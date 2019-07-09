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【セレクトセール当歳速報】ドゥラメンテの牝馬が６２００万円　母ザキアは凱旋門賞馬を出した一流の母系

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。

　上場番号３４１～３５０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３４１　ザキアの２０１９　牝　栗　１／１１　ドゥラメンテ　ザキア　Ｎｅｗ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム

６２００万円　（株）ダノックス

３４２　ネオイリュージョンの２０１９　牡　鹿　２／２３　エピファネイア　ネオイリュージョン　ネオユニヴァース　（有）秋田牧場　（有）秋田牧場

１６００万円　寺田千代乃氏

３４３　メイデイローズの２０１９　牡　鹿　３／５　キングカメハメハ　メイデイローズ　Ｒｏｃｋｐｏｒｔ　Ｈａｒｂｏｒ　（有）矢野牧場　（有）矢野牧場　

７６００万円　長谷川　祐司氏

３４４　アドマイヤセプターの２０１９　牡　黒鹿　１／１７　ドレフォン　アドマイヤセプター　キングカメハメハ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム

２億５０００万円　東洋木材

３４５　フレンチリヴィエラの２０１９　牡　鹿　２／２７　ジャスタウェイ　フレンチリヴィエラ　フレンチデピュティ　（有）グランド牧場　（有）グランド牧場プリモファーム　

３８００万円　前田　葉子氏

３４６　コンケイヴの２０１９　牡　鹿　４／６　ハーツクライ　コンケイヴ　Ｃｏｌｏｎｅｌ　Ｊｏｈｎ　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　

３３００万円　前田　晋二氏

３４７　マンビアの２０１９　牝　鹿　３／４　キタサンブラック　マンビア　アルデバラン２　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　

４１００万円　野田みづき氏

３４８　パイタの２０１９　牡　黒鹿　２／２３　イスラボニータ　パイタ　Ｉｎｔｉｋｈａｂ　社台ファーム　社台ファーム

１８００万円　鬼塚　義臣氏

３４９　ビクトワールイゾレの２０１９　牡　栗　２／２０　ミッキーアイル　ビクトワールイゾレ　ダンスインザダーク　（有）松田牧場　（有）松田牧場

主取（１０００万円）

３５０　コーステッドの２０１９　牡　鹿　２／７　ハーツクライ　コーステッド　Ｔｉｚｗａｙ　ノーザンファーム　ノーザンファーム

１億６０００万円　（株）ダノックス

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