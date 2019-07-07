オカダ、棚橋下し白星発進！飯伏は初出場のＫＥＮＴＡに完敗…Ｇ１全成績

初の米国でのＧ１開幕戦を勝利で飾ったオカダ

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２９」大会（６日、米ダラス・アメリカン・エアラインズ・センター、観衆４８４６人）

史上初の米国での開幕となった真夏のシングル総当たり戦の初戦でＩＷＧＰヘビー級王者・オカダ・カズチカ（３１）が棚橋弘至（４２）を必殺のレインメーカーで下し、勝ち点２を挙げた。

前ＩＷＧＰインターコンチネンタル王者・飯伏幸太（３７）と前ＷＷＥのＫＥＮＴＡ（３８）の初対決はＫＥＮＴＡが壮絶な打撃戦の末、完勝。昨年準Ｖの飯伏は黒星スタートとなった。優勝候補の一角・ＳＡＮＡＤＡ（３１）も難敵・ザック・セイバーＪ．（３１）を下し、初戦を飾った。

▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇タマ・トンガ、タンガ・ロア（６分４２秒 スーパーパワーボム→体固め）ＳＨＯ、ＹＯＨ●

▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇ジェフ・コブ、成田蓮（７分１８秒 ツアー・オブ・ジ・アイランド→）石井智宏、海野翔太●

▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（８分３８秒 ＧＴＲ→エビ固め）ジェイ・ホワイト、チェーズ・オーエンズ●

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇矢野通、獣神サンダー・ライガー、ジュース・ロビンソン（８分１８秒 横入り式エビ固め）内藤哲也、鷹木信悟、ＢＵＳＨＩ●

▽「Ｇ１クライマックス２９」Ａブロック公式戦３０分１本勝負

〇ランス・アーチャー １勝０敗＝勝ち点２（１８分１６秒 ＥＢＤクロー→体固め）ウィル・オスプレイ● ０勝１敗＝勝ち点０

▽同

〇バッドラック・ファレ １勝０敗＝勝ち点２（１１分３３秒 バッドラックフォール→体固め）ＥＶＩＬ ０勝１敗＝勝ち点０●

▽同

〇ＳＡＮＡＤＡ １勝０敗＝勝ち点２（２１分１２秒 オコーナーブリッジ）ザック・セイバーＪ． ０勝１敗＝勝ち点０

▽同

〇ＫＥＮＴＡ １勝０敗＝勝ち点２（２０分５１秒 ｇｏ２ｓｌｅｅｐ→片エビ固め）飯伏幸太 ０勝１敗＝勝ち点０●

▽同

〇オカダ・カズチカ １勝０敗＝勝ち点２（２２分０４秒 レインメーカー→片エビ固め）棚橋弘至 ０勝１敗＝勝ち点０●