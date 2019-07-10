７月９日の釣果速報（関西）

７月１１日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|8.3
|小潮
|4.53
|19.14
|13.55
|0.33
７月１１日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|1.50
|1.14
|0.33
|0.18
|9.40
|1.58
|17.10
|15.00
|13.57
|13.45
|23.01
|15.20
|干潮
|9.54
|8.55
|7.30
|7.16
|3.34
|8.46
|20.40
|19.34
|19.20
|19.04
|16.54
|20.51
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|イシダイ
|48～60
|7
|８日の午後便 船中１４尾 他イラやガシラなど 胴突き
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|マダイ
|40～53
|11
|奈良の小森氏 ハネ５７センチ タイサビキ仕掛け オモリ３５号
|イサギ
|30～37
|10
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|-
|-
|重量０．３～２キロが多い人１００匹近く釣れていた １８日～午後便青物やサバ狙いも
|沖
|明石
| 東二見
沖 合
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～62
|39
|大阪の角野氏 重量０・３～２・１キロ タコジグ 好調
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|マイカ
|12～30
|24
|彦根市の山内氏 他スルメイカやアジにハマチなど 半夜
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|マイカ
|14～31
|61
|高島市の田中氏２人 ハリス５号浮きスッテ２．５号 オモリ６０号
|スルメイカ
|19～24
|11
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マイカ
|-
|-
|半夜便で日中はカイワリやレンコダイなど 夜はマイカやスルメにマダイも
|カイワリ
|-
|-
|船
|和歌山
| 初島
地ノ島周辺
| 南村渡船
0737・83局3730
|マダイ
|33～34
|3
|大阪市の上野雅清氏３人 ヒラメ４６センチ タイラバ 船外機
|ホウボウ
|37～38
|6
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|-
|-
|サビキで２４～３９センチの良型マアジ釣れていた アオリイカやサゴシなども有望
|アオリイカ
|-
|-
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ
| 大住渡船
0770・52局2846
|アジ
|23～28
|29
|東近江市の山本尚人氏 ３メートルサビキ８号 ２０号 アミエビ他
|カ
|福井
| 仏谷
児島イカダ
| 奥城丸渡船
0770・52局2845
|アジ
|18～22
|90
|岐阜市の安藤豊氏 サビキ９号 餌アミエビ 午前９時迄
|カ
|福井
| 若狭本郷
青柳イカダ
| 金丸渡船
0770・77局0083
|チヌ
|24～40.5
|5
|京都市の緒方克巳氏 サナギ７日安藤氏２人マアジ２８０尾
|カ
|福井
| 音海
ヘタが崎沖イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|チヌ
|42
|1
|久御山町の田口五三六氏 カイワリも 村上氏アジ８尾他
|アジ
|25～27
|4
|カ
|京都
| 久美浜
宮崎沖カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|24～32
|9
|神戸市の楢原氏 餌アケミ貝青山氏２９～３４センチ５尾 ８日
|波
|大阪
| 南港
新波止
| 丸高渡船
06・6613局1075
|マダコ
|100～320グラム
|16
|堺市の鈴木氏 タコエギ 中辻氏ツバス１１尾サバ３尾他
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
９番テント前
| 公園事務所
078・753局3973
|マダイ
|42.5
|1
|神戸市の三宅氏 ハリス４号 シラサ 島田氏ベラ１１尾 ８日
|渓
|岡山
| 吉野川
支流梶並川
| 右手養魚Ｃ
0868・77局2071
|アマゴ・ニジマス
|20～25
|44
|小野市の河島宏氏 ４．５メートル ハリス０．３号 アマゴ６号 ブドウ虫
|川
|福井
| 日野川
府中大橋下流
| 漁協組
0778・22局0204
|アユ
|18～23
|11
|越前市の吉田健秀氏 狐７．５号３本 平水 濁りなし ８日
|川
|福井
| 日野川
万代橋下流
| 今庄支所
0778・45局1791
|アユ
|18～22
|12
|竜王町の磯部俊男氏 水中糸０・０５号 狐７号ヤナギ ８日
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
親水公園上流
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|14～18
|21
|名張市の山田和夫氏 ８．５メートル 狐６．５号４本 チャラ瀬 ４センチ高
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
梁瀬大橋周辺
| 民宿花園館
0737・26局0063
|アユ
|15～21
|36
|日高川町の島田泰幸氏 ９メートル水中糸０・０７号 狐７．５号４本
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
井 谷
| 漁協組
0737・52局4863
|アユ
|18～22
|35
|河内長野市の井手寛氏 一角６．５号４本 瀬で追う １５センチ高
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
古川堰堤下流
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|14～19
|20
|高槻市の田中浩二氏 水中糸０・０３号 狐５．５号３本 平水
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
古川堰堤下流
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|14～18.3
|29
|大津市の岡本氏 水中糸０．３号狐６．５号３本 ヘチで掛かる
|川
|京都
| 上桂川
山陵橋～野上橋
| 漁協組
075・855局0700
|アユ
|14～19
|21
|茨木市の川口均氏 狐６．５号４本 ８日 ９日水位やや高め
|川
|京都
| 美山川
田歌大橋
| ひまわり囮店
0771・77局0123
|アユ
|16～22
|13
|豊能郡の安藤新一氏 水中糸０・１７５号 狐６．５号 やや減水
|池
|堺
| 西池
３５ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|37.4以下
|35
|大阪市の池田氏 ２．４メートル ハリス０．５号スレ４号 トントン ウドン
|池
|八尾
| 中セ池
西中桟橋南寄東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|40.5以下
|45
|東大阪市の石川氏 ２．４メートル スレ４号 トントン 大助１０枚