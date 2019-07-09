【セレクトセール当歳速報】ＡＢＣマート創業者の三木正浩氏　ルーラーシップ産駒の牡馬を８２００万円で落札

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。

上場番号４９１～５００の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４９１ グランデセーヌの２０１９ 牡 鹿 ２／１５ リオンディーズ グランデセーヌ ゼンノロブロイ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

２１００万円 大野 剛嗣氏

４９２ 欠場

４９３ イェーガーオレンジの２０１９ 牝 栗 １／１９ ハービンジャー イェーガーオレンジ ダイワメジャー ノーザンファーム ノーザンファーム

２３００万円 長谷川 守正氏

４９４ ドルドラムズの２０１９ 牝 鹿 ３／２６ ロードカナロア ドルドラムズ Ｂｅｒｎａｒｄｉｎｉ （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場

主取（１８００万円）

４９５ ガラアフェアーの２０１９ 牡 鹿 ２／４ ルーラーシップ ガラアフェアー ダイワメジャー （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

８２００万円 三木 正浩氏

４９６ エミーズスマイルの２０１９ 牝 鹿 ３／２７ パイロ エミーズスマイル アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム

１７００万円 高橋 明裕氏

４９７ スカイフの２０１９ 牝 鹿 ２／９ ブラックタイド スカイフ Ｓｉｙｏｕｎｉ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

１６００万円 保坂 和孝氏

４９８ リマンドインパクトの２０１９ 牡 黒鹿 ４／１３ ホッコータルマエ リマンドインパクト ディープインパクト （有）高昭牧場 （有）高昭牧場

９００万円 （株）カナヤマホールディングス

４９９ スプレンダークランの２０１９ 牡 芦 ２／６ クロフネ スプレンダークラン ルーラーシップ ノーザンファーム ノーザンファーム

６０００万円 （同）雅苑興業

５００ ウエスタンイヴの２０１９ 牡 鹿 ３／１５ アメリカンペイトリオット ウエスタンイヴ エンパイアメーカー （株）ウエスタンファーム （株）ウエスタンファーム

主取（１２００万円）