【セレクトセール当歳速報】セール唯一のカーリン産駒　アルアリングスターの２０１９は８２００万円でスリーエイチレーシングが落札

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。上場番号３１１～３２０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３１１ チャームドヴェールの２０１９ 牝 黒鹿 ２／７ エピファネイア チャームドヴェール ネオユニヴァース ノーザンファーム ノーザンファーム

２１００万円 河合 純二氏

３１２ メガンの２０１９ 牡 黒鹿 ２／２７ ハービンジャー メガン ディープインパクト 追分ファーム 追分ファーム

１５００万円 野田 みづき氏

３１３ ガールオンファイアの２０１９ 牡 栗 ２／１９ モーリス ガールオンファイア アグネスタキオン （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

５６００万円 小笹 芳央氏

３１４ パワフルノンコの２０１９ 牡 栗 ３／１５ ダイワメジャー パワフルノンコ ワークフォース 社台ファーム 社台ファーム

１９００万円 森 保彦氏

３１５ アルアリングスターの２０１９ 牡 栗 １／２８ Ｃｕｒｌｉｎ アルアリングスター Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｒａｔｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

８２００万円 （株）スリーエイチレーシング

３１６ ファビュラスセンスの２０１９ 牝 栗 ３／１６ エピファネイア ファビュラスセンス グラスワンダー 社台ファーム 社台ファーム

１４００万円 会田 浩史氏

３１７ 欠場

３１８ フェザーレイの２０１９ 牡 栗 ３／１３ ヘニーヒューズ フェザーレイ エルコンドルパサー （有）高昭牧場 （有）高昭牧場

主取（１３００万円）

３１９ シークレットジプシーの２０１９ 牡 栗 ２／２４ イスラボニータ シークレットジプシー Ｓｅａ ｏｆ Ｓｅｃｒｅｔｓ 社台ファーム 社台ファーム

２５００万円 村野 康司氏

３２０ アゲヒバリの２０１９ 牡 芦 ３／２１ ロードカナロア アゲヒバリ クロフネ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム

２億１０００万円 小笹 芳央氏