Ｖ候補の棚橋＆飯伏が初勝利！オカダとＫＥＮＴＡは３連勝…Ｇ１全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（１８日、東京・後楽園ホール、観衆１７２６人札止め）
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇海野翔太、ジョン・モクスリー（５分４６秒 フィッシャーマンズスープレックスホールド）石井智宏、上村優也●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ジェフ・コブ、後藤洋央紀（９分３０秒 バタフライロック）ジュース・ロビンソン、トーア・ヘナーレ、辻陽太●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇チェーズ・オーエンズ、ジェイ・ホワイト、高橋裕二郎（８分４９秒 パッケージドライバー→片エビ固め）矢野通、本間朋晃、成田蓮●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇鈴木みのる、タイチ、金丸義信（８分３５秒 ゴッチ式パイルドライバー→体固め）内藤哲也、鷹木信悟、ＢＵＳＨＩ●
▽「Ｇ１クライマックス２９」Ａブロック公式戦３０分１本勝負
〇ＫＥＮＴＡ ３勝０敗＝勝ち点６（１１分５８秒 ＧＡＭＥ ＯＶＥＲ）ランス・アーチャー● ２勝１敗＝勝ち点４
▽同
〇ＥＶＩＬ ２勝１敗＝勝ち点４（１８分１１秒 ＥＶＩＬ→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ● １勝２敗＝勝ち点２
▽同
〇オカダ・カズチカ ３勝０敗＝勝ち点６（１０分１５秒 エビ固め）バッドラック・ファレ １勝２敗＝勝ち点２
▽同
〇棚橋弘至 １勝２敗＝勝ち点２（１３分５６秒 ジャックナイフ式エビ固め）ザック・セイバーＪ． ０勝３敗＝勝ち点０●
▽同
〇飯伏幸太 １勝２敗＝勝ち点２（２７分１６秒 カミゴェ→片エビ固め） ウィル・オスプレイ● １勝２敗＝勝ち点２