【巨人】接戦落として５連勝でストップ、坂本勇は２発で２冠…ヤクルト戦試合経過

◆ヤクルト５―４巨人（１７日・神宮）
巨人は接戦を落とし連勝が５でストップした。
坂本勇が４回に２７号ソロ、６回に２８号２ランを放ち、今季４度目となる１試合２発。本塁打、打点ともにリーグ単独トップに。２番打者での１シーズン２２本塁打は球団史上最多となった。
１点差の９回には１死三塁の同点機を作るも、後続が倒れ惜敗した。先発のメルセデスは５回途中３失点で降板。５敗目を喫した。
【試合経過】
◆１回（巨０、ヤ１）
【巨】若林中前安打、坂本勇の右飛で若林戻れず併殺、丸左邪飛
【ヤ】山田哲遊ゴロ、山崎左前安打、青木の右前安打で山崎二進、村上三振、バレンティンの左前安打で山崎生還、青木二進、西浦右飛
◆２回（両軍０）
【巨】岡本四球、陽岱鋼三振、ビヤヌエバ捕邪飛、中島三ゴロ
【ヤ】中村中前安打、広岡遊ゴロ併殺打、山田大三振
◆３回（両軍０）
【巨】大城三振、メルセデス遊飛、若林遊直
【ヤ】山田哲二ゴロ、山崎一ゴロ、青木の一ゴロを一塁中島が失策し、青木一挙二進、村上の右前安打で青木三進、村上送球間に二塁狙うもタッチアウト
◆４回（巨１、ヤ０）
【巨】坂本勇右中間２７号本塁打、丸右前安打、岡本三振、陽岱鋼の中前安打で丸一挙三進、ビヤヌエバ三ゴロ併殺打
【ヤ】バレンティン右飛、西浦三ゴロ、中村中前安打、広岡のとき暴投で中村二進、広岡四球、山田大三振
◆５回（巨０、ヤ４）
【巨】中島三ゴロ、大城一ゴロ、メルセデス三振
【ヤ】山田哲中前安打、山崎の右前安打で山田哲二進、（投手大江）青木右越１１号３ラン、村上三振、バレンティン左越１６号本塁打、西浦三ゴロ、中村左前安打、広岡四球で中村二進、山田大三振
◆６回（巨３、ヤ０）
【巨】若林左翼線二塁打、坂本勇２８号左越２ラン、丸四球、岡本の中前安打で丸一挙三進、送球間に岡本二塁狙うもタッチアウト、陽岱鋼四球、ビヤヌエバの代打亀井の左犠飛で丸生還、中島の代打阿部三振
【ヤ】（投手沢村、一塁岡本、三塁山本、左翼亀井）山田哲三振、山崎中前安打、青木三振、村上のとき山崎二盗、村上中飛
◆７回（両軍０）
【巨】（投手近藤）大城四球、山本の投前バントで大城二進、若林三振、坂本勇右飛
【ヤ】バレンティン二ゴロ、西浦遊飛、中村右中間二塁打、広岡三振
◆８回（両軍０）
【巨】（投手ハフ、左翼田代）丸三振、岡本右前安打（代走増田大）、陽岱鋼一飛、亀井のとき増田大二盗、亀井遊ゴロ
【ヤ】（投手デラロサ、一塁若林、二塁増田大）ハフの代打雄平三ゴロ、山田哲四球、山崎の投前バントで山田哲二進、青木の投手強襲安打で山田哲三進、（投手田口）村上の遊ゴロで青木二封
◆９回（巨０、ヤＸ）
【巨】（投手マクガフ）田口の代打重信中前安打、大城のとき重信二盗、（遊撃奥村）大城の捕前バントで重信三進、山本三振、若林遊ゴロ