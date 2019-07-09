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【セレクトセール当歳速報】父はハービンジャー　アーモンドアイのめい　ピュクシスの２０１９は「キセキ」の石川達絵氏が５８００万円で落札

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。上場番号３８１～３９０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３８１　ダンスーズデトワールの２０１９　牡　鹿　２／７　ジャスタウェイ　ダンスーズデトワール　Ｈｉｇｈｅｓｔ　Ｈｏｎｏｒ　社台ファーム　社台ファーム　

２５００万円　平田　修氏

３８２　アドマイヤテンバの２０１９　牡　芦　１／２２　ロードカナロア　アドマイヤテンバ　クロフネ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

２億８０００万円　小笹　芳央氏

３８３　ビーコンターンの２０１９　牡　鹿　４／２５　ディープインパクト　ビーコンターン　Ｓｈａｍａｒｄａｌ　岡田スタッド　岡田スタッド　

９０００万円　（株）吉澤ステーブル

３８４　キャッスルブラウンの２０１９　牡　青鹿　１／２７　キズナ　キャッスルブラウン　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｈａｗｋ　（有）村上欽哉牧場　（有）村上欽哉牧場　

１４００万円　菅波　立知子氏

３８５　ピュクシスの２０１９　牝　黒鹿　２／２２　ハービンジャー　ピュクシス　シンボリクリスエス　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

５８００万円　石川　達絵氏

３８６　　　欠場　　　　　　　　　　　　　　　　　

３８７　ラビルキンの２０１９　牡　鹿　２／７　ロードカナロア　ラビルキン　Ｉｎｄｙｇｏ　Ｓｈｉｎｅｒ　（株）ハクレイファーム　（株）ハクレイファーム　

４５００万円　Ｚｈａｎｇ　Ｙｕｅｓｈｅｎｇ（Ｐｕｒｃｈａｓｉｎｇ　Ａｇｅｎｔ：Ｅｒｉｃ　Ｋｏｈ）

３８８　ビキニブロンドの２０１９　牡　黒鹿　２／１　ドレフォン　ビキニブロンド　キングカメハメハ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

８４００万円　村田　能光氏

３８９　プリンセスオブザスターズの２０１９　牝　栗　２／９　ハーツクライ　プリンセスオブザスターズ　Ｓｅａ　Ｔｈｅ　Ｓｔａｒｓ　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場　

１９００万円　Ｇａｒｙ　Ｂａｒｂｅｒ（Ｐｕｒｃｈａｓｉｎｇ　Ａｇｅｎｔ：Ｊｏｈｎ　ＭｃＣｏｒｍａｃｋ）

３９０　スコルピオンキッスの２０１９　牡　栗　４／１４　モーリス　スコルピオンキッス　フレンチデピュティ　（有）カミイスタット　（有）カミイスタット　

１３００万円　幅田　京子氏

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