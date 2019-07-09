【セレクトセール当歳速報】ドゥラメンテの牝馬が６２００万円　母ザキアは凱旋門賞馬を出した一流の母系

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。

上場番号３４１～３５０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３４１ ザキアの２０１９ 牝 栗 １／１１ ドゥラメンテ ザキア Ｎｅｗ Ａｐｐｒｏａｃｈ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

６２００万円 （株）ダノックス

３４２ ネオイリュージョンの２０１９ 牡 鹿 ２／２３ エピファネイア ネオイリュージョン ネオユニヴァース （有）秋田牧場 （有）秋田牧場

１６００万円 寺田千代乃氏

３４３ メイデイローズの２０１９ 牡 鹿 ３／５ キングカメハメハ メイデイローズ Ｒｏｃｋｐｏｒｔ Ｈａｒｂｏｒ （有）矢野牧場 （有）矢野牧場

７６００万円 長谷川 祐司氏

３４４ アドマイヤセプターの２０１９ 牡 黒鹿 １／１７ ドレフォン アドマイヤセプター キングカメハメハ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

２億５０００万円 東洋木材

３４５ フレンチリヴィエラの２０１９ 牡 鹿 ２／２７ ジャスタウェイ フレンチリヴィエラ フレンチデピュティ （有）グランド牧場 （有）グランド牧場プリモファーム

３８００万円 前田 葉子氏

３４６ コンケイヴの２０１９ 牡 鹿 ４／６ ハーツクライ コンケイヴ Ｃｏｌｏｎｅｌ Ｊｏｈｎ （有）高昭牧場 （有）高昭牧場

３３００万円 前田 晋二氏

３４７ マンビアの２０１９ 牝 鹿 ３／４ キタサンブラック マンビア アルデバラン２ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

４１００万円 野田みづき氏

３４８ パイタの２０１９ 牡 黒鹿 ２／２３ イスラボニータ パイタ Ｉｎｔｉｋｈａｂ 社台ファーム 社台ファーム

１８００万円 鬼塚 義臣氏

３４９ ビクトワールイゾレの２０１９ 牡 栗 ２／２０ ミッキーアイル ビクトワールイゾレ ダンスインザダーク （有）松田牧場 （有）松田牧場

主取（１０００万円）

３５０ コーステッドの２０１９ 牡 鹿 ２／７ ハーツクライ コーステッド Ｔｉｚｗａｙ ノーザンファーム ノーザンファーム

１億６０００万円 （株）ダノックス