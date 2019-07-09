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【セレクトセール当歳速報】ＡＢＣマート創業者の三木正浩氏　ルーラーシップ産駒の牡馬を８２００万円で落札

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。

　上場番号４９１～５００の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４９１　グランデセーヌの２０１９　牡　鹿　２／１５　リオンディーズ　グランデセーヌ　ゼンノロブロイ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

２１００万円　大野　剛嗣氏

４９２　　　欠場　　　　　　　　　　　　　　　　　

４９３　イェーガーオレンジの２０１９　牝　栗　１／１９　ハービンジャー　イェーガーオレンジ　ダイワメジャー　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

２３００万円　長谷川　守正氏

４９４　ドルドラムズの２０１９　牝　鹿　３／２６　ロードカナロア　ドルドラムズ　Ｂｅｒｎａｒｄｉｎｉ　（有）日高大洋牧場　（有）日高大洋牧場　

主取（１８００万円）

４９５　ガラアフェアーの２０１９　牡　鹿　２／４　ルーラーシップ　ガラアフェアー　ダイワメジャー　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

８２００万円　三木　正浩氏

４９６　エミーズスマイルの２０１９　牝　鹿　３／２７　パイロ　エミーズスマイル　アグネスタキオン　社台ファーム　社台ファーム　

１７００万円　高橋　明裕氏

４９７　スカイフの２０１９　牝　鹿　２／９　ブラックタイド　スカイフ　Ｓｉｙｏｕｎｉ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

１６００万円　保坂　和孝氏

４９８　リマンドインパクトの２０１９　牡　黒鹿　４／１３　ホッコータルマエ　リマンドインパクト　ディープインパクト　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　

９００万円　（株）カナヤマホールディングス

４９９　スプレンダークランの２０１９　牡　芦　２／６　クロフネ　スプレンダークラン　ルーラーシップ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

６０００万円　（同）雅苑興業

５００　ウエスタンイヴの２０１９　牡　鹿　３／１５　アメリカンペイトリオット　ウエスタンイヴ　エンパイアメーカー　（株）ウエスタンファーム　（株）ウエスタンファーム　

主取（１２００万円）

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