【巨人】田口がプロ初セーブ、貯金１６に…試合経過

◆阪神０―１巨人（９日・甲子園）
巨人は８回に代打・中島の遊ゴロの間に挙げた１点を守り切り連勝。貯金を１６とした。甲子園初先発となった桜井は７回を無失点で抑え４勝目。９回２死で登板した田口がプロ初セーブを挙げた。
◇１回（両軍０）
【巨】重信左翼線二塁打、坂本勇遊直、丸左飛、岡本捕ゴロ
【神】近本遊飛、糸原中飛、糸井遊飛
◇２回（両軍０）
【巨】大城遊ゴロ、山本二ゴロ、ビヤヌエバ死球、小林右飛
【神】大山三ゴロ、マルテ右飛、高山三振
◇３回（両軍０）
【巨】桜井三振、重信右前安打、坂本勇のとき重信二盗失敗、坂本勇二飛
【神】木浪中飛、坂本左前安打、ガルシアの三前バント内野安打で坂本二進、近本、糸原ともに三振
◇４回（両軍０）
【巨】丸投ゴロ、岡本二ゴロ、大城一ゴロ
【神】糸井三振、大山左前安打、マルテの三直で大山飛び出し併殺
◇５回（両軍０）
【巨】山本一ゴロ、ビヤヌエバ、小林ともに遊ゴロ
【神】高山三振、木浪遊飛、坂本三振
◇６回（両軍０）
【巨】桜井三振、重信一ゴロ、坂本勇三振
【神】ガルシア右前安打、近本中飛、糸原の遊ゴロでガルシア二封、糸井の中前安打で糸原一挙三進、大山四球で満塁、マルテの遊ゴロで大山二封
◇７回（両軍０）
【巨】丸三振、岡本中飛、大城中前安打（代走立岡）、山本のとき立岡二盗、山本三振
【神】（一塁岡本、左翼重信、右翼立岡）高山左飛、木浪一ゴロ、坂本三ゴロ
◇８回（巨１、神０）
【巨】ビヤヌエバ右翼線二塁打（代走増田大）、小林の投前バントで増田大三進、桜井の代打中島の遊ゴロで増田大生還、重信投ゴロ
【神】（投手中川、三塁増田大）ガルシアの代打上本中前安打、近本の捕前バントで上本二進、糸原投ゴロ、糸井三振
◇９回（両軍０）
【巨】（投手小野、二塁上本）坂本勇、丸ともに四球で一、二塁、岡本の投前バントで二、三塁、（投手島本）立岡の代打亀井のとき捕手からの三塁けん制で坂本勇タッチアウト、亀井の中前安打で丸本塁狙うもタッチアウト