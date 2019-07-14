いとうあさこ＆ガンバレルーヤ・よしこら４人が走る「２４時間テレビ」チャリティー”駅伝”ランナー発表

８月２４、２５日に放送される日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４２ 愛は地球を救う」のチャリティーマラソンランナーが１４日放送の同局系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・後７時５８分）で発表された。

今年は史上初の駅伝形式の「２４時間駅伝」となり、４人がフルマラソンでたすきをつなぐ。今回はお笑いタレント・いとうあさこ（４９）と「ガンバレルーヤ」のよしこ（２８）の２人が番組で発表された。残る２人は今後に発表される。

◆歴代の「２４時間テレビ」チャリティーランナー

年 ランナー 距離（キロ）

１９９２ 間寛平 １５３

９３ 間寛平 ２００

９４ ダチョウ倶楽部 １００

９５ 間寛平 ６００

９６ 赤井英和 １００

９７ 山口達也 １００

９８ 森田剛 １００

９９ にしきのあきら １１０

２０００ トミーズ雅 １５０

０１ 研ナオコ ８５

０２ 西村知美 １００

０３ 山田花子 １１０

０４ 杉田かおる １００

０５ 丸山和也 １００

０６ アンガールズ １００

０７ 萩本欽一 ７０

０８ エド・はるみ １１３

０９ イモトアヤコ １２６．５８５

１０ はるな愛 ８５

１１ 徳光和夫 ６３．２

１２ 佐々木健介一家 １２０

１３ 大島美幸 ８８

１４ 城島茂 １０１

１５ ＤＡＩＧＯ １００

１６ 林家たい平 １００．５

１７ ブルゾンちえみ ９０

１８ みやぞん １６１．５５（トライアスロン）

【注】９２年はリタイア。名前は当時