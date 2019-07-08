【セレクトセール１歳速報】叔母はアーモンドアイ　エピファネイアの牝馬パンデリングの２０１８を「ロジ」の久米田正明氏が５０００万円で落札

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号１２１～１３０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

１２１ モスカートローザの２０１８ 牝 鹿 ３／２ マジェスティックウォリアー モスカートローザ ディープインパクト （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３４００万円 杉立 恭平氏

１２２ ダイワズームの２０１８ 牡 栗 ２／２３ キングカメハメハ ダイワズーム ハーツクライ 社台ファーム 社台ファーム

７２００万円 （株）ダノックス

１２３ フラーテイシャスミスの２０１８ 牡 黒鹿 ４／３０ ディープインパクト フラーテイシャスミス Ｍｒ．Ｇｒｅｅｌｅｙ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２億円 （株）サラブレッドクラブライオン

１２４ ロイヤルマリーの２０１８ 牝 黒鹿 ２／１７ ハーツクライ ロイヤルマリー Ｍｏｎｓｕｎ 社台ファーム 社台ファーム

３７００万円 原 禮子氏

１２５ パンデリングの２０１８ 牝 黒鹿 ２／２０ エピファネイア パンデリング キングカメハメハ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

５０００万円 久米田 正明氏

１２６ ハリウッドローズの２０１８ 牡 鹿 ５／９ ヴィクトワールピサ ハリウッドローズ ラムタラ 鎌田 正嗣 （有）チェスナットファーム

１６００万円 （株）サラブレッドクラブライオン

１２７ シェリールの２０１８ 牡 黒鹿 ２／５ エイシンフラッシュ シェリール サンデーサイレンス ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３４００万円 鈴木 邦英氏

１２８ ウィケットキーパーの２０１８ 牡 黒鹿 ３／８ ロードカナロア ウィケットキーパー アグネスタキオン 社台ファーム （有）社台コーポレーション早来ファーム

２０００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）

１２９ ビキニブロンドの２０１８ 牝 青鹿 １／２３ スクリーンヒーロー ビキニブロンド キングカメハメハ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３０００万円 三木 正浩氏

１３０ クイーンナイサーの２０１８ 牝 青鹿 ４／２ ハーツクライ クイーンナイサー フォーティナイナー （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場

主取（１５００万円）