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【セレクトセール１歳速報】エピファネイアの牡馬シュペトレーゼの２０１８は「ミッキー」野田みづき氏が９６００万円で落札

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０１９（主催　一般社団法人日本競走馬協会）は７月８日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで１歳馬のセリが行われた。上場番号３１～４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３１　シュペトレーゼの２０１８　牡　鹿　３／２３　エピファネイア　シュペトレーゼ　ディープインパクト　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

９６００万円　野田みづき氏

３２　エアルーティーンの２０１８　牝　栗　２／１３　モーリス　エアルーティーン　ハービンジャー　社台ファーム　社台ファーム　

２２００万円　廣崎利洋ＨＤ（株）

３３　プリティカリーナの２０１８　牝　青鹿　１／２５　ディープインパクト　プリティカリーナ　Ｓｅｅｋｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｇｏｌｄ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

１億８０００万円　小笹　芳央氏

３４　エイシンテンダーの２０１８　牡　鹿　２／２４　ルーラーシップ　エイシンテンダー　エイシンサンディ　（株）栄進堂　栄進牧場　

１２００万円　日本中央競馬会

３５　スウェアトウショウの２０１８　牡　鹿　４／１８　ロードカナロア　スウェアトウショウ　ディープインパクト　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

４１００万円　近藤　利一氏

３６　ノーブルジュエリーの２０１８　牡　青鹿　２／５　ディープインパクト　ノーブルジュエリー　Ｓｍａｒｔｙ　Ｊｏｎｅｓ　社台ファーム　社台ファーム　

９６００万円　大塚　亮一氏

３７　フェアリーダンスの２０１８　牝　芦　２／１０　クロフネ　フェアリーダンス　アグネスタキオン　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

４４００万円　林　文彦氏

３８　ケースバイケースの２０１８　牝　栗　３／２０　オルフェーヴル　ケースバイケース　Ｓｅａ　Ｔｈｅ　Ｓｔａｒｓ　（有）タニノエムアール　エバグリーンセールスコンサインメント　

主取（１８００万円）

３９　ローエキスキーズの２０１８　牝　鹿　１／８　ブラックタイド　ローエキスキーズ　Ｏａｓｉｓ　Ｄｒｅａｍ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

３１００万円　加藤　守氏

４０　フェータルローズの２０１８　牝　栗　２／２６　エピファネイア　フェータルローズ　タニノギムレット　社台ファーム　社台ファーム　

主取（１５００万円）

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