【巨人】山本、反撃２号ソロも届かず　マシソン復帰登板…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆巨人４―６ＤｅＮＡ（７日・東京ドーム）

巨人は坂本勇が先制の２５号ソロを含む２打点も、ＤｅＮＡに逆転負けで連勝は７でストップした。

５月３１日以来の先発となったドラフト１位ルーキー・高橋は２回２／３を無失点。４―３の６回、４番手・鍬原が伊藤光の８号３ランなど４失点で勝ち越しを許した。リーグ戦再開から始まった連勝が止まり、貯金は１４となった。

◇１回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】桑原二ゴロ、ソトの三飛失で二進、ロペスの左前安打でソト三進、筒香三振、宮崎四球で満塁、細川二ゴロ

◇２回（両軍０）

【Ｄ】伊藤光二ゴロ、大和中前安打、井納の右前安打で大和二進、桑原の三ゴロで大和三封、ソト四球で満塁、ロペス三振

【巨】山本左飛、炭谷中前安打、高橋のとき井納のボークで炭谷二進、高橋の投ゴロで炭谷三塁タッチアウト、亀井三振

◇３回（両軍０）

【Ｄ】筒香四球、宮崎四球で筒香二進、細川遊直、伊藤光の遊ゴロで筒香三進、宮崎二封、（投手野上）大和遊ゴロ

【巨】坂本勇左前安打、丸中飛、岡本遊ゴロ併殺打

◇４回（両軍０）

【Ｄ】井納右前安打、桑原の代打神里三振、ソトの遊ゴロで井納二封、ロペスのとき暴投でソト二進、ロペス四球、筒香三振

【巨】（中堅神里）阿部、ビヤヌエバともに中飛、山本遊ゴロ

◇５回（Ｄ２、巨１）

【Ｄ】宮崎左前安打、細川の中前安打で宮崎二進、伊藤光の投前バントで宮崎三進、細川二進、大和三振、井納の代打乙坂の右翼線安打で宮崎、細川ともに生還、（投手大江）神里中飛

◇６回（Ｄ４、巨０）

【Ｄ】（投手鍬原）ソト右飛、ロペス遊飛、筒香右翼線安打、宮崎の中前安打で筒香二進、細川の左前安打で筒香生還、宮崎二進、伊藤光左越８号３ラン、大和三振

【巨】岡本三振、阿部中飛、ビヤヌエバ三振

◇７回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】三嶋の代打石川二ゴロ、神里四球、ソト遊ゴロ併殺打

◇８回（両軍０）

【Ｄ】（投手沢村、捕手小林、右翼陽岱鋼）ロペス三邪飛、筒香三振、宮崎中前安打、細川三振

【巨】（投手パットン、二塁柴田、右翼ソト）坂本勇三振、丸右前安打、岡本三振、阿部中飛

◇９回（両軍０）

【巨】（投手山崎）ビヤヌエバの代打重信三振、山本中前安打、陽岱鋼の遊撃内野安打で山本二進、大城中飛、小林の遊ゴロで陽岱鋼二封