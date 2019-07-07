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【巨人】山本、反撃２号ソロも届かず　マシソン復帰登板…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
１回１死、坂本勇人が左中間に先制本塁打を放つ
１回１死、坂本勇人が左中間に先制本塁打を放つ

◆巨人４―６ＤｅＮＡ（７日・東京ドーム）

　巨人は坂本勇が先制の２５号ソロを含む２打点も、ＤｅＮＡに逆転負けで連勝は７でストップした。

　５月３１日以来の先発となったドラフト１位ルーキー・高橋は２回２／３を無失点。４―３の６回、４番手・鍬原が伊藤光の８号３ランなど４失点で勝ち越しを許した。リーグ戦再開から始まった連勝が止まり、貯金は１４となった。

　◇１回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】桑原二ゴロ、ソトの三飛失で二進、ロペスの左前安打でソト三進、筒香三振、宮崎四球で満塁、細川二ゴロ

　【巨】亀井三振、坂本勇左中間２５号本塁打、丸一ゴロ、岡本左翼線二塁打、阿部の中前安打で岡本生還、ビヤヌエバの三ゴロで阿部二封

  • １回２死二塁、中前適時打を放つ阿部

    １回２死二塁、中前適時打を放つ阿部

　◇２回（両軍０）

　【Ｄ】伊藤光二ゴロ、大和中前安打、井納の右前安打で大和二進、桑原の三ゴロで大和三封、ソト四球で満塁、ロペス三振

　【巨】山本左飛、炭谷中前安打、高橋のとき井納のボークで炭谷二進、高橋の投ゴロで炭谷三塁タッチアウト、亀井三振

　◇３回（両軍０）

　【Ｄ】筒香四球、宮崎四球で筒香二進、細川遊直、伊藤光の遊ゴロで筒香三進、宮崎二封、（投手野上）大和遊ゴロ

　【巨】坂本勇左前安打、丸中飛、岡本遊ゴロ併殺打

　◇４回（両軍０）

　【Ｄ】井納右前安打、桑原の代打神里三振、ソトの遊ゴロで井納二封、ロペスのとき暴投でソト二進、ロペス四球、筒香三振

　【巨】（中堅神里）阿部、ビヤヌエバともに中飛、山本遊ゴロ

　◇５回（Ｄ２、巨１）

　【Ｄ】宮崎左前安打、細川の中前安打で宮崎二進、伊藤光の投前バントで宮崎三進、細川二進、大和三振、井納の代打乙坂の右翼線安打で宮崎、細川ともに生還、（投手大江）神里中飛

　【巨】（投手三嶋）炭谷三ゴロ、大江の代打立岡左翼線二塁打、亀井の二ゴロで立岡三進、坂本勇の中前安打で立岡生還、丸遊ゴロ

  • ５回２死三塁、坂本勇人が中前に勝ち越しの適時打

    ５回２死三塁、坂本勇人が中前に勝ち越しの適時打

　◇６回（Ｄ４、巨０）

　【Ｄ】（投手鍬原）ソト右飛、ロペス遊飛、筒香右翼線安打、宮崎の中前安打で筒香二進、細川の左前安打で筒香生還、宮崎二進、伊藤光左越８号３ラン、大和三振

　【巨】岡本三振、阿部中飛、ビヤヌエバ三振

　◇７回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】三嶋の代打石川二ゴロ、神里四球、ソト遊ゴロ併殺打

　【巨】（投手ソリス）山本左越２号本塁打、炭谷の代打陽岱鋼中前安打、鍬原の代打中島中飛、亀井のとき陽岱鋼盗塁死、亀井捕邪飛

  • ７回無死、山本泰寛が左越えソロ本塁打

    ７回無死、山本泰寛が左越えソロ本塁打

　◇８回（両軍０）

　【Ｄ】（投手沢村、捕手小林、右翼陽岱鋼）ロペス三邪飛、筒香三振、宮崎中前安打、細川三振

　【巨】（投手パットン、二塁柴田、右翼ソト）坂本勇三振、丸右前安打、岡本三振、阿部中飛

　◇９回（両軍０）

　【Ｄ】（投手マシソン、一塁大城）伊藤光三振、大和四球、（投手田口）柴田左飛、神里の左翼線二塁打で大和三進、ソト三ゴロ

  • 右内転筋の肉離れから復帰し、９回から６番手で登板したマシソン

    右内転筋の肉離れから復帰し、９回から６番手で登板したマシソン

　【巨】（投手山崎）ビヤヌエバの代打重信三振、山本中前安打、陽岱鋼の遊撃内野安打で山本二進、大城中飛、小林の遊ゴロで陽岱鋼二封

映像提供：GIANTS LIVE STREAM
試合詳細
１回１死、坂本勇人が左中間に先制本塁打を放つ
１回２死二塁、中前適時打を放つ阿部
５回２死三塁、坂本勇人が中前に勝ち越しの適時打
７回無死、山本泰寛が左越えソロ本塁打
右内転筋の肉離れから復帰し、９回から６番手で登板したマシソン
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