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【セレクトセール当歳速報】未完の大器シルバーステートの初年度産駒　ローエキスキーズの２０１９（牡）は７４００万円

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。上場番号４４１～４５０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４４１　トリンカファイブの２０１９　牡　鹿　３／１８　ビッグアーサー　トリンカファイブ　ステイゴールド　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　

９００万円　栗本　守氏

４４２　カレドニアレディの２０１９　牝　鹿　１／８　ドゥラメンテ　カレドニアレディ　Ｆｉｒｅｂｒｅａｋ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

６２００万円　亀井　哲也氏

４４３　グレイスノートの２０１９　牡　鹿　２／１８　イスラボニータ　グレイスノート　ハービンジャー　岡田スタッド　岡田スタッド　

１８００万円　山田　弘氏

４４４　キープレイヤーの２０１９　牡　鹿　３／１９　キタサンブラック　キープレイヤー　メイショウボーラー　（有）下河辺トレーニングセンター　（有）下河辺トレーニングセンター　

１３００万円　白　日光氏

４４５　ローエキスキーズの２０１９　牡　黒鹿　１／６　シルバーステート　ローエキスキーズ　Ｏａｓｉｓ　Ｄｒｅａｍ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

７４００万円　ＨＩＲＯＫＩカンパニー

４４６　バブルファンタジーの２０１９　牡　鹿　４／１４　ロードカナロア　バブルファンタジー　スペシャルウィーク　（有）猿倉牧場　（有）猿倉牧場　

３７００万円　寺田　千代乃氏

４４７　　　欠場　　　　　　　　　　　　　　　　　

４４８　ビニャデルマールの２０１９　牝　黒鹿　２／２５　ドレフォン　ビニャデルマール　ディープインパクト　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

３９００万円　鬼塚　義臣氏

４４９　プレシャスジェムズの２０１９　牡　黒鹿　２／１５　ドゥラメンテ　プレシャスジェムズ　シンボリクリスエス　（有）グランド牧場　（有）グランド牧場プリモファーム　

主取（１８００万円）

４５０　ミスラゴの２０１９　牡　栗　１／２４　スクリーンヒーロー　ミスラゴ　Ｅｎｃｏｓｔａ　ｄｅ　Ｌａｇｏ　社台ファーム　社台ファーム　

１６００万円　（同）ＤＭＭ．ｃｏｍ

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