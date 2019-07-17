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【巨人】接戦落として５連勝でストップ、坂本勇は２発で２冠…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回、ベンチから試合を見つめる巨人ナイン
９回、ベンチから試合を見つめる巨人ナイン

◆ヤクルト５―４巨人（１７日・神宮）

　巨人は接戦を落とし連勝が５でストップした。

　坂本勇が４回に２７号ソロ、６回に２８号２ランを放ち、今季４度目となる１試合２発。本塁打、打点ともにリーグ単独トップに。２番打者での１シーズン２２本塁打は球団史上最多となった。

　１点差の９回には１死三塁の同点機を作るも、後続が倒れ惜敗した。先発のメルセデスは５回途中３失点で降板。５敗目を喫した。

　【試合経過】

　◆１回（巨０、ヤ１）

　【巨】若林中前安打、坂本勇の右飛で若林戻れず併殺、丸左邪飛

　【ヤ】山田哲遊ゴロ、山崎左前安打、青木の右前安打で山崎二進、村上三振、バレンティンの左前安打で山崎生還、青木二進、西浦右飛

  • １回２死一、二塁、バレンティンに左前適時打を打たれ山崎晃大朗（右から二人目）の生還を許したメルセデス（中央）（カメラ・中島　傑）

    １回２死一、二塁、バレンティンに左前適時打を打たれ山崎晃大朗（右から二人目）の生還を許したメルセデス（中央）（カメラ・中島　傑）

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本四球、陽岱鋼三振、ビヤヌエバ捕邪飛、中島三ゴロ

　【ヤ】中村中前安打、広岡遊ゴロ併殺打、山田大三振

　◆３回（両軍０）

　【巨】大城三振、メルセデス遊飛、若林遊直

　【ヤ】山田哲二ゴロ、山崎一ゴロ、青木の一ゴロを一塁中島が失策し、青木一挙二進、村上の右前安打で青木三進、村上送球間に二塁狙うもタッチアウト

  • ３回２死二塁、村上宗隆の右前打を本塁へ好返球し、二塁走者の生還を許さなかった陽岱鋼（カメラ・泉　貫太）

    ３回２死二塁、村上宗隆の右前打を本塁へ好返球し、二塁走者の生還を許さなかった陽岱鋼（カメラ・泉　貫太）

　◆４回（巨１、ヤ０）

　【巨】坂本勇右中間２７号本塁打、丸右前安打、岡本三振、陽岱鋼の中前安打で丸一挙三進、ビヤヌエバ三ゴロ併殺打

  • ４回無死、右中間へ同点の２７号ソロ本塁打を放った坂本勇人はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

    ４回無死、右中間へ同点の２７号ソロ本塁打を放った坂本勇人はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

　【ヤ】バレンティン右飛、西浦三ゴロ、中村中前安打、広岡のとき暴投で中村二進、広岡四球、山田大三振

　◆５回（巨０、ヤ４）

　【巨】中島三ゴロ、大城一ゴロ、メルセデス三振

　【ヤ】山田哲中前安打、山崎の右前安打で山田哲二進、（投手大江）青木右越１１号３ラン、村上三振、バレンティン左越１６号本塁打、西浦三ゴロ、中村左前安打、広岡四球で中村二進、山田大三振

  • ５回無死一、二塁、青木宣親（手前）に勝ち越しの３ランを打たれた大江竜聖（カメラ・中島　傑）

    ５回無死一、二塁、青木宣親（手前）に勝ち越しの３ランを打たれた大江竜聖（カメラ・中島　傑）

　◆６回（巨３、ヤ０）

　【巨】若林左翼線二塁打、坂本勇２８号左越２ラン、丸四球、岡本の中前安打で丸一挙三進、送球間に岡本二塁狙うもタッチアウト、陽岱鋼四球、ビヤヌエバの代打亀井の左犠飛で丸生還、中島の代打阿部三振

  • ６回無死一塁、中前打を放つ岡本和真（カメラ・泉　貫太）

    ６回無死一塁、中前打を放つ岡本和真（カメラ・泉　貫太）

　【ヤ】（投手沢村、一塁岡本、三塁山本、左翼亀井）山田哲三振、山崎中前安打、青木三振、村上のとき山崎二盗、村上中飛

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手近藤）大城四球、山本の投前バントで大城二進、若林三振、坂本勇右飛

　【ヤ】バレンティン二ゴロ、西浦遊飛、中村右中間二塁打、広岡三振

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手ハフ、左翼田代）丸三振、岡本右前安打（代走増田大）、陽岱鋼一飛、亀井のとき増田大二盗、亀井遊ゴロ

　【ヤ】（投手デラロサ、一塁若林、二塁増田大）ハフの代打雄平三ゴロ、山田哲四球、山崎の投前バントで山田哲二進、青木の投手強襲安打で山田哲三進、（投手田口）村上の遊ゴロで青木二封

  • ８回２死二塁、青木宣親の打球がデラロサの足に直撃して内野安打となる（カメラ・上村　尚平

    ８回２死二塁、青木宣親の打球がデラロサの足に直撃して内野安打となる（カメラ・上村　尚平

　◆９回（巨０、ヤＸ）

　【巨】（投手マクガフ）田口の代打重信中前安打、大城のとき重信二盗、（遊撃奥村）大城の捕前バントで重信三進、山本三振、若林遊ゴロ

試合詳細
９回、ベンチから試合を見つめる巨人ナイン
１回２死一、二塁、バレンティンに左前適時打を打たれ山崎晃大朗（右から二人目）の生還を許したメルセデス（中央）（カメラ・中島　傑）
３回２死二塁、村上宗隆の右前打を本塁へ好返球し、二塁走者の生還を許さなかった陽岱鋼（カメラ・泉　貫太）
４回無死、右中間へ同点の２７号ソロ本塁打を放った坂本勇人はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）
５回無死一、二塁、青木宣親（手前）に勝ち越しの３ランを打たれた大江竜聖（カメラ・中島　傑）
６回無死一塁、中前打を放つ岡本和真（カメラ・泉　貫太）
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