【セレクトセール１歳速報】エピファネイアの牡馬シュペトレーゼの２０１８は「ミッキー」野田みづき氏が９６００万円で落札

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催 一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号３１～４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３１ シュペトレーゼの２０１８ 牡 鹿 ３／２３ エピファネイア シュペトレーゼ ディープインパクト （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

９６００万円 野田みづき氏

３２ エアルーティーンの２０１８ 牝 栗 ２／１３ モーリス エアルーティーン ハービンジャー 社台ファーム 社台ファーム

２２００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）

３３ プリティカリーナの２０１８ 牝 青鹿 １／２５ ディープインパクト プリティカリーナ Ｓｅｅｋｉｎｇ ｔｈｅ Ｇｏｌｄ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１億８０００万円 小笹 芳央氏

３４ エイシンテンダーの２０１８ 牡 鹿 ２／２４ ルーラーシップ エイシンテンダー エイシンサンディ （株）栄進堂 栄進牧場

１２００万円 日本中央競馬会

３５ スウェアトウショウの２０１８ 牡 鹿 ４／１８ ロードカナロア スウェアトウショウ ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

４１００万円 近藤 利一氏

３６ ノーブルジュエリーの２０１８ 牡 青鹿 ２／５ ディープインパクト ノーブルジュエリー Ｓｍａｒｔｙ Ｊｏｎｅｓ 社台ファーム 社台ファーム

９６００万円 大塚 亮一氏

３７ フェアリーダンスの２０１８ 牝 芦 ２／１０ クロフネ フェアリーダンス アグネスタキオン （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

４４００万円 林 文彦氏

３８ ケースバイケースの２０１８ 牝 栗 ３／２０ オルフェーヴル ケースバイケース Ｓｅａ Ｔｈｅ Ｓｔａｒｓ （有）タニノエムアール エバグリーンセールスコンサインメント

主取（１８００万円）

３９ ローエキスキーズの２０１８ 牝 鹿 １／８ ブラックタイド ローエキスキーズ Ｏａｓｉｓ Ｄｒｅａｍ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３１００万円 加藤 守氏

４０ フェータルローズの２０１８ 牝 栗 ２／２６ エピファネイア フェータルローズ タニノギムレット 社台ファーム 社台ファーム

主取（１５００万円）