【セレクトセール当歳速報】父はハービンジャー　アーモンドアイのめい　ピュクシスの２０１９は「キセキ」の石川達絵氏が５８００万円で落札

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。上場番号３８１～３９０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３８１ ダンスーズデトワールの２０１９ 牡 鹿 ２／７ ジャスタウェイ ダンスーズデトワール Ｈｉｇｈｅｓｔ Ｈｏｎｏｒ 社台ファーム 社台ファーム

２５００万円 平田 修氏

３８２ アドマイヤテンバの２０１９ 牡 芦 １／２２ ロードカナロア アドマイヤテンバ クロフネ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

２億８０００万円 小笹 芳央氏

３８３ ビーコンターンの２０１９ 牡 鹿 ４／２５ ディープインパクト ビーコンターン Ｓｈａｍａｒｄａｌ 岡田スタッド 岡田スタッド

９０００万円 （株）吉澤ステーブル

３８４ キャッスルブラウンの２０１９ 牡 青鹿 １／２７ キズナ キャッスルブラウン Ｓｉｌｖｅｒ Ｈａｗｋ （有）村上欽哉牧場 （有）村上欽哉牧場

１４００万円 菅波 立知子氏

３８５ ピュクシスの２０１９ 牝 黒鹿 ２／２２ ハービンジャー ピュクシス シンボリクリスエス （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

５８００万円 石川 達絵氏

３８６ 欠場

３８７ ラビルキンの２０１９ 牡 鹿 ２／７ ロードカナロア ラビルキン Ｉｎｄｙｇｏ Ｓｈｉｎｅｒ （株）ハクレイファーム （株）ハクレイファーム

４５００万円 Ｚｈａｎｇ Ｙｕｅｓｈｅｎｇ（Ｐｕｒｃｈａｓｉｎｇ Ａｇｅｎｔ：Ｅｒｉｃ Ｋｏｈ）

３８８ ビキニブロンドの２０１９ 牡 黒鹿 ２／１ ドレフォン ビキニブロンド キングカメハメハ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

８４００万円 村田 能光氏

３８９ プリンセスオブザスターズの２０１９ 牝 栗 ２／９ ハーツクライ プリンセスオブザスターズ Ｓｅａ Ｔｈｅ Ｓｔａｒｓ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場

１９００万円 Ｇａｒｙ Ｂａｒｂｅｒ（Ｐｕｒｃｈａｓｉｎｇ Ａｇｅｎｔ：Ｊｏｈｎ ＭｃＣｏｒｍａｃｋ）

３９０ スコルピオンキッスの２０１９ 牡 栗 ４／１４ モーリス スコルピオンキッス フレンチデピュティ （有）カミイスタット （有）カミイスタット

１３００万円 幅田 京子氏