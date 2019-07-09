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【セレクトセール当歳速報】ロゴタイプ初年度産駒トップバッター　オープンユアアイズの２０１９は１０００万円

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。上場番号３３１～３４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３３１　オープンユアアイズの２０１９　牝　青鹿　３／１９　ロゴタイプ　オープンユアアイズ　ヴィクトワールピサ　社台ファーム　社台ファーム

１０００万円　井内　康之氏

３３２　アソルータの２０１９　牡　栗　１／２７　エピファネイア　アソルータ　ゼンノロブロイ　ノーザンファーム　ノーザンファーム

３６００万円　阿部　雅英氏

３３３　スパニッシュクイーンの２０１９　牡　黒鹿　１／２５　ドゥラメンテ　スパニッシュクイーン　Ｔｒｉｂａｌ　Ｒｕｌｅ　追分ファーム　追分ファーム

８２００万円　小笹　芳央氏

３３４　セイユウヴィーナスの２０１９　牡　黒鹿　３／１９　マジェスティックウォリアー　セイユウヴィーナス　ハーツクライ　（有）新冠橋本牧場　（有）新冠橋本牧場

１７００万円　吉田　昌久氏

３３５　ワイルドラズベリーの２０１９　牝　鹿　２／２７　ルーラーシップ　ワイルドラズベリー　ファルブラヴ　ノーザンファーム　ノーザンファーム

４６００万円　近藤　利一氏

３３６　ウエスタンダンサーの２０１９　牡　栗　４／１７　アドマイヤムーン　ウエスタンダンサー　デヒア　（株）ウエスタンファーム　（株）ウエスタンファーム　

２５００万円　野田　みづき氏

３３７　ラブミーテンダーの２０１９　牡　鹿　３／１４　ルーラーシップ　ラブミーテンダー　ゼンノロブロイ　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

２５００万円　Ｇａｉ　Ｗａｔｅｒｈｏｕｓｅ　Ｒａｃｉｎｇ　Ｐｔｙ．Ｌｔｄ

３３８　ドナブリーニの２０１９　牡　鹿　３／１９　キタサンブラック　ドナブリーニ　Ｂｅｒｔｏｌｉｎｉ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム

１億６０００万円　ＨＩＲＯＫＩカンパニー

３３９　シースプレイの２０１９　牡　鹿　３／９　サトノアラジン　シースプレイ　ハーツクライ　社台ファーム　社台ファーム

５６００万円　（株）サトミホースカンパニー

３４０　アンチャンの２０１９　牡　黒鹿　２／１６　ロードカナロア　アンチャン　ゼンノロブロイ　（株）チャンピオンズファーム　（株）チャンピオンズファーム

主取（２０００万円）

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