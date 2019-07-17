【巨人】接戦落として５連勝でストップ、坂本勇は２発で２冠…ヤクルト戦試合経過

◆ヤクルト５―４巨人（１７日・神宮）

巨人は接戦を落とし連勝が５でストップした。

坂本勇が４回に２７号ソロ、６回に２８号２ランを放ち、今季４度目となる１試合２発。本塁打、打点ともにリーグ単独トップに。２番打者での１シーズン２２本塁打は球団史上最多となった。

１点差の９回には１死三塁の同点機を作るも、後続が倒れ惜敗した。先発のメルセデスは５回途中３失点で降板。５敗目を喫した。

【試合経過】

◆１回（巨０、ヤ１）

【巨】若林中前安打、坂本勇の右飛で若林戻れず併殺、丸左邪飛

◆２回（両軍０）

【巨】岡本四球、陽岱鋼三振、ビヤヌエバ捕邪飛、中島三ゴロ

【ヤ】中村中前安打、広岡遊ゴロ併殺打、山田大三振

◆３回（両軍０）

【巨】大城三振、メルセデス遊飛、若林遊直

◆４回（巨１、ヤ０）

【ヤ】バレンティン右飛、西浦三ゴロ、中村中前安打、広岡のとき暴投で中村二進、広岡四球、山田大三振

◆５回（巨０、ヤ４）

【巨】中島三ゴロ、大城一ゴロ、メルセデス三振

◆６回（巨３、ヤ０）

【ヤ】（投手沢村、一塁岡本、三塁山本、左翼亀井）山田哲三振、山崎中前安打、青木三振、村上のとき山崎二盗、村上中飛

◆７回（両軍０）

【巨】（投手近藤）大城四球、山本の投前バントで大城二進、若林三振、坂本勇右飛

【ヤ】バレンティン二ゴロ、西浦遊飛、中村右中間二塁打、広岡三振

◆８回（両軍０）

【巨】（投手ハフ、左翼田代）丸三振、岡本右前安打（代走増田大）、陽岱鋼一飛、亀井のとき増田大二盗、亀井遊ゴロ

【ヤ】（投手デラロサ、一塁若林、二塁増田大）ハフの代打雄平三ゴロ、山田哲四球、山崎の投前バントで山田哲二進、青木の投手強襲安打で山田哲三進、（投手田口）村上の遊ゴロで青木二封 ８回２死二塁、青木宣親の打球がデラロサの足に直撃して内野安打となる（カメラ・上村 尚平

◆９回（巨０、ヤＸ）