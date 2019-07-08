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【セレクトセール１歳速報】「キタサン」の大野商事がワールドエースの牝馬を３５００万円で落札　ラトーナの２０１８

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号１０１～１１０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

１０１　メジロフォーナの２０１８　牝　栗　５／２　モーリス　メジロフォーナ　ナリタトップロード　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

１４００万円　門野　重雄氏

１０２　ステレオタイプの２０１８　牡　鹿　３／２０　ロードカナロア　ステレオタイプ　サンデーサイレンス　社台ファーム　社台ファーム　

６２００万円　廣崎利洋ＨＤ（株）

１０３　　　欠場　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０４　トピカ２の２０１８　牡　鹿　２／７　モーリス　トピカ２　Ｗｈｉｐｐｅｒ　（株）栄進堂　栄進牧場　

２０００万円　ノーザンファーム

１０５　ラトーナの２０１８　牝　黒鹿　４／１　ワールドエース　ラトーナ　Ｄａｎｓｉｌｉ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

３５００万円　（有）大野商事

１０６　ココロチラリの２０１８　牝　栗　５／８　ノヴェリスト　ココロチラリ　エアジハード　社台ファーム　社台ファーム　

１０００万円　花村　誠氏

１０７　シュガーショックの２０１８　牡　栗　３／２　オルフェーヴル　シュガーショック　Ｃａｎｄｙ　Ｒｉｄｅ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

４７００万円　林　正道氏

１０８　テネシーワルツの２０１８　牡　栗　２／７　ダイワメジャー　テネシーワルツ　Ｈｉｇｈ　Ｃｈａｐａｒｒａｌ　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場　

１３００万円　中西　宏彰氏

１０９　テーブルロンドの２０１８　牝　鹿　２／２１　キングカメハメハ　テーブルロンド　Ａｓｔｒｏｎｏｍｅｒ　Ｒｏｙａｌ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

６６００万円　三木　正浩氏

１１０　フローレスダンサーの２０１８　牡　鹿　４／１４　ルーラーシップ　フローレスダンサー　ハービンジャー　社台ファーム　社台ファーム

５８００万円　鈴木　剛史氏　

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