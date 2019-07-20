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内藤が後藤下し初勝利！モクスリーは石井下し３連勝で単独首位…Ｇ１全成績

スポーツ報知
# 格闘技
内藤哲也
内藤哲也

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（１９日、東京・後楽園ホール、観衆１７２５人札止め）

　開幕２連敗を喫していた優勝候補でＩＷＧＰインターコンチネンタル王者の内藤哲也（３７）が必殺のデスティーノで後藤洋央紀（４０）を下し、３戦目にして初勝利を挙げた。

　ともに初参戦のタイチ（３９）と鷹木信悟（３６）の一戦は鷹木が快勝。メインイベントで激突したジョン・モクスリー（３３）と石井智宏（４３）のパワー対決はモクスリーが必殺のデスライダーで白星。開幕３連勝で単独首位に立った。

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇バッドラック・ファレ、チェーズ・オーエンズ（４分４０秒　グラネード→片エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．、金丸義信●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ランス・アーチャー、鈴木みのる（９分４８秒　ＥＢＤクロー）棚橋弘至、本間朋晃●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＢＵＳＨＩ、ＳＡＮＡＤＡ、ＥＶＩＬ（９分０２秒　エムエックス→片エビ固め）飯伏幸太、ＫＥＮＴＡ、クラーク・コナーズ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、オカダ・カズチカ（８分４６秒　ＫＵＭＡＧＯＲＯＳＨＩ→片エビ固め）ウィル・オスプレイ、トーア・ヘナーレ●

　▽「Ｇ１クライマックス２９」Ｂブロック公式戦３０分１本勝負

　〇鷹木信悟●　２勝１敗＝勝ち点４（１４分４０秒　ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）タイチ●　１勝２敗＝勝ち点２

　▽同

　〇ジェフ・コブ　１勝２敗＝勝ち点２（１３分２１秒　ツアー・オブ・ジ・アイランド→片エビ固め）ジュース・ロビンソン●　２勝１敗＝勝ち点４

　▽同

　〇矢野通　２勝１敗＝勝ち点４（３分０４秒　横入り式エビ固め）ジェイ・ホワイト●　０勝３敗＝勝ち点０

　▽同

　〇内藤哲也　１勝２敗＝勝ち点２（１６分０１秒　デスティーノ→片エビ固め）後藤洋央紀●　１勝２敗＝勝ち点２

　▽同

　〇ジョン・モクスリー　３勝０敗＝勝ち点６（２０分３６秒　デスライダー→エビ固め）石井智宏　２勝１敗＝勝ち点４

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