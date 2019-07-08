【セレクトセール１歳速報】「キタサン」の大野商事がワールドエースの牝馬を３５００万円で落札　ラトーナの２０１８

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号１０１～１１０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

１０１ メジロフォーナの２０１８ 牝 栗 ５／２ モーリス メジロフォーナ ナリタトップロード （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１４００万円 門野 重雄氏

１０２ ステレオタイプの２０１８ 牡 鹿 ３／２０ ロードカナロア ステレオタイプ サンデーサイレンス 社台ファーム 社台ファーム

６２００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）

１０３ 欠場

１０４ トピカ２の２０１８ 牡 鹿 ２／７ モーリス トピカ２ Ｗｈｉｐｐｅｒ （株）栄進堂 栄進牧場

２０００万円 ノーザンファーム

１０５ ラトーナの２０１８ 牝 黒鹿 ４／１ ワールドエース ラトーナ Ｄａｎｓｉｌｉ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３５００万円 （有）大野商事

１０６ ココロチラリの２０１８ 牝 栗 ５／８ ノヴェリスト ココロチラリ エアジハード 社台ファーム 社台ファーム

１０００万円 花村 誠氏

１０７ シュガーショックの２０１８ 牡 栗 ３／２ オルフェーヴル シュガーショック Ｃａｎｄｙ Ｒｉｄｅ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

４７００万円 林 正道氏

１０８ テネシーワルツの２０１８ 牡 栗 ２／７ ダイワメジャー テネシーワルツ Ｈｉｇｈ Ｃｈａｐａｒｒａｌ （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場

１３００万円 中西 宏彰氏

１０９ テーブルロンドの２０１８ 牝 鹿 ２／２１ キングカメハメハ テーブルロンド Ａｓｔｒｏｎｏｍｅｒ Ｒｏｙａｌ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

６６００万円 三木 正浩氏

１１０ フローレスダンサーの２０１８ 牡 鹿 ４／１４ ルーラーシップ フローレスダンサー ハービンジャー 社台ファーム 社台ファーム

５８００万円 鈴木 剛史氏