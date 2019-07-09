【セレクトセール当歳速報】ロゴタイプ初年度産駒トップバッター　オープンユアアイズの２０１９は１０００万円

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。上場番号３３１～３４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３３１ オープンユアアイズの２０１９ 牝 青鹿 ３／１９ ロゴタイプ オープンユアアイズ ヴィクトワールピサ 社台ファーム 社台ファーム

１０００万円 井内 康之氏

３３２ アソルータの２０１９ 牡 栗 １／２７ エピファネイア アソルータ ゼンノロブロイ ノーザンファーム ノーザンファーム

３６００万円 阿部 雅英氏

３３３ スパニッシュクイーンの２０１９ 牡 黒鹿 １／２５ ドゥラメンテ スパニッシュクイーン Ｔｒｉｂａｌ Ｒｕｌｅ 追分ファーム 追分ファーム

８２００万円 小笹 芳央氏

３３４ セイユウヴィーナスの２０１９ 牡 黒鹿 ３／１９ マジェスティックウォリアー セイユウヴィーナス ハーツクライ （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場

１７００万円 吉田 昌久氏

３３５ ワイルドラズベリーの２０１９ 牝 鹿 ２／２７ ルーラーシップ ワイルドラズベリー ファルブラヴ ノーザンファーム ノーザンファーム

４６００万円 近藤 利一氏

３３６ ウエスタンダンサーの２０１９ 牡 栗 ４／１７ アドマイヤムーン ウエスタンダンサー デヒア （株）ウエスタンファーム （株）ウエスタンファーム

２５００万円 野田 みづき氏

３３７ ラブミーテンダーの２０１９ 牡 鹿 ３／１４ ルーラーシップ ラブミーテンダー ゼンノロブロイ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

２５００万円 Ｇａｉ Ｗａｔｅｒｈｏｕｓｅ Ｒａｃｉｎｇ Ｐｔｙ．Ｌｔｄ

３３８ ドナブリーニの２０１９ 牡 鹿 ３／１９ キタサンブラック ドナブリーニ Ｂｅｒｔｏｌｉｎｉ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

１億６０００万円 ＨＩＲＯＫＩカンパニー

３３９ シースプレイの２０１９ 牡 鹿 ３／９ サトノアラジン シースプレイ ハーツクライ 社台ファーム 社台ファーム

５６００万円 （株）サトミホースカンパニー

３４０ アンチャンの２０１９ 牡 黒鹿 ２／１６ ロードカナロア アンチャン ゼンノロブロイ （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム

主取（２０００万円）