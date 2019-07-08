【セレクトセール１歳速報】ロードカナロアの牝馬グローリアスデイズの２０１８は５６００万円で落札　おじはリンカーン、ヴィクトリー

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号１３１～１４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

１３１ クレヨンルージュの２０１８ 牡 鹿 ２／１９ リオンディーズ クレヨンルージュ フジキセキ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

４１００万円 国本 哲秀氏

１３２ カンビーナの２０１８ 牡 鹿 ５／１１ ディープインパクト カンビーナ Ｈａｗｋ Ｗｉｎｇ 社台ファーム 社台ファーム

９８００万円 二木 英徳氏

１３３ アイズオンリーの２０１８ 牝 鹿 ２／２４ エピファネイア アイズオンリー ネオユニヴァース （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３６００万円 ＲＭＡ Ｂｌｏｏｄｓｔｏｃｋ（Ｐｕｒｃｈａｓｉｎｇ Ａｇｅｎｔ：Ｓａｔｏｍｉ Ｏｋａ Ｂｌｏｏｄｓｔｏｃｋ）

１３４ ペガサスゴールドの２０１８ 牡 鹿 ５／１５ キズナ ペガサスゴールド Ｂｅｌｏｎｇ ｔｏ Ｍｅ （有）丸幸小林牧場 天馬ステーブル

２０００万円 尾田 信夫氏

１３５ 欠場

１３６ アイアムマリリンの２０１８ 牡 黒鹿 ２／１６ ルーラーシップ アイアムマリリン マンハッタンカフェ 社台ファーム 社台ファーム

６２００万円 国本 哲秀氏

１３７ ハヴユーゴーンアウェイの２０１８ 牝 黒鹿 ３／２８ ディープインパクト ハヴユーゴーンアウェイ Ｃｏｎｇｒａｔｓ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１億３０００万円 小笹 芳央氏

１３８ ブギーダモーレの２０１８ 牡 芦 ３／２５ Ｄａｒｋ Ａｎｇｅｌ ブギーダモーレ Ｒａｉｌ Ｌｉｎｋ 社台ファーム 社台ファーム

５４００万円 金子真人ホールディングス（株）

１３９ グローリアスデイズの２０１８ 牝 黒鹿 ３／１５ ロードカナロア グローリアスデイズ サンデーサイレンス （有）グレース ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

５６００万円 牧埜 幸一氏

１４０ タバサトウショウの２０１８ 牡 鹿 ４／１２ リオンディーズ タバサトウショウ ダンシングブレーヴ （有）畠山牧場 （有）日高軽種馬共同育成公社

主取（１６００万円）