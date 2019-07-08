【セレクトセール１歳速報】最後の上場馬が２億３０００万円　ハーツクライの牡馬マラコスタムブラダの２０１８

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号２３１～２４６の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

２３１ ストールンハートの２０１８ 牝 栗 １／２５ リアルインパクト ストールンハート Ｓｔｕｋａ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１９００万円 松山 毅氏

２３２ エイシンアリエルの２０１８ 牝 栗 ２／２６ ドゥラメンテ エイシンアリエル サクラバクシンオー （株）栄進堂 栄進牧場

１２００万円 日本中央競馬会

２３３ ナイアガラロールの２０１８ 牡 鹿 １／２８ アジアエクスプレス ナイアガラロール Ｂｌｕｅｇｒａｓｓ Ｃａｔ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２１００万円 長谷川 守正氏

２３４ グァンタナメラの２０１８ 牡 鹿 ２／６ マジェスティックウォリアー グァンタナメラ フジキセキ 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー

２０００万円 岡 浩二氏

２３５ グランプリソフィの２０１８ 牝 黒鹿 ５／１５ ノヴェリスト グランプリソフィ アグネスタキオン （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１０００万円 日本中央競馬会

２３６ ダイワジャンヌの２０１８ 牝 黒鹿 ３／１４ キズナ ダイワジャンヌ タニノギムレット （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

１２００万円 日本中央競馬会

２３７ エミネントピークスの２０１８ 牝 栗 ２／１３ ラブリーデイ エミネントピークス ティンバーカントリー 社台ファーム 社台ファーム

２１００万円 金子真人ホールディングス（株）

２３８ チェルカの２０１８ 牡 鹿 ５／７ キンシャサノキセキ チェルカ クロフネ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２３００万円 柳 春道氏

２３９ ワードパワーの２０１８ 牝 芦 ３／３ クロフネ ワードパワー Ｏａｓｉｓ Ｄｒｅａｍ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場

主取（７００万円）

２４０ リュナティクの２０１８ 牡 鹿 ４／８ エイシンフラッシュ リュナティク ディープインパクト （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２５００万円 齋藤 秀昭氏

（再上場）

２１１ ラストワルツの２０１８ 牝 鹿 ３／２３ ロードカナロア ラストワルツ ゼンノロブロイ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場

１５００万円 日本中央競馬会

２４１ ステラプラドの２０１８ 牡 青鹿 ２／１６ ノヴェリスト ステラプラド ハーツクライ 社台ファーム 社台ファーム

１４００万円 外池 榮一郎氏

２４２ シャレードスマイルの２０１８ 牝 鹿 ３／２９ リオンディーズ シャレードスマイル ステイゴールド （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１５００万円 浦邊 輝實氏

２４３ アンプレショニストの２０１８ 牡 栗 ５／３ スクリーンヒーロー アンプレショニスト エアジハード 社台ファーム 社台ファーム

主取（１０００万円）

２４４ ヴァナディースの２０１８ 牝 栗 ３／２６ エピファネイア ヴァナディース ロックオブジブラルタル （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

６００万円 （有）シルク・ホースクラブ

２４５ ラブリリックの２０１８ 牝 黒鹿 ３／１０ ストロングリターン ラブリリック ワイルドラッシュ 社台ファーム 社台ファーム

１２００万円 佐伯 由加理氏

２４６ マラコスタムブラダの２０１８ 牡 鹿 ４／６ ハーツクライ マラコスタムブラダ Ｌｉｚａｒｄ Ｉｓｌａｎｄ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２億３０００万円 （株）スリーエイチレーシング