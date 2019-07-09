【セレクトセール当歳速報】社台が導入のドレフォンの初年度産駒が好況　シナジーウィスパーの２０１９（牡）は６０００万円

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。

上場番号４２１～４３０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

４２１ ジャズプリンセスの２０１９ 牡 鹿 ３／３０ ドレフォン ジャズプリンセス Ｂａｈｈａｒｅ （有）北島牧場 （有）北島牧場

主取（１５００万円）

４２２ ファイネストシティの２０１９ 牡 鹿 １／２９ Ｆｒａｎｋｅｌ ファイネストシティ Ｃｉｔｙ Ｚｉｐ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

１億円 （株）ダノックス

４２３ タミーザトルピードの２０１９ 牡 黒鹿 ３／１０ ディープインパクト タミーザトルピード Ｍｏｒｅ Ｔｈａｎ Ｒｅａｄｙ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

１億８０００万円 （株）ダノックス

４２４ ピュアーフレームの２０１９ 牡 鹿 ３／２ ハービンジャー ピュアーフレーム Ｓｉｌｖｅｒ Ｄｅｐｕｔｙ 社台ファーム 社台ファーム

２５００万円 了徳寺健二ホールディングス（株）

４２５ ラリズの２０１９ 牝 鹿 ２／１１ ダイワメジャー ラリズ Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

６６００万円 寺田 寿男氏

４２６ デプロマトウショウの２０１９ 牡 鹿 ２／１５ ハーツクライ デプロマトウショウ ファスリエフ （有）桑田牧場 （有）桑田牧場

主取（１８００万円）

４２７ カウントオンミーの２０１９ 牡 黒鹿 ３／２４ シニスターミニスター カウントオンミー バブルガムフェロー （有）村上欽哉牧場 （有）村上欽哉牧場

１５００万円 幅田 京子氏

４２８ シナジーウィスパーの２０１９ 牡 栗 １／１５ ドレフォン シナジーウィスパー ネオユニヴァース ノーザンファーム ノーザンファーム

６０００万円 （同）雅苑興業

４２９ アドアードの２０１９ 牡 鹿 ２／１８ キンシャサノキセキ アドアード Ｇａｌｉｌｅｏ （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム

１１５０万円 （株）門別牧場

４３０ コスモパルムドールの２０１９ 牡 栗 ２／１５ エピファネイア コスモパルムドール Ｙｏｎａｇｕｓｋａ （有）グランデファーム （有）グランデファーム

２０００万円 山本 又一郎氏