【セレクトセール当歳速報】ＡＢＣマート創業者の三木正浩氏　ルーラーシップ産駒の牡馬を８２００万円で落札

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。
上場番号４９１～５００の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）
４９１ グランデセーヌの２０１９ 牡 鹿 ２／１５ リオンディーズ グランデセーヌ ゼンノロブロイ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
２１００万円 大野 剛嗣氏
４９２ 欠場
４９３ イェーガーオレンジの２０１９ 牝 栗 １／１９ ハービンジャー イェーガーオレンジ ダイワメジャー ノーザンファーム ノーザンファーム
２３００万円 長谷川 守正氏
４９４ ドルドラムズの２０１９ 牝 鹿 ３／２６ ロードカナロア ドルドラムズ Ｂｅｒｎａｒｄｉｎｉ （有）日高大洋牧場 （有）日高大洋牧場
主取（１８００万円）
４９５ ガラアフェアーの２０１９ 牡 鹿 ２／４ ルーラーシップ ガラアフェアー ダイワメジャー （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
８２００万円 三木 正浩氏
４９６ エミーズスマイルの２０１９ 牝 鹿 ３／２７ パイロ エミーズスマイル アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム
１７００万円 高橋 明裕氏
４９７ スカイフの２０１９ 牝 鹿 ２／９ ブラックタイド スカイフ Ｓｉｙｏｕｎｉ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム
１６００万円 保坂 和孝氏
４９８ リマンドインパクトの２０１９ 牡 黒鹿 ４／１３ ホッコータルマエ リマンドインパクト ディープインパクト （有）高昭牧場 （有）高昭牧場
９００万円 （株）カナヤマホールディングス
４９９ スプレンダークランの２０１９ 牡 芦 ２／６ クロフネ スプレンダークラン ルーラーシップ ノーザンファーム ノーザンファーム
６０００万円 （同）雅苑興業
５００ ウエスタンイヴの２０１９ 牡 鹿 ３／１５ アメリカンペイトリオット ウエスタンイヴ エンパイアメーカー （株）ウエスタンファーム （株）ウエスタンファーム
主取（１２００万円）