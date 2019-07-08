【セレクトセール１歳速報】「キタサン」の大野商事がワールドエースの牝馬を３５００万円で落札　ラトーナの２０１８

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号１０１～１１０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）
１０１ メジロフォーナの２０１８ 牝 栗 ５／２ モーリス メジロフォーナ ナリタトップロード （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
１４００万円 門野 重雄氏
１０２ ステレオタイプの２０１８ 牡 鹿 ３／２０ ロードカナロア ステレオタイプ サンデーサイレンス 社台ファーム 社台ファーム
６２００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）
１０３ 欠場
１０４ トピカ２の２０１８ 牡 鹿 ２／７ モーリス トピカ２ Ｗｈｉｐｐｅｒ （株）栄進堂 栄進牧場
２０００万円 ノーザンファーム
１０５ ラトーナの２０１８ 牝 黒鹿 ４／１ ワールドエース ラトーナ Ｄａｎｓｉｌｉ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
３５００万円 （有）大野商事
１０６ ココロチラリの２０１８ 牝 栗 ５／８ ノヴェリスト ココロチラリ エアジハード 社台ファーム 社台ファーム
１０００万円 花村 誠氏
１０７ シュガーショックの２０１８ 牡 栗 ３／２ オルフェーヴル シュガーショック Ｃａｎｄｙ Ｒｉｄｅ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
４７００万円 林 正道氏
１０８ テネシーワルツの２０１８ 牡 栗 ２／７ ダイワメジャー テネシーワルツ Ｈｉｇｈ Ｃｈａｐａｒｒａｌ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場
１３００万円 中西 宏彰氏
１０９ テーブルロンドの２０１８ 牝 鹿 ２／２１ キングカメハメハ テーブルロンド Ａｓｔｒｏｎｏｍｅｒ Ｒｏｙａｌ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
６６００万円 三木 正浩氏
１１０ フローレスダンサーの２０１８ 牡 鹿 ４／１４ ルーラーシップ フローレスダンサー ハービンジャー 社台ファーム 社台ファーム
５８００万円 鈴木 剛史氏