注 目
競馬予想は「馬トク」 スポーツ動画 報知SNS 阿部慎之助スペシャルページ
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 サッカー スポーツ ラグビーW杯 ゴルフ 格闘技 芸能 社会 競馬 ギャンブル ライフ 釣り
馬トク会員募集中！

馬トク指数・外厩入り馬トク出馬表・成績

注目レース：  函館記念・Ｇ３
全レース出馬表・データ・成績を提供中  福島 中京 函館

【セレクトセール１歳速報】叔母はアーモンドアイ　エピファネイアの牝馬パンデリングの２０１８を「ロジ」の久米田正明氏が５０００万円で落札

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号１２１～１３０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

１２１　モスカートローザの２０１８　牝　鹿　３／２　マジェスティックウォリアー　モスカートローザ　ディープインパクト　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

３４００万円　杉立　恭平氏

１２２　ダイワズームの２０１８　牡　栗　２／２３　キングカメハメハ　ダイワズーム　ハーツクライ　社台ファーム　社台ファーム　

７２００万円　（株）ダノックス

１２３　フラーテイシャスミスの２０１８　牡　黒鹿　４／３０　ディープインパクト　フラーテイシャスミス　Ｍｒ．Ｇｒｅｅｌｅｙ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

２億円　（株）サラブレッドクラブライオン

１２４　ロイヤルマリーの２０１８　牝　黒鹿　２／１７　ハーツクライ　ロイヤルマリー　Ｍｏｎｓｕｎ　社台ファーム　社台ファーム　

３７００万円　原　禮子氏

１２５　パンデリングの２０１８　牝　黒鹿　２／２０　エピファネイア　パンデリング　キングカメハメハ　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

５０００万円　久米田　正明氏

１２６　ハリウッドローズの２０１８　牡　鹿　５／９　ヴィクトワールピサ　ハリウッドローズ　ラムタラ　鎌田　正嗣　（有）チェスナットファーム　

１６００万円　（株）サラブレッドクラブライオン

１２７　シェリールの２０１８　牡　黒鹿　２／５　エイシンフラッシュ　シェリール　サンデーサイレンス　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

３４００万円　鈴木　邦英氏

１２８　ウィケットキーパーの２０１８　牡　黒鹿　３／８　ロードカナロア　ウィケットキーパー　アグネスタキオン　社台ファーム　（有）社台コーポレーション早来ファーム　

２０００万円　廣崎利洋ＨＤ（株）

１２９　ビキニブロンドの２０１８　牝　青鹿　１／２３　スクリーンヒーロー　ビキニブロンド　キングカメハメハ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

３０００万円　三木　正浩氏

１３０　クイーンナイサーの２０１８　牝　青鹿　４／２　ハーツクライ　クイーンナイサー　フォーティナイナー　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場　

主取（１５００万円）

競馬

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請