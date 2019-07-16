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タイチ、内藤哲也下し初勝利！鷹木信悟も初白星…Ｇ１全成績

スポーツ報知
# 格闘技
タイチ
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◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（１５日、北海道立総合体育センター・北海きたえーる、観衆６９４６人札止め）

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇飯伏幸太、獣神サンダー・ライガー（８分１９秒　高角度逆片エビ固め）海野翔太、辻陽太●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＢＵＳＨＩ、ＳＡＮＡＤＡ、ＥＶＩＬ（７分１８秒　エムエックス→エビ固め）本間朋晃、トーア・ヘナーレ、成田蓮●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇金丸義信、鈴木みのる、ランス・アーチャー、ザック・セイバーＪｒ．（１１分３２秒　ディープインパクト→片エビ固め）棚橋弘至、ＫＥＮＡ、カール・フレドリックス、クラーク・コナーズ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇オカダ・カズチカ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（８分４３秒　レインメーカー→片エビ固め）バッドラック・ファレ、チェーズ・オーエンズ●

　▽「Ｇ１クライマックス２９」Ｂブロック公式戦３０分１本勝負

　〇鷹木信悟　１勝１敗＝勝ち点２（６分１６秒　パンピングボンバー→片エビ固め）矢野通●　１勝１敗＝勝ち点２

　▽同

　〇ジュース・ロビンソン　２勝０敗＝勝ち点４（１２分２３秒　パルプフリクション→片エビ固め）後藤洋央紀●　１勝１敗＝勝ち点２

　▽同

　〇ジョン・モクスリー　２勝０敗＝勝ち点４（８分５４秒　変型デスライダー→片エビ固め）ジェフ・コブ●　０勝２敗＝勝ち点０

　▽同

　〇石井智宏　２勝０敗＝勝ち点４（１９分１３秒　垂直落花式ブレーンバスター→片エビ固め）ジェイ・ホワイト●　０勝２敗＝勝ち点０

　▽同

　〇タイチ　１勝１敗＝勝ち点２（２１分０１秒　タイチ式ラストライド→エビ固め）内藤哲也●　０勝２敗＝勝ち点０

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