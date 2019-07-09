【セレクトセール当歳速報】芦毛のキタサンブラック産駒　ナターレの２０１９（牡）は３０００万円

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。

上場番号４３１～４４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４３１ バロネスサッチャーの２０１９ 牝 栗 ２／１２ スクリーンヒーロー バロネスサッチャー ヨハネスブルグ ノーザンファーム ノーザンファーム

１９００万円 （株）岩切企画

４３２ シェリュスドパリの２０１９ 牝 栗 ３／２０ ダイワメジャー シェリュスドパリ Ｓｉｙｏｕｎｉ 社台ファーム 社台ファーム

１７００万円 ＴＧレーシング

４３３ クァンタムミスの２０１９ 牡 芦 ３／９ キズナ クァンタムミス Ｓｍｏｋｅ Ｇｌａｃｋｅｎ 田端牧場 田端牧場

１４００万円 前田 晋二氏

４３４ マイスウィートベイビーの２０１９ 牡 栗 ２／２２ ハーツクライ マイスウィートベイビー Ｍｉｎａｒｄｉ ノーザンファーム ノーザンファーム

３３００万円 Ｇｌａｎｌｏｕｇｈ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ

４３５ ナターレの２０１９ 牡 芦 ２／２１ キタサンブラック ナターレ クロフネ 追分ファーム 追分ファーム

３０００万円 ＫＲジャパン

４３６ オートキュイジーヌの２０１９ 牝 栗 １／１４ オルフェーヴル オートキュイジーヌ フレンチデピュティ （有）スガタ牧場 （有）スガタ牧場

主取（８００万円）

４３７ ビリーヴミーの２０１９ 牝 鹿 １／２３ ディープブリランテ ビリーヴミー Ｉｎ Ｔｈｅ Ｗｉｎｇｓ ノーザンファーム ノーザンファーム

２３００万円 鬼塚 義臣氏

４３８ チュウワプリンセスの２０１９ 牡 鹿 ２／１４ ハービンジャー チュウワプリンセス スペシャルウィーク （有）前野牧場 （有）前野牧場

１７００万円 （株）ユニオンオーナーズクラブ

４３９ ヴァンフレーシュの２０１９ 牡 青鹿 ３／１２ ブラックタイド ヴァンフレーシュ サクラバクシンオー （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

５２００万円 近藤 利一氏

４４０ ラスティックフレイムの２０１９ 牝 鹿 ２／３ ハーツクライ ラスティックフレイム Ｄａｎｅｈｉｌｌ Ｄａｎｃｅｒ 社台ファーム 社台ファーム

４１００万円 加藤 裕司氏