タイチ、内藤哲也下し初勝利！鷹木信悟も初白星…Ｇ１全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（１５日、北海道立総合体育センター・北海きたえーる、観衆６９４６人札止め）
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇飯伏幸太、獣神サンダー・ライガー（８分１９秒 高角度逆片エビ固め）海野翔太、辻陽太●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＢＵＳＨＩ、ＳＡＮＡＤＡ、ＥＶＩＬ（７分１８秒 エムエックス→エビ固め）本間朋晃、トーア・ヘナーレ、成田蓮●
▽８人タッグマッチ２０分１本勝負
〇金丸義信、鈴木みのる、ランス・アーチャー、ザック・セイバーＪｒ．（１１分３２秒 ディープインパクト→片エビ固め）棚橋弘至、ＫＥＮＡ、カール・フレドリックス、クラーク・コナーズ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇オカダ・カズチカ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（８分４３秒 レインメーカー→片エビ固め）バッドラック・ファレ、チェーズ・オーエンズ●
▽「Ｇ１クライマックス２９」Ｂブロック公式戦３０分１本勝負
〇鷹木信悟 １勝１敗＝勝ち点２（６分１６秒 パンピングボンバー→片エビ固め）矢野通● １勝１敗＝勝ち点２
▽同
〇ジュース・ロビンソン ２勝０敗＝勝ち点４（１２分２３秒 パルプフリクション→片エビ固め）後藤洋央紀● １勝１敗＝勝ち点２
▽同
〇ジョン・モクスリー ２勝０敗＝勝ち点４（８分５４秒 変型デスライダー→片エビ固め）ジェフ・コブ● ０勝２敗＝勝ち点０
▽同
〇石井智宏 ２勝０敗＝勝ち点４（１９分１３秒 垂直落花式ブレーンバスター→片エビ固め）ジェイ・ホワイト● ０勝２敗＝勝ち点０
▽同
〇タイチ １勝１敗＝勝ち点２（２１分０１秒 タイチ式ラストライド→エビ固め）内藤哲也● ０勝２敗＝勝ち点０