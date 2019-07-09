注 目
競馬予想は「馬トク」 スポーツ動画 報知SNS 阿部慎之助スペシャルページ
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 サッカー スポーツ ラグビーW杯 ゴルフ 格闘技 芸能 社会 競馬 ギャンブル ライフ 釣り
馬トク会員募集中！

馬トク指数・外厩入り馬トク出馬表・成績

注目レース：  函館記念・Ｇ３
全レース出馬表・データ・成績を提供中  福島 中京 函館

【セレクトセール当歳速報】セール唯一のカーリン産駒　アルアリングスターの２０１９は８２００万円でスリーエイチレーシングが落札

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は２日目となる７月９日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで、２０１９年に生まれた当歳馬のセリが行われた。上場番号３１１～３２０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３１１　チャームドヴェールの２０１９　牝　黒鹿　２／７　エピファネイア　チャームドヴェール　ネオユニヴァース　ノーザンファーム　ノーザンファーム

２１００万円　河合　純二氏

３１２　メガンの２０１９　牡　黒鹿　２／２７　ハービンジャー　メガン　ディープインパクト　追分ファーム　追分ファーム

１５００万円　野田　みづき氏

３１３　ガールオンファイアの２０１９　牡　栗　２／１９　モーリス　ガールオンファイア　アグネスタキオン　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム

５６００万円　小笹　芳央氏

３１４　パワフルノンコの２０１９　牡　栗　３／１５　ダイワメジャー　パワフルノンコ　ワークフォース　社台ファーム　社台ファーム

１９００万円　森　保彦氏

３１５　アルアリングスターの２０１９　牡　栗　１／２８　Ｃｕｒｌｉｎ　アルアリングスター　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｒａｔｅ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム

８２００万円　（株）スリーエイチレーシング

３１６　ファビュラスセンスの２０１９　牝　栗　３／１６　エピファネイア　ファビュラスセンス　グラスワンダー　社台ファーム　社台ファーム

１４００万円　会田　浩史氏

３１７　　　欠場　　　　　　　　　　　　　　　　　

３１８　フェザーレイの２０１９　牡　栗　３／１３　ヘニーヒューズ　フェザーレイ　エルコンドルパサー　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場

主取（１３００万円）

３１９　シークレットジプシーの２０１９　牡　栗　２／２４　イスラボニータ　シークレットジプシー　Ｓｅａ　ｏｆ　Ｓｅｃｒｅｔｓ　社台ファーム　社台ファーム

２５００万円　村野　康司氏

３２０　アゲヒバリの２０１９　牡　芦　３／２１　ロードカナロア　アゲヒバリ　クロフネ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム

２億１０００万円　小笹　芳央氏

競馬

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請