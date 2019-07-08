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【巨人】接戦制し貯金は今季最大に並ぶ１５に…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
８回１死三塁、陽岱鋼の左前打で三塁走者・増田大樹が勝ち越しの生還。大喜びする巨人ナイン
８回１死三塁、陽岱鋼の左前打で三塁走者・増田大樹が勝ち越しの生還。大喜びする巨人ナイン

◆阪神３―４巨人（８日・甲子園）

　巨人が２位・阪神との接戦を制し、今季最大に並ぶ貯金１５、２位とのゲーム差を７・５とした。菅野が７回途中３失点、西が６回３失点と決着はつかず。８回に陽岱鋼の勝ち越し打で挙げた１点を中川、マシソンのリレーで守りきった。

　◇１回（巨１、神０）

　【巨】亀井左飛、坂本勇三振、丸四球、岡本四球で丸二進、大城の中前安打で丸一挙生還、岡本二進、ビヤヌエバ右飛

  • １回２死一、二塁、大城は先制の中前適時打を放つ

    １回２死一、二塁、大城は先制の中前適時打を放つ

　【神】近本左飛、糸原中飛、糸井左翼線二塁打、大山四球、マルテ三振

　◇２回（巨０、神１）

　【巨】山本三振、炭谷三ゴロ、菅野遊ゴロ

　【神】高山、木浪ともに二ゴロ、坂本左越２号本塁打、西中前安打、近本の左前安打で西二進、糸原の中前安打で満塁、糸井三邪飛

  • ２回２死、坂本誠志郎は同点ソロを放ちベンチ前で植田海（右）から祝福される

    ２回２死、坂本誠志郎は同点ソロを放ちベンチ前で植田海（右）から祝福される

　◇３回（巨０、神１）

　【巨】亀井右前安打、坂本勇二飛、丸の左前安打で亀井二進、岡本遊直、大城一ゴロ

　【神】大山右飛、マルテ左中間二塁打、高山の中飛でマルテ三進、木浪死球、坂本の中前安打でマルテ生還、木浪二進、西三振

　◇４回（巨１、神０）

　【巨】ビヤヌエバ中飛、山本右前安打、炭谷の二ゴロで山本二進、菅野の中越二塁打で山本生還、亀井一ゴロ

  • ４回２死二塁、中越え適時二塁打を放つ菅野智之

    ４回２死二塁、中越え適時二塁打を放つ菅野智之

　【神】近本中飛、糸原右中間二塁打、糸井、大山ともに三振

　◇５回（両軍０）

　【巨】坂本勇右飛、丸、岡本ともに三振

　【神】マルテ遊ゴロ、高山左前安打、木浪のとき高山二盗、木浪のとき捕逸で高山三進、木浪右飛、坂本申告敬遠、西二ゴロ

　◇６回（巨１、神０）

　【巨】大城右越４号本塁打、ビヤヌエバ遊ゴロ、山本三振、炭谷投ゴロ

　【神】（一塁岡本、左翼亀井、右翼陽岱鋼）近本二ゴロ、糸原投ゴロ、糸井二塁内野安打、大山三振

　◇７回（巨０、神１）

　【巨】（投手能見）菅野中飛、亀井、坂本勇ともに遊ゴロ

　【神】マルテ右中間二塁打（代走植田）、（投手田口）高山の投前バントで植田三進、（投手大竹）木浪の代打原口の中犠飛で植田生還、坂本右前安打、能見の代打陽川三振

　◇８回（巨１、神０）

　【巨】（投手ジョンソン、一塁陽川、遊撃植田）丸三振、岡本中前安打（代走増田大）、陽岱鋼のときジョンソン一塁牽制悪送球で増田大二進、陽岱鋼のとき増田大三盗、陽岱鋼の左前安打で増田大生還、ビヤヌエバ、山本ともに三振

  • ８回１死一塁、ジョンソンの牽制が逸れ倒れる一塁手・陽川尚将と交錯する代走・増田大輝

    ８回１死一塁、ジョンソンの牽制が逸れ倒れる一塁手・陽川尚将と交錯する代走・増田大輝

　【神】（投手中川、一塁ビヤヌエバ、三塁増田大）近本四球、糸原の投前バントで近本二進、糸井死球、大山三振、植田の代打上本中飛

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手小野、二塁上本、遊撃糸原）炭谷一ゴロ、中川の代打重信二ゴロ、亀井左翼線二塁打、坂本勇二ゴロ

　【神】（投手マシソン、左翼重信）高山四球、小野の代打俊介捕飛、坂本の遊ゴロで高山二封、山本の一塁悪送球で坂本二進、陽川の代打鳥谷四球、近本二ゴロ

試合詳細
８回１死三塁、陽岱鋼の左前打で三塁走者・増田大樹が勝ち越しの生還。大喜びする巨人ナイン
１回２死一、二塁、大城は先制の中前適時打を放つ
２回２死、坂本誠志郎は同点ソロを放ちベンチ前で植田海（右）から祝福される
４回２死二塁、中越え適時二塁打を放つ菅野智之
８回１死一塁、ジョンソンの牽制が逸れ倒れる一塁手・陽川尚将と交錯する代走・増田大輝
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