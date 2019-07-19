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Ｖ候補の棚橋＆飯伏が初勝利！オカダとＫＥＮＴＡは３連勝…Ｇ１全成績

スポーツ報知
# 格闘技
オスプレイを破り今大会初勝利を挙げた飯伏幸太（右）
オスプレイを破り今大会初勝利を挙げた飯伏幸太（右）

　◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（１８日、東京・後楽園ホール、観衆１７２６人札止め）

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇海野翔太、ジョン・モクスリー（５分４６秒　フィッシャーマンズスープレックスホールド）石井智宏、上村優也●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ジェフ・コブ、後藤洋央紀（９分３０秒　バタフライロック）ジュース・ロビンソン、トーア・ヘナーレ、辻陽太●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇チェーズ・オーエンズ、ジェイ・ホワイト、高橋裕二郎（８分４９秒　パッケージドライバー→片エビ固め）矢野通、本間朋晃、成田蓮●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇鈴木みのる、タイチ、金丸義信（８分３５秒　ゴッチ式パイルドライバー→体固め）内藤哲也、鷹木信悟、ＢＵＳＨＩ●

　▽「Ｇ１クライマックス２９」Ａブロック公式戦３０分１本勝負

　〇ＫＥＮＴＡ　３勝０敗＝勝ち点６（１１分５８秒　ＧＡＭＥ　ＯＶＥＲ）ランス・アーチャー●　２勝１敗＝勝ち点４

　▽同

　〇ＥＶＩＬ　２勝１敗＝勝ち点４（１８分１１秒　ＥＶＩＬ→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ●　１勝２敗＝勝ち点２

　▽同

　〇オカダ・カズチカ　３勝０敗＝勝ち点６（１０分１５秒　エビ固め）バッドラック・ファレ　１勝２敗＝勝ち点２

　▽同

　〇棚橋弘至　１勝２敗＝勝ち点２（１３分５６秒　ジャックナイフ式エビ固め）ザック・セイバーＪ．　０勝３敗＝勝ち点０●

　▽同

　〇飯伏幸太　１勝２敗＝勝ち点２（２７分１６秒　カミゴェ→片エビ固め）　ウィル・オスプレイ●　１勝２敗＝勝ち点２

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