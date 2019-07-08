【セレクトセール１歳速報】母は米芝Ｇ１勝ち馬　ハーツクライ牡馬ゴジップガールの２０１８は７４００万円

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号１７１～１８０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

１７１ ボーントゥブーギーの２０１８ 牡 鹿 ３／１ マジェスティックウォリアー ボーントゥブーギー Ｔｏｂｏｕｇｇ （有）谷川牧場 （有）谷川牧場

３９００万円 佐藤 範夫氏

１７２ シャンドランジュの２０１８ 牝 黒鹿 ５／４ ロードカナロア シャンドランジュ マンハッタンカフェ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１億２５００万円 三木 正浩氏

１７３ ゴジップガールの２０１８ 牡 鹿 ５／８ ハーツクライ ゴジップガール Ｄｙｎａｆｏｒｍｅｒ 社台ファーム 社台ファーム

７４００万円 金子真人ホールディングス（株）

１７４ カーニバルダクスの２０１８ 牡 鹿 ４／１０ カレンブラックヒル カーニバルダクス Ｂｅｒｎａｒｄｉｎｉ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３５００万円 西山 茂行氏

１７５ シュピッツェの２０１８ 牡 栗 ４／２３ ドゥラメンテ シュピッツェ Ａｚａｍｏｕｒ 社台ファーム 社台ファーム

３８００万円 東洋木材

１７６ キャントンガールの２０１８ 牝 鹿 ３／１８ ディープインパクト キャントンガール Ｓｔｏｒｍ Ｂｏｏｔ （株）栄進堂 栄進牧場

主取（２８００万円）

１７７ 欠場

１７８ リリカルホイッスルの２０１８ 牝 黒鹿 ５／１１ リオンディーズ リリカルホイッスル ゼンノロブロイ 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー

１７００万円 原村 正紀氏

１７９ アバンダントの２０１８ 牡 鹿 １／２９ リアルインパクト アバンダント ハービンジャー ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

４０００万円 （株）ダノックス

１８０ モナリザの２０１８ 牡 栗 ４／２６ ハーツクライ モナリザ Ｇｉａｎｔ’ｓ Ｃａｕｓｅｗａｙ （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム

２０００万円 服部 統祥氏