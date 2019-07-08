【セレクトセール１歳速報】母は米芝Ｇ１勝ち馬　ハーツクライ牡馬ゴジップガールの２０１８は７４００万円

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号１７１～１８０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）
１７１ ボーントゥブーギーの２０１８ 牡 鹿 ３／１ マジェスティックウォリアー ボーントゥブーギー Ｔｏｂｏｕｇｇ （有）谷川牧場 （有）谷川牧場
３９００万円 佐藤 範夫氏
１７２ シャンドランジュの２０１８ 牝 黒鹿 ５／４ ロードカナロア シャンドランジュ マンハッタンカフェ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
１億２５００万円 三木 正浩氏
１７３ ゴジップガールの２０１８ 牡 鹿 ５／８ ハーツクライ ゴジップガール Ｄｙｎａｆｏｒｍｅｒ 社台ファーム 社台ファーム
７４００万円 金子真人ホールディングス（株）
１７４ カーニバルダクスの２０１８ 牡 鹿 ４／１０ カレンブラックヒル カーニバルダクス Ｂｅｒｎａｒｄｉｎｉ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
３５００万円 西山 茂行氏
１７５ シュピッツェの２０１８ 牡 栗 ４／２３ ドゥラメンテ シュピッツェ Ａｚａｍｏｕｒ 社台ファーム 社台ファーム
３８００万円 東洋木材
１７６ キャントンガールの２０１８ 牝 鹿 ３／１８ ディープインパクト キャントンガール Ｓｔｏｒｍ Ｂｏｏｔ （株）栄進堂 栄進牧場
主取（２８００万円）
１７７ 欠場
１７８ リリカルホイッスルの２０１８ 牝 黒鹿 ５／１１ リオンディーズ リリカルホイッスル ゼンノロブロイ 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー
１７００万円 原村 正紀氏
１７９ アバンダントの２０１８ 牡 鹿 １／２９ リアルインパクト アバンダント ハービンジャー ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
４０００万円 （株）ダノックス
１８０ モナリザの２０１８ 牡 栗 ４／２６ ハーツクライ モナリザ Ｇｉａｎｔ’ｓ Ｃａｕｓｅｗａｙ （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム
２０００万円 服部 統祥氏