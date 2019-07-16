【巨人】５連勝で５０勝一番乗り！山口はトップの１０勝目…試合経過

◆ヤクルト３―６巨人（１６日・神宮）

巨人は岡本の通算５０号となる２ランで初回に先制、３回に一度追いつかれるが、４回に亀井が適時打を放ち勝ち越し、７回にも亀井のソロが飛び出して突き放した。これで５連勝となり、両リーグ最速で５０勝到達、貯金を１９に増やした。先発の山口俊は両リーグ最速で１０勝目。「きついピッチングでしたが、バックが盛り上げ、最少失点で切り抜けられた。そんなに（１０勝を）意識しませんでしたが、チームのため１勝でも多く頑張ります」とヒーローインタビューで語った。

◇１回（巨２、ヤ０）

【ヤ】山田哲三ゴロ、青木三振、バレンティン右飛

◇２回（巨１、ヤ０）

【ヤ】村上中飛、雄平左飛、西浦左翼線二塁打、中村四球、広岡左飛

◇３回（巨０、ヤ３）

【巨】坂本勇中飛、丸三邪飛、岡本四球、大城三振

【ヤ】高梨三振、山田哲左中間二塁打、青木の左前安打で山田哲三進、バレンティンの左前安打で山田哲生還、青木二進、村上の中前安打で青木生還、バレンティン三進、雄平の左犠飛でバレンティン生還、村上二進、西浦三振 力投する先発の山口俊

◇４回（巨１、ヤ０）

【巨】若林遊飛、ビヤヌエバ四球、小林の左翼線二塁打でビヤヌエバ三進、山口の二ゴロでビヤヌエバ本塁狙うもタッチアウト、小林三進、亀井の左前安打で小林生還、山口三進、坂本勇遊飛

【ヤ】中村中飛、広岡三ゴロ、高梨遊ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】丸三振、岡本中前安打、大城、若林ともに三振

【ヤ】山田哲三直、青木三塁内野安打、バレンティン右飛、村上三振

◇６回（両軍０）

【巨】ビヤヌエバ三ゴロ、小林遊ゴロ、山口三振

【ヤ】雄平投ゴロ、西浦、中村ともに三振

◇７回（巨１、ヤ０）

【ヤ】広岡中前安打、梅野の代打山崎のとき暴投で広岡二進、山崎遊ゴロ、山田哲の二ゴロで広岡三進、（投手田口）青木三振

◇８回（巨１、ヤ０）

【ヤ】（投手マシソン、一塁岡本、三塁山本、左翼重信）バレンティン、村上ともに右飛、雄平中前安打、西浦の三ゴロで雄平二封

◇９回（両軍０）

【巨】（投手大下）亀井右前安打（代走立岡）、坂本勇左飛、丸四球で立岡二進（丸の代走増田大）、岡本の右飛で立岡三振、（投手久保）マシソンの代打阿部