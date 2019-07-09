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【セレクトセール当歳速報】芦毛のキタサンブラック産駒　ナターレの２０１９（牡）は３０００万円

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。

　上場番号４３１～４４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４３１　バロネスサッチャーの２０１９　牝　栗　２／１２　スクリーンヒーロー　バロネスサッチャー　ヨハネスブルグ　ノーザンファーム　ノーザンファーム

１９００万円　（株）岩切企画

４３２　シェリュスドパリの２０１９　牝　栗　３／２０　ダイワメジャー　シェリュスドパリ　Ｓｉｙｏｕｎｉ　社台ファーム　社台ファーム

１７００万円　ＴＧレーシング

４３３　クァンタムミスの２０１９　牡　芦　３／９　キズナ　クァンタムミス　Ｓｍｏｋｅ　Ｇｌａｃｋｅｎ　田端牧場　田端牧場

１４００万円　前田　晋二氏

４３４　マイスウィートベイビーの２０１９　牡　栗　２／２２　ハーツクライ　マイスウィートベイビー　Ｍｉｎａｒｄｉ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

３３００万円　Ｇｌａｎｌｏｕｇｈ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ

４３５　ナターレの２０１９　牡　芦　２／２１　キタサンブラック　ナターレ　クロフネ　追分ファーム　追分ファーム　

３０００万円　ＫＲジャパン

４３６　オートキュイジーヌの２０１９　牝　栗　１／１４　オルフェーヴル　オートキュイジーヌ　フレンチデピュティ　（有）スガタ牧場　（有）スガタ牧場

主取（８００万円）

４３７　ビリーヴミーの２０１９　牝　鹿　１／２３　ディープブリランテ　ビリーヴミー　Ｉｎ　Ｔｈｅ　Ｗｉｎｇｓ　ノーザンファーム　ノーザンファーム

２３００万円　鬼塚　義臣氏

４３８　チュウワプリンセスの２０１９　牡　鹿　２／１４　ハービンジャー　チュウワプリンセス　スペシャルウィーク　（有）前野牧場　（有）前野牧場

１７００万円　（株）ユニオンオーナーズクラブ

４３９　ヴァンフレーシュの２０１９　牡　青鹿　３／１２　ブラックタイド　ヴァンフレーシュ　サクラバクシンオー　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム

５２００万円　近藤　利一氏

４４０　ラスティックフレイムの２０１９　牝　鹿　２／３　ハーツクライ　ラスティックフレイム　Ｄａｎｅｈｉｌｌ　Ｄａｎｃｅｒ　社台ファーム　社台ファーム

４１００万円　加藤　裕司氏

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