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【巨人】５連勝で５０勝一番乗り！山口はトップの１０勝目…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
１０勝目を挙げ、指でポーズをとる山口俊（カメラ・橋口　真）
１０勝目を挙げ、指でポーズをとる山口俊（カメラ・橋口　真）

◆ヤクルト３―６巨人（１６日・神宮）

　巨人は岡本の通算５０号となる２ランで初回に先制、３回に一度追いつかれるが、４回に亀井が適時打を放ち勝ち越し、７回にも亀井のソロが飛び出して突き放した。これで５連勝となり、両リーグ最速で５０勝到達、貯金を１９に増やした。先発の山口俊は両リーグ最速で１０勝目。「きついピッチングでしたが、バックが盛り上げ、最少失点で切り抜けられた。そんなに（１０勝を）意識しませんでしたが、チームのため１勝でも多く頑張ります」とヒーローインタビューで語った。

　◇１回（巨２、ヤ０）

　【巨】亀井遊飛、坂本勇遊撃内野安打、丸三振、岡本中越１６号２ラン、大城三振

  • １回２死一塁、岡本和真が中越えに先制の１６号２ラン本塁打を放つ

    １回２死一塁、岡本和真が中越えに先制の１６号２ラン本塁打を放つ

　【ヤ】山田哲三ゴロ、青木三振、バレンティン右飛

　◇２回（巨１、ヤ０）

　【巨】若林二塁内野安打、ビヤヌエバ三振、小林の左前安打で若林一挙三進、山口の投前スクイズで若林生還、小林二進、亀井三ゴロ

  • ２回１死一、三塁、山口俊のスクイズで三塁走者の若林が生還

    ２回１死一、三塁、山口俊のスクイズで三塁走者の若林が生還

　【ヤ】村上中飛、雄平左飛、西浦左翼線二塁打、中村四球、広岡左飛

　◇３回（巨０、ヤ３）

　【巨】坂本勇中飛、丸三邪飛、岡本四球、大城三振

　【ヤ】高梨三振、山田哲左中間二塁打、青木の左前安打で山田哲三進、バレンティンの左前安打で山田哲生還、青木二進、村上の中前安打で青木生還、バレンティン三進、雄平の左犠飛でバレンティン生還、村上二進、西浦三振

  • 力投する先発の山口俊

    力投する先発の山口俊

　◇４回（巨１、ヤ０）

　【巨】若林遊飛、ビヤヌエバ四球、小林の左翼線二塁打でビヤヌエバ三進、山口の二ゴロでビヤヌエバ本塁狙うもタッチアウト、小林三進、亀井の左前安打で小林生還、山口三進、坂本勇遊飛

　【ヤ】中村中飛、広岡三ゴロ、高梨遊ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【巨】丸三振、岡本中前安打、大城、若林ともに三振

　【ヤ】山田哲三直、青木三塁内野安打、バレンティン右飛、村上三振

　◇６回（両軍０）

　【巨】ビヤヌエバ三ゴロ、小林遊ゴロ、山口三振

　【ヤ】雄平投ゴロ、西浦、中村ともに三振

　◇７回（巨１、ヤ０）

　【巨】（投手梅野）亀井右越９号本塁打、坂本勇遊ゴロ、丸三振、岡本一邪飛

  • ７回無死、亀井善行が右翼席へソロ本塁打を放つ

    ７回無死、亀井善行が右翼席へソロ本塁打を放つ

　【ヤ】広岡中前安打、梅野の代打山崎のとき暴投で広岡二進、山崎遊ゴロ、山田哲の二ゴロで広岡三進、（投手田口）青木三振

　◇８回（巨１、ヤ０）

　【巨】（投手清水）大城三振、若林四球、ビヤヌエバの代打重信の二ゴロで若林二進、小林の中前安打で若林生還、田口の代打山本三振

  • ８回２死二塁、小林誠司が中前に適時打を放ち、ガッツポーズ（右は鈴木尚広コーチ）

    ８回２死二塁、小林誠司が中前に適時打を放ち、ガッツポーズ（右は鈴木尚広コーチ）

　【ヤ】（投手マシソン、一塁岡本、三塁山本、左翼重信）バレンティン、村上ともに右飛、雄平中前安打、西浦の三ゴロで雄平二封

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手大下）亀井右前安打（代走立岡）、坂本勇左飛、丸四球で立岡二進（丸の代走増田大）、岡本の右飛で立岡三振、（投手久保）マシソンの代打阿部

　【ヤ】（投手中川、遊撃増田大、中堅立岡、右翼陽岱鋼）中村左翼線二塁打、広岡の一ゴロで中村三進、久保の代打荒木二直、山田哲三振

試合詳細
１０勝目を挙げ、指でポーズをとる山口俊（カメラ・橋口　真）
１回２死一塁、岡本和真が中越えに先制の１６号２ラン本塁打を放つ
２回１死一、三塁、山口俊のスクイズで三塁走者の若林が生還
力投する先発の山口俊
７回無死、亀井善行が右翼席へソロ本塁打を放つ
８回２死二塁、小林誠司が中前に適時打を放ち、ガッツポーズ（右は鈴木尚広コーチ）
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