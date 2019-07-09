【セレクトセール当歳速報】母はアルゼンチンＧ１勝ち　ドゥラメンテの牡馬を「ホウオウ」の小笹芳央氏が１億３０００万円で落札

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。上場番号５１１～５２６（他に再上場３頭）の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

５１１ エリモフェザーの２０１９ 牡 栗 ４／６ イスラボニータ エリモフェザー シニスターミニスター 岡田スタッド 岡田スタッド

１３００万円 Ｗｈｉｔｅ Ｓａｎｄｓ ＬＬＣ

５１２ イルーシヴハピネスの２０１９ 牝 栗 ２／２８ ミッキーアイル イルーシヴハピネス Ｆｒａｎｋｅｌ ノーザンファーム ノーザンファーム

４６００万円 フジイ興産（株）

５１３ リトミックダンスの２０１９ 牡 栗 ２／１６ ストロングリターン リトミックダンス ダンスインザダーク 社台ファーム 社台ファーム

２２００万円 （株）オースミ

５１４ ビバパーチェの２０１９ 牡 黒鹿 ２／２３ マクフィ ビバパーチェ エンパイアメーカー （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

主取（１５００万円）

５１５ エポキシの２０１９ 牡 鹿 ２／２８ ハービンジャー エポキシ ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファーム

３９００万円 里見 治紀氏

５１６ セデュウシングの２０１９ 牡 栗 ２／８ ローエングリン セデュウシング アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム

主取（１０００万円）

５１７ ラテラスの２０１９ 牝 栗 １／３１ ヘニーヒューズ ラテラス Ｈａｒｌａｎ’ｓ Ｈｏｌｉｄａｙ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

２９００万円 田中 成奉氏

５１８ 欠場

５１９ ドリームアドリームの２０１９ 牡 黒鹿 ２／２５ リオンディーズ ドリームアドリーム ディープインパクト 追分ファーム 追分ファーム

１７００万円 （株）サラブレッドクラブライオン

５２０ カシシの２０１９ 牝 鹿 ３／５ イスラボニータ カシシ ジャングルポケット （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

１６００万円 市川 義美氏

（再上場）４３６ オートキュイジーヌの２０１９ 牝 栗 １／１４ オルフェーヴル オートキュイジーヌ フレンチデピュティ （有）スガタ牧場 （有）スガタ牧場

７００万円 アークフロンティア（株）

（再上場）４４９ プレシャスジェムズの２０１９ 牡 黒鹿 ２／１５ ドゥラメンテ プレシャスジェムズ シンボリクリスエス （有）グランド牧場 （有）グランド牧場プリモファーム

１８００万円 札幌ブラッドストック

（再上場）４６５ ラヴァリーノの２０１９ 牡 栗 ４／１７ ドゥラメンテ ラヴァリーノ Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ’ｓ Ｓｏｎｇ （株）クラウン （株）クラウン・クラウン日高牧場

１３５０万円 （有）ノルマンディーファーム

５２１ ラタンバスケットの２０１９ 牝 鹿 １／２９ リーチザクラウン ラタンバスケット タイキシャトル 社台ファーム 社台ファーム

６００万円 井手 慶祐氏

５２２ ウォッチハーの２０１９ 牡 鹿 １／２３ ドゥラメンテ ウォッチハー Ｍｕｔａｋｄｄｉｍ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

１億３０００万円 小笹 芳央氏

５２３ ラフィエスタの２０１９ 牝 鹿 ３／２ ドレフォン ラフィエスタ スペシャルウィーク ノーザンファーム ノーザンファーム

２９００万円 近藤 利一氏

５２４ ヒアーズトウショウの２０１９ 牡 鹿 ２／７ トーセンジョーダン ヒアーズトウショウ フジキセキ ノーザンファーム ノーザンファーム

２０００万円 （株）サラブレッドクラブライオン

５２５ ギエナーの２０１９ 牝 鹿 １／２１ シルバーステート ギエナー Ｒｅｄｏｕｔｅ’ｓ Ｃｈｏｉｃｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

３０００万円 （同）ＤＭＭ．ｃｏｍ

５２６ ライフフォーセールの２０１９ 牡 鹿 ３／１５ ハービンジャー ライフフォーセール Ｎｏｔ ｆｏｒ Ｓａｌｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

２億２０００万円 大塚 亮一氏