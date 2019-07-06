【巨人】１点差逃げ切りで７連勝！メルセデスが７回４安打で６勝目

◆巨人４―３ＤｅＮＡ（６日・東京ドーム）
巨人がＤｅＮＡに連勝し７連勝を飾った。岡本が１７年１０月１日の阪神戦（東京Ｄ）以来のベンチスタートで、代役の４番には阿部が座り臨んだ一戦。初回に敵失で先制すると、その後も４回のビヤヌエバ、５回の阿部の適時打などで小刻みに加点。５回までに４点のリードを奪い、終盤はＤｅＮＡの一発攻勢にあったが１点差で逃げ切った。
岡本は８回１死で代打で登場し、四球を選んだ。
先発のメルセデスは７回４安打無失点の好投。６月７日のロッテ戦（東京Ｄ）以来の６勝目を挙げた。
【試合経過】
◆１回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】桑原左飛、ソト二ゴロ、ロペス右飛
【巨】亀井右翼線二塁打、坂本勇の中飛で亀井三進、丸四球、阿部の三ゴロを三塁宮崎が失策し亀井生還、丸二進、大城投ゴロ併殺打
◆２回（両軍０）
【Ｄ】筒香四球、宮崎の左前安打で筒香二進、細川三振、伊藤光右飛、大和三振
◆３回（両軍０）
【巨】メルセデス三振、亀井中飛、坂本勇右飛
◆４回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】ロペス遊ゴロ、筒香三振、宮崎遊ゴロ
【巨】丸左中間二塁打、阿部の一ゴロで丸三進、大城四球、若林バント捕邪飛、ビヤヌエバの左前安打で丸生還、大城二進、陽岱鋼四球で満塁、メルセデス三振
◆５回（Ｄ０、巨２）
【Ｄ】細川中飛、伊藤光左前安打、大和の二ゴロで伊藤光二進、平良の代打中井二ゴロ
【巨】（投手国吉）亀井二ゴロ、坂本勇左前安打、丸の右前安打で坂本勇一挙三進、阿部の右前安打で坂本勇生還、丸二進、（阿部の代走増田大）大城四球で満塁、若林左飛、ビヤヌエバ押し出し四球で丸生還、なお満塁、陽岱鋼三振
◆６回（両軍０）
【巨】（投手櫻井）メルセデス三振、亀井遊邪飛、坂本勇四球、丸中飛
◆７回（両軍０）
【Ｄ】（左翼重信）宮崎左飛、細川死球、伊藤光の右越安打で細川一挙三進、大和左飛、櫻井の代打嶺井のとき伊藤光二盗、嶺井二ゴロ
【巨】（投手斎藤）増田大右飛、大城暴投での振り逃げ、若林の遊ゴロで大城二進、ビヤヌエバ中飛
◆８回（Ｄ２、巨０）
【Ｄ】（投手大竹、捕手小林）桑原の代打乙坂二ゴロ、ソト三振、ロペス右越１８号本塁打、（投手田口）筒香右越１７号本塁打、宮崎右飛
◆９回（Ｄ１、巨Ｘ）
【Ｄ】（投手中川、遊撃山本）細川遊ゴロ、伊藤光左越７号本塁打、大和三ゴロ、斎藤の代打神里三振（Ｄ１、巨Ｘ）