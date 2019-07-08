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【セレクトセール１歳速報】ロードカナロアの牝馬グローリアスデイズの２０１８は５６００万円で落札　おじはリンカーン、ヴィクトリー

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号１３１～１４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

１３１　クレヨンルージュの２０１８　牡　鹿　２／１９　リオンディーズ　クレヨンルージュ　フジキセキ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

４１００万円　国本　哲秀氏

１３２　カンビーナの２０１８　牡　鹿　５／１１　ディープインパクト　カンビーナ　Ｈａｗｋ　Ｗｉｎｇ　社台ファーム　社台ファーム　

９８００万円　二木　英徳氏

１３３　アイズオンリーの２０１８　牝　鹿　２／２４　エピファネイア　アイズオンリー　ネオユニヴァース　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

３６００万円　ＲＭＡ　Ｂｌｏｏｄｓｔｏｃｋ（Ｐｕｒｃｈａｓｉｎｇ　Ａｇｅｎｔ：Ｓａｔｏｍｉ　Ｏｋａ　Ｂｌｏｏｄｓｔｏｃｋ）

１３４　ペガサスゴールドの２０１８　牡　鹿　５／１５　キズナ　ペガサスゴールド　Ｂｅｌｏｎｇ　ｔｏ　Ｍｅ　（有）丸幸小林牧場　天馬ステーブル　

２０００万円　尾田　信夫氏

１３５　　　欠場　　　　　　　　　　　　　　　　　

１３６　アイアムマリリンの２０１８　牡　黒鹿　２／１６　ルーラーシップ　アイアムマリリン　マンハッタンカフェ　社台ファーム　社台ファーム　

６２００万円　国本　哲秀氏

１３７　ハヴユーゴーンアウェイの２０１８　牝　黒鹿　３／２８　ディープインパクト　ハヴユーゴーンアウェイ　Ｃｏｎｇｒａｔｓ　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

１億３０００万円　小笹　芳央氏

１３８　ブギーダモーレの２０１８　牡　芦　３／２５　Ｄａｒｋ　Ａｎｇｅｌ　ブギーダモーレ　Ｒａｉｌ　Ｌｉｎｋ　社台ファーム　社台ファーム　

５４００万円　金子真人ホールディングス（株）

１３９　グローリアスデイズの２０１８　牝　黒鹿　３／１５　ロードカナロア　グローリアスデイズ　サンデーサイレンス　（有）グレース　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

５６００万円　牧埜　幸一氏

１４０　タバサトウショウの２０１８　牡　鹿　４／１２　リオンディーズ　タバサトウショウ　ダンシングブレーヴ　（有）畠山牧場　（有）日高軽種馬共同育成公社　

主取（１６００万円）

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