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【セレクトセール１歳速報】母は米芝Ｇ１勝ち馬　ハーツクライ牡馬ゴジップガールの２０１８は７４００万円

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号１７１～１８０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

１７１　ボーントゥブーギーの２０１８　牡　鹿　３／１　マジェスティックウォリアー　ボーントゥブーギー　Ｔｏｂｏｕｇｇ　（有）谷川牧場　（有）谷川牧場　

３９００万円　佐藤　範夫氏

１７２　シャンドランジュの２０１８　牝　黒鹿　５／４　ロードカナロア　シャンドランジュ　マンハッタンカフェ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

１億２５００万円　三木　正浩氏

１７３　ゴジップガールの２０１８　牡　鹿　５／８　ハーツクライ　ゴジップガール　Ｄｙｎａｆｏｒｍｅｒ　社台ファーム　社台ファーム　

７４００万円　金子真人ホールディングス（株）

１７４　カーニバルダクスの２０１８　牡　鹿　４／１０　カレンブラックヒル　カーニバルダクス　Ｂｅｒｎａｒｄｉｎｉ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

３５００万円　西山　茂行氏

１７５　シュピッツェの２０１８　牡　栗　４／２３　ドゥラメンテ　シュピッツェ　Ａｚａｍｏｕｒ　社台ファーム　社台ファーム　

３８００万円　東洋木材

１７６　キャントンガールの２０１８　牝　鹿　３／１８　ディープインパクト　キャントンガール　Ｓｔｏｒｍ　Ｂｏｏｔ　（株）栄進堂　栄進牧場　

主取（２８００万円）

１７７　　　欠場　　　　　　　　　　　　　　　　　

１７８　リリカルホイッスルの２０１８　牝　黒鹿　５／１１　リオンディーズ　リリカルホイッスル　ゼンノロブロイ　追分ファーム　追分ファーム　リリーバレー　

１７００万円　原村　正紀氏

１７９　アバンダントの２０１８　牡　鹿　１／２９　リアルインパクト　アバンダント　ハービンジャー　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

４０００万円　（株）ダノックス

１８０　モナリザの２０１８　牡　栗　４／２６　ハーツクライ　モナリザ　Ｇｉａｎｔ’ｓ　Ｃａｕｓｅｗａｙ　（株）チャンピオンズファーム　（株）チャンピオンズファーム　

２０００万円　服部　統祥氏

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