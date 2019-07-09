【セレクトセール当歳速報】未完の大器シルバーステートの初年度産駒　ローエキスキーズの２０１９（牡）は７４００万円

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。上場番号４４１～４５０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４４１ トリンカファイブの２０１９ 牡 鹿 ３／１８ ビッグアーサー トリンカファイブ ステイゴールド （有）高昭牧場 （有）高昭牧場

９００万円 栗本 守氏

４４２ カレドニアレディの２０１９ 牝 鹿 １／８ ドゥラメンテ カレドニアレディ Ｆｉｒｅｂｒｅａｋ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

６２００万円 亀井 哲也氏

４４３ グレイスノートの２０１９ 牡 鹿 ２／１８ イスラボニータ グレイスノート ハービンジャー 岡田スタッド 岡田スタッド

１８００万円 山田 弘氏

４４４ キープレイヤーの２０１９ 牡 鹿 ３／１９ キタサンブラック キープレイヤー メイショウボーラー （有）下河辺トレーニングセンター （有）下河辺トレーニングセンター

１３００万円 白 日光氏

４４５ ローエキスキーズの２０１９ 牡 黒鹿 １／６ シルバーステート ローエキスキーズ Ｏａｓｉｓ Ｄｒｅａｍ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

７４００万円 ＨＩＲＯＫＩカンパニー

４４６ バブルファンタジーの２０１９ 牡 鹿 ４／１４ ロードカナロア バブルファンタジー スペシャルウィーク （有）猿倉牧場 （有）猿倉牧場

３７００万円 寺田 千代乃氏

４４７ 欠場

４４８ ビニャデルマールの２０１９ 牝 黒鹿 ２／２５ ドレフォン ビニャデルマール ディープインパクト （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

３９００万円 鬼塚 義臣氏

４４９ プレシャスジェムズの２０１９ 牡 黒鹿 ２／１５ ドゥラメンテ プレシャスジェムズ シンボリクリスエス （有）グランド牧場 （有）グランド牧場プリモファーム

主取（１８００万円）

４５０ ミスラゴの２０１９ 牡 栗 １／２４ スクリーンヒーロー ミスラゴ Ｅｎｃｏｓｔａ ｄｅ Ｌａｇｏ 社台ファーム 社台ファーム

１６００万円 （同）ＤＭＭ．ｃｏｍ