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７月９日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

７月１１日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
8.3 小潮 4.53 19.14 13.55 0.33

７月１１日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 1.50 1.14 0.33 0.18 9.40 1.58
17.10 15.00 13.57 13.45 23.01 15.20
干潮 9.54 8.55 7.30 7.16 3.34 8.46
20.40 19.34 19.20 19.04 16.54 20.51
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		イシダイ 48～60 7 ８日の午後便　船中１４尾　他イラやガシラなど　胴突き
和歌山 加太
友ケ島周辺 		海斗丸
073・459局0503 		マダイ 40～53 11 奈良の小森氏　ハネ５７センチ　タイサビキ仕掛け　オモリ３５号
イサギ 30～37 10
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ - - 重量０．３～２キロが多い人１００匹近く釣れていた　１８日～午後便青物やサバ狙いも
明石 東二見
沖　合 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～62 39 大阪の角野氏　重量０・３～２・１キロ　タコジグ　好調
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		マイカ 12～30 24 彦根市の山内氏　他スルメイカやアジにハマチなど　半夜
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		マイカ 14～31 61 高島市の田中氏２人　ハリス５号浮きスッテ２．５号　オモリ６０号
スルメイカ 19～24 11
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マイカ - - 半夜便で日中はカイワリやレンコダイなど　夜はマイカやスルメにマダイも
カイワリ - -
和歌山 初島
地ノ島周辺 		南村渡船
0737・83局3730 		マダイ 33～34 3 大阪市の上野雅清氏３人　ヒラメ４６センチ　タイラバ　船外機
ホウボウ 37～38 6
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ - - サビキで２４～３９センチの良型マアジ釣れていた　アオリイカやサゴシなども有望
アオリイカ - -
福井 仏谷
双児島イカダ 		大住渡船
0770・52局2846 		アジ 23～28 29 東近江市の山本尚人氏　３メートルサビキ８号　２０号　アミエビ他
福井 仏谷
児島イカダ 		奥城丸渡船
0770・52局2845 		アジ 18～22 90 岐阜市の安藤豊氏　サビキ９号　餌アミエビ　午前９時迄
福井 若狭本郷
青柳イカダ 		金丸渡船
0770・77局0083 		チヌ 24～40.5 5 京都市の緒方克巳氏　サナギ７日安藤氏２人マアジ２８０尾
福井 音海
ヘタが崎沖イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		チヌ 42 1 久御山町の田口五三六氏　カイワリも　村上氏アジ８尾他
アジ 25～27 4
京都 久美浜
宮崎沖カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 24～32 9 神戸市の楢原氏　餌アケミ貝青山氏２９～３４センチ５尾　８日
大阪 南港
新波止 		丸高渡船
06・6613局1075 		マダコ 100～320グラム 16 堺市の鈴木氏　タコエギ　中辻氏ツバス１１尾サバ３尾他
神戸 平磯海づり公園
９番テント前 		公園事務所
078・753局3973 		マダイ 42.5 1 神戸市の三宅氏　ハリス４号　シラサ　島田氏ベラ１１尾　８日
岡山 吉野川
支流梶並川 		右手養魚Ｃ
0868・77局2071 		アマゴ・ニジマス 20～25 44 小野市の河島宏氏　４．５メートル　ハリス０．３号　アマゴ６号　ブドウ虫
福井 日野川
府中大橋下流 		漁協組
0778・22局0204 		アユ 18～23 11 越前市の吉田健秀氏　狐７．５号３本　平水　濁りなし　８日
福井 日野川
万代橋下流 		今庄支所
0778・45局1791 		アユ 18～22 12 竜王町の磯部俊男氏　水中糸０・０５号　狐７号ヤナギ　８日
三重 長瀬太郎生川
親水公園上流 		長瀬支部
０９０５６０２４３５６ 		アユ 14～18 21 名張市の山田和夫氏　８．５メートル　狐６．５号４本　チャラ瀬　４センチ高
和歌山 有田川ダム上流
梁瀬大橋周辺 		民宿花園館
0737・26局0063 		アユ 15～21 36 日高川町の島田泰幸氏　９メートル水中糸０・０７号　狐７．５号４本
和歌山 有田川ダム上流
井　谷 		漁協組
0737・52局4863 		アユ 18～22 35 河内長野市の井手寛氏　一角６．５号４本　瀬で追う　１５センチ高
滋賀 安曇川朽木
古川堰堤下流 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 14～19 20 高槻市の田中浩二氏　水中糸０・０３号　狐５．５号３本　平水　
滋賀 安曇川朽木
古川堰堤下流 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 14～18.3 29 大津市の岡本氏　水中糸０．３号狐６．５号３本　ヘチで掛かる　
京都 上桂川
山陵橋～野上橋 		漁協組
075・855局0700 		アユ 14～19 21 茨木市の川口均氏　狐６．５号４本　８日　９日水位やや高め
京都 美山川
田歌大橋 		ひまわり囮店
0771・77局0123 		アユ 16～22 13 豊能郡の安藤新一氏　水中糸０・１７５号　狐６．５号　やや減水
西池
３５　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 37.4以下 35 大阪市の池田氏　２．４メートル　ハリス０．５号スレ４号　トントン　ウドン
八尾 中セ池
西中桟橋南寄東向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 40.5以下 45 東大阪市の石川氏　２．４メートル　スレ４号　トントン　大助１０枚

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