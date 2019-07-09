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【セレクトセール当歳速報】社台が導入のドレフォンの初年度産駒が好況　シナジーウィスパーの２０１９（牡）は６０００万円

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。

　上場番号４２１～４３０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４２１　ジャズプリンセスの２０１９　牡　鹿　３／３０　ドレフォン　ジャズプリンセス　Ｂａｈｈａｒｅ　（有）北島牧場　（有）北島牧場　

主取（１５００万円）

４２２　ファイネストシティの２０１９　牡　鹿　１／２９　Ｆｒａｎｋｅｌ　ファイネストシティ　Ｃｉｔｙ　Ｚｉｐ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

１億円　（株）ダノックス

４２３　タミーザトルピードの２０１９　牡　黒鹿　３／１０　ディープインパクト　タミーザトルピード　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

１億８０００万円　（株）ダノックス

４２４　ピュアーフレームの２０１９　牡　鹿　３／２　ハービンジャー　ピュアーフレーム　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ　社台ファーム　社台ファーム　

２５００万円　了徳寺健二ホールディングス（株）

４２５　ラリズの２０１９　牝　鹿　２／１１　ダイワメジャー　ラリズ　Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

６６００万円　寺田　寿男氏

４２６　デプロマトウショウの２０１９　牡　鹿　２／１５　ハーツクライ　デプロマトウショウ　ファスリエフ　（有）桑田牧場　（有）桑田牧場　

主取（１８００万円）

４２７　カウントオンミーの２０１９　牡　黒鹿　３／２４　シニスターミニスター　カウントオンミー　バブルガムフェロー　（有）村上欽哉牧場　（有）村上欽哉牧場　

１５００万円　幅田　京子氏

４２８　シナジーウィスパーの２０１９　牡　栗　１／１５　ドレフォン　シナジーウィスパー　ネオユニヴァース　ノーザンファーム　ノーザンファーム　

６０００万円　（同）雅苑興業

４２９　アドアードの２０１９　牡　鹿　２／１８　キンシャサノキセキ　アドアード　Ｇａｌｉｌｅｏ　（株）オリオンファーム　（株）オリオンファーム　

１１５０万円　（株）門別牧場

４３０　コスモパルムドールの２０１９　牡　栗　２／１５　エピファネイア　コスモパルムドール　Ｙｏｎａｇｕｓｋａ　（有）グランデファーム　（有）グランデファーム　

２０００万円　山本　又一郎氏

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