と対戦。必殺のレインメーカーで下し、開幕４連勝を飾った。
前ＷＷＥのＫＥＮＴＡ（３８）も難敵・ＥＶＩＬを破り４戦全勝。棚橋弘至（４２）はランス・アーチャー（４２）を、前ＩＷＧＰインターコンチネンタル王者・飯伏幸太（３７）はＳＡＮＡＤＡ（３１）を下し、ともに２勝目を挙げた。
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇海野翔太、ジョン・モクスリー（３分５６秒 逆エビ固め）ジュース・ロビンソン、辻陽太●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇金丸義信、タイチ、鈴木みのる（８分５２秒 ディープインパクト→片エビ固め）後藤洋央紀、矢野通、上村優也●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎、ジェイ・ホワイト（９分５０秒 パッケージドライバー→逆エビ固め）ジェフ・コブ、本間朋晃、トーア・ヘナーレ●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＢＵＳＨＩ、内藤哲也、鷹木信悟（７分３３秒 エムエックス→エビ固め）石井智宏、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、成田蓮●
▽「Ｇ１クライマックス２９」Ａブロック公式戦３０分１本勝負
〇ザック・セイバーＪ． １勝３敗＝勝ち点２（６分３０秒 リングアウト）バッドラック・ファレ● １勝３敗＝勝ち点２
▽同
〇棚橋弘至 ２勝２敗＝勝ち点４（１１分５８秒 高角度前方回転エビ固め）ランス・アーチャー● ２勝２敗＝勝ち点４
▽同
〇ＫＥＮＴＡ ４勝０敗＝勝ち点８（１５分０３秒 ｇｏ２ｓｌｅｅｐ→片エビ固め）ＥＶＩＬ● ２勝２敗＝勝ち点４
▽同
〇飯伏幸太 ２勝２敗＝勝ち点４（１９分１４秒 カミゴェ→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ● １勝３敗＝勝ち点２
▽同
〇オカダ・カズチカ ４勝０敗＝勝ち点８（２１分５６秒 レインメーカー→エビ固め） ウィル・オスプレイ●１勝３敗＝勝ち点２