【巨人】接戦制し貯金は今季最大に並ぶ１５に…試合経過

◆阪神３―４巨人（８日・甲子園）

巨人が２位・阪神との接戦を制し、今季最大に並ぶ貯金１５、２位とのゲーム差を７・５とした。菅野が７回途中３失点、西が６回３失点と決着はつかず。８回に陽岱鋼の勝ち越し打で挙げた１点を中川、マシソンのリレーで守りきった。

◇１回（巨１、神０）

【神】近本左飛、糸原中飛、糸井左翼線二塁打、大山四球、マルテ三振

◇２回（巨０、神１）

【巨】山本三振、炭谷三ゴロ、菅野遊ゴロ

◇３回（巨０、神１）

【巨】亀井右前安打、坂本勇二飛、丸の左前安打で亀井二進、岡本遊直、大城一ゴロ

【神】大山右飛、マルテ左中間二塁打、高山の中飛でマルテ三進、木浪死球、坂本の中前安打でマルテ生還、木浪二進、西三振

◇４回（巨１、神０）

【神】近本中飛、糸原右中間二塁打、糸井、大山ともに三振

◇５回（両軍０）

【巨】坂本勇右飛、丸、岡本ともに三振

【神】マルテ遊ゴロ、高山左前安打、木浪のとき高山二盗、木浪のとき捕逸で高山三進、木浪右飛、坂本申告敬遠、西二ゴロ

◇６回（巨１、神０）

【巨】大城右越４号本塁打、ビヤヌエバ遊ゴロ、山本三振、炭谷投ゴロ

【神】（一塁岡本、左翼亀井、右翼陽岱鋼）近本二ゴロ、糸原投ゴロ、糸井二塁内野安打、大山三振

◇７回（巨０、神１）

【巨】（投手能見）菅野中飛、亀井、坂本勇ともに遊ゴロ

【神】マルテ右中間二塁打（代走植田）、（投手田口）高山の投前バントで植田三進、（投手大竹）木浪の代打原口の中犠飛で植田生還、坂本右前安打、能見の代打陽川三振

◇８回（巨１、神０）

【神】（投手中川、一塁ビヤヌエバ、三塁増田大）近本四球、糸原の投前バントで近本二進、糸井死球、大山三振、植田の代打上本中飛

◇９回（両軍０）

【巨】（投手小野、二塁上本、遊撃糸原）炭谷一ゴロ、中川の代打重信二ゴロ、亀井左翼線二塁打、坂本勇二ゴロ