内藤が後藤下し初勝利！モクスリーは石井下し３連勝で単独首位…Ｇ１全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（１９日、東京・後楽園ホール、観衆１７２５人札止め）
開幕２連敗を喫していた優勝候補でＩＷＧＰインターコンチネンタル王者の内藤哲也（３７）が必殺のデスティーノで後藤洋央紀（４０）を下し、３戦目にして初勝利を挙げた。
ともに初参戦のタイチ（３９）と鷹木信悟（３６）の一戦は鷹木が快勝。メインイベントで激突したジョン・モクスリー（３３）と石井智宏（４３）のパワー対決はモクスリーが必殺のデスライダーで白星。開幕３連勝で単独首位に立った。
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇バッドラック・ファレ、チェーズ・オーエンズ（４分４０秒 グラネード→片エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．、金丸義信●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ランス・アーチャー、鈴木みのる（９分４８秒 ＥＢＤクロー）棚橋弘至、本間朋晃●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＢＵＳＨＩ、ＳＡＮＡＤＡ、ＥＶＩＬ（９分０２秒 エムエックス→片エビ固め）飯伏幸太、ＫＥＮＴＡ、クラーク・コナーズ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、オカダ・カズチカ（８分４６秒 ＫＵＭＡＧＯＲＯＳＨＩ→片エビ固め）ウィル・オスプレイ、トーア・ヘナーレ●
▽「Ｇ１クライマックス２９」Ｂブロック公式戦３０分１本勝負
〇鷹木信悟● ２勝１敗＝勝ち点４（１４分４０秒 ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）タイチ● １勝２敗＝勝ち点２
▽同
〇ジェフ・コブ １勝２敗＝勝ち点２（１３分２１秒 ツアー・オブ・ジ・アイランド→片エビ固め）ジュース・ロビンソン● ２勝１敗＝勝ち点４
▽同
〇矢野通 ２勝１敗＝勝ち点４（３分０４秒 横入り式エビ固め）ジェイ・ホワイト● ０勝３敗＝勝ち点０
▽同
〇内藤哲也 １勝２敗＝勝ち点２（１６分０１秒 デスティーノ→片エビ固め）後藤洋央紀● １勝２敗＝勝ち点２
▽同
〇ジョン・モクスリー ３勝０敗＝勝ち点６（２０分３６秒 デスライダー→エビ固め）石井智宏 ２勝１敗＝勝ち点４