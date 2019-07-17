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【１８日の予告先発】ＤｅＮＡ・今永ＶＳ中日・ロメロ
2019年7月17日 18時20分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
ＤｅＮＡ・今永昇太
◆ＤｅＮＡ・今永昇太―中日・ロメロ（１７時４５分・横浜）
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