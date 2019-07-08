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【セレクトセール１歳速報】最後の上場馬が２億３０００万円　ハーツクライの牡馬マラコスタムブラダの２０１８

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号２３１～２４６の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

２３１　ストールンハートの２０１８　牝　栗　１／２５　リアルインパクト　ストールンハート　Ｓｔｕｋａ　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

１９００万円　松山　毅氏

２３２　エイシンアリエルの２０１８　牝　栗　２／２６　ドゥラメンテ　エイシンアリエル　サクラバクシンオー　（株）栄進堂　栄進牧場　

１２００万円　日本中央競馬会

２３３　ナイアガラロールの２０１８　牡　鹿　１／２８　アジアエクスプレス　ナイアガラロール　Ｂｌｕｅｇｒａｓｓ　Ｃａｔ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

２１００万円　長谷川　守正氏

２３４　グァンタナメラの２０１８　牡　鹿　２／６　マジェスティックウォリアー　グァンタナメラ　フジキセキ　追分ファーム　追分ファーム　リリーバレー　

２０００万円　岡　浩二氏

２３５　グランプリソフィの２０１８　牝　黒鹿　５／１５　ノヴェリスト　グランプリソフィ　アグネスタキオン　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

１０００万円　日本中央競馬会

２３６　ダイワジャンヌの２０１８　牝　黒鹿　３／１４　キズナ　ダイワジャンヌ　タニノギムレット　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　

１２００万円　日本中央競馬会

２３７　エミネントピークスの２０１８　牝　栗　２／１３　ラブリーデイ　エミネントピークス　ティンバーカントリー　社台ファーム　社台ファーム　

２１００万円　金子真人ホールディングス（株）

２３８　チェルカの２０１８　牡　鹿　５／７　キンシャサノキセキ　チェルカ　クロフネ　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

２３００万円　柳　春道氏

２３９　ワードパワーの２０１８　牝　芦　３／３　クロフネ　ワードパワー　Ｏａｓｉｓ　Ｄｒｅａｍ　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場　

主取（７００万円）

２４０　リュナティクの２０１８　牡　鹿　４／８　エイシンフラッシュ　リュナティク　ディープインパクト　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２５００万円　齋藤　秀昭氏

（再上場）

２１１　ラストワルツの２０１８　牝　鹿　３／２３　ロードカナロア　ラストワルツ　ゼンノロブロイ　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場　

１５００万円　日本中央競馬会

２４１　ステラプラドの２０１８　牡　青鹿　２／１６　ノヴェリスト　ステラプラド　ハーツクライ　社台ファーム　社台ファーム　

１４００万円　外池　榮一郎氏

２４２　シャレードスマイルの２０１８　牝　鹿　３／２９　リオンディーズ　シャレードスマイル　ステイゴールド　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

１５００万円　浦邊　輝實氏

２４３　アンプレショニストの２０１８　牡　栗　５／３　スクリーンヒーロー　アンプレショニスト　エアジハード　社台ファーム　社台ファーム　

主取（１０００万円）

２４４　ヴァナディースの２０１８　牝　栗　３／２６　エピファネイア　ヴァナディース　ロックオブジブラルタル　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

６００万円　（有）シルク・ホースクラブ

２４５　ラブリリックの２０１８　牝　黒鹿　３／１０　ストロングリターン　ラブリリック　ワイルドラッシュ　社台ファーム　社台ファーム　

１２００万円　佐伯　由加理氏

２４６　マラコスタムブラダの２０１８　牡　鹿　４／６　ハーツクライ　マラコスタムブラダ　Ｌｉｚａｒｄ　Ｉｓｌａｎｄ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

２億３０００万円　（株）スリーエイチレーシング

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