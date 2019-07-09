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【セレクトセール当歳速報】母はアルゼンチンＧ１勝ち　ドゥラメンテの牡馬を「ホウオウ」の小笹芳央氏が１億３０００万円で落札

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。上場番号５１１～５２６（他に再上場３頭）の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

５１１　エリモフェザーの２０１９　牡　栗　４／６　イスラボニータ　エリモフェザー　シニスターミニスター　岡田スタッド　岡田スタッド　

１３００万円　Ｗｈｉｔｅ　Ｓａｎｄｓ　ＬＬＣ

５１２　イルーシヴハピネスの２０１９　牝　栗　２／２８　ミッキーアイル　イルーシヴハピネス　Ｆｒａｎｋｅｌ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

４６００万円　フジイ興産（株）

５１３　リトミックダンスの２０１９　牡　栗　２／１６　ストロングリターン　リトミックダンス　ダンスインザダーク　社台ファーム　社台ファーム　

２２００万円　（株）オースミ

５１４　ビバパーチェの２０１９　牡　黒鹿　２／２３　マクフィ　ビバパーチェ　エンパイアメーカー　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

主取（１５００万円）

５１５　エポキシの２０１９　牡　鹿　２／２８　ハービンジャー　エポキシ　ディープインパクト　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

３９００万円　里見　治紀氏

５１６　セデュウシングの２０１９　牡　栗　２／８　ローエングリン　セデュウシング　アグネスタキオン　社台ファーム　社台ファーム　

主取（１０００万円）

５１７　ラテラスの２０１９　牝　栗　１／３１　ヘニーヒューズ　ラテラス　Ｈａｒｌａｎ’ｓ　Ｈｏｌｉｄａｙ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

２９００万円　田中　成奉氏

５１８　　　欠場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５１９　ドリームアドリームの２０１９　牡　黒鹿　２／２５　リオンディーズ　ドリームアドリーム　ディープインパクト　追分ファーム　追分ファーム　

１７００万円　（株）サラブレッドクラブライオン

５２０　カシシの２０１９　牝　鹿　３／５　イスラボニータ　カシシ　ジャングルポケット　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

１６００万円　市川　義美氏

（再上場）４３６　オートキュイジーヌの２０１９　牝　栗　１／１４　オルフェーヴル　オートキュイジーヌ　フレンチデピュティ　（有）スガタ牧場　（有）スガタ牧場

７００万円　アークフロンティア（株）

（再上場）４４９　プレシャスジェムズの２０１９　牡　黒鹿　２／１５　ドゥラメンテ　プレシャスジェムズ　シンボリクリスエス　（有）グランド牧場　（有）グランド牧場プリモファーム　

１８００万円　札幌ブラッドストック

（再上場）４６５　ラヴァリーノの２０１９　牡　栗　４／１７　ドゥラメンテ　ラヴァリーノ　Ｕｎｂｒｉｄｌｅｄ’ｓ　Ｓｏｎｇ　（株）クラウン　（株）クラウン・クラウン日高牧場　

１３５０万円　（有）ノルマンディーファーム

５２１　ラタンバスケットの２０１９　牝　鹿　１／２９　リーチザクラウン　ラタンバスケット　タイキシャトル　社台ファーム　社台ファーム　

６００万円　井手　慶祐氏

５２２　ウォッチハーの２０１９　牡　鹿　１／２３　ドゥラメンテ　ウォッチハー　Ｍｕｔａｋｄｄｉｍ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

１億３０００万円　小笹　芳央氏

５２３　ラフィエスタの２０１９　牝　鹿　３／２　ドレフォン　ラフィエスタ　スペシャルウィーク　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

２９００万円　近藤　利一氏

５２４　ヒアーズトウショウの２０１９　牡　鹿　２／７　トーセンジョーダン　ヒアーズトウショウ　フジキセキ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

２０００万円　（株）サラブレッドクラブライオン

５２５　ギエナーの２０１９　牝　鹿　１／２１　シルバーステート　ギエナー　Ｒｅｄｏｕｔｅ’ｓ　Ｃｈｏｉｃｅ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

３０００万円　（同）ＤＭＭ．ｃｏｍ

５２６　ライフフォーセールの２０１９　牡　鹿　３／１５　ハービンジャー　ライフフォーセール　Ｎｏｔ　ｆｏｒ　Ｓａｌｅ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

２億２０００万円　大塚　亮一氏

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