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【巨人】１点差逃げ切りで７連勝！メルセデスが７回４安打で６勝目

スポーツ報知
# 巨人
７連勝でタッチを交わすナイン（カメラ・清水　武）
７連勝でタッチを交わすナイン（カメラ・清水　武）

◆巨人４―３ＤｅＮＡ（６日・東京ドーム）

　巨人がＤｅＮＡに連勝し７連勝を飾った。岡本が１７年１０月１日の阪神戦（東京Ｄ）以来のベンチスタートで、代役の４番には阿部が座り臨んだ一戦。初回に敵失で先制すると、その後も４回のビヤヌエバ、５回の阿部の適時打などで小刻みに加点。５回までに４点のリードを奪い、終盤はＤｅＮＡの一発攻勢にあったが１点差で逃げ切った。

　岡本は８回１死で代打で登場し、四球を選んだ。

　先発のメルセデスは７回４安打無失点の好投。６月７日のロッテ戦（東京Ｄ）以来の６勝目を挙げた。

　【試合経過】

　◆１回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】桑原左飛、ソト二ゴロ、ロペス右飛

　【巨】亀井右翼線二塁打、坂本勇の中飛で亀井三進、丸四球、阿部の三ゴロを三塁宮崎が失策し亀井生還、丸二進、大城投ゴロ併殺打

  • １回１死一、三塁、阿部慎之助の打球を三塁手・宮崎敏郎がエラーし三走・亀井善行が生還。捕手・伊藤光（カメラ・森田　俊弥）

    １回１死一、三塁、阿部慎之助の打球を三塁手・宮崎敏郎がエラーし三走・亀井善行が生還。捕手・伊藤光（カメラ・森田　俊弥）

　◆２回（両軍０）

　【Ｄ】筒香四球、宮崎の左前安打で筒香二進、細川三振、伊藤光右飛、大和三振

　【巨】若林中飛、ビヤヌエバ中前安打、陽岱鋼遊ゴロ併殺打

  • ２回１死、ビヤヌエバが中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ２回１死、ビヤヌエバが中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　◆３回（両軍０）

　【Ｄ】平良三振、桑原遊ゴロ、ソト二ゴロ

  • ３回を投げ終え、ベンチへ戻るメルセデス（カメラ・橋口　真）

    ３回を投げ終え、ベンチへ戻るメルセデス（カメラ・橋口　真）

　【巨】メルセデス三振、亀井中飛、坂本勇右飛

　◆４回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】ロペス遊ゴロ、筒香三振、宮崎遊ゴロ

　【巨】丸左中間二塁打、阿部の一ゴロで丸三進、大城四球、若林バント捕邪飛、ビヤヌエバの左前安打で丸生還、大城二進、陽岱鋼四球で満塁、メルセデス三振

  • ４回２死一、三塁、ビヤヌエバの左前適時打で生還した丸佳浩を迎える岡本　和真（左から２人目）ら（カメラ・清水　武）

    ４回２死一、三塁、ビヤヌエバの左前適時打で生還した丸佳浩を迎える岡本　和真（左から２人目）ら（カメラ・清水　武）

　◆５回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】細川中飛、伊藤光左前安打、大和の二ゴロで伊藤光二進、平良の代打中井二ゴロ

　【巨】（投手国吉）亀井二ゴロ、坂本勇左前安打、丸の右前安打で坂本勇一挙三進、阿部の右前安打で坂本勇生還、丸二進、（阿部の代走増田大）大城四球で満塁、若林左飛、ビヤヌエバ押し出し四球で丸生還、なお満塁、陽岱鋼三振

  • ５回１死一、三塁、阿部慎之助が右前適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    ５回１死一、三塁、阿部慎之助が右前適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

　◆６回（両軍０）

　【Ｄ】（一塁ビヤヌエバ、三塁増田大）桑原右飛、ソト中飛、ロペス右前安打、筒香三振

  • ６回２死一、塁、筒香嘉智が見逃し三振。投手メルセデス。捕手・大城卓三（カメラ・森田　俊弥）

    ６回２死一、塁、筒香嘉智が見逃し三振。投手メルセデス。捕手・大城卓三（カメラ・森田　俊弥）

　【巨】（投手櫻井）メルセデス三振、亀井遊邪飛、坂本勇四球、丸中飛

　◆７回（両軍０）

　【Ｄ】（左翼重信）宮崎左飛、細川死球、伊藤光の右越安打で細川一挙三進、大和左飛、櫻井の代打嶺井のとき伊藤光二盗、嶺井二ゴロ

　【巨】（投手斎藤）増田大右飛、大城暴投での振り逃げ、若林の遊ゴロで大城二進、ビヤヌエバ中飛

　◆８回（Ｄ２、巨０）

　【Ｄ】（投手大竹、捕手小林）桑原の代打乙坂二ゴロ、ソト三振、ロペス右越１８号本塁打、（投手田口）筒香右越１７号本塁打、宮崎右飛

　【巨】陽岱鋼三ゴロ、田口の代打岡本四球（代走山本）、重信の中前安打で山本二進、坂本勇二ゴロ併殺打

  • ８回２死、ロペスに続いて筒香嘉智が右越え本塁打。投手・田口麗斗、捕手・小林誠司（カメラ・森田　俊弥）

    ８回２死、ロペスに続いて筒香嘉智が右越え本塁打。投手・田口麗斗、捕手・小林誠司（カメラ・森田　俊弥）

　◆９回（Ｄ１、巨Ｘ）

　【Ｄ】（投手中川、遊撃山本）細川遊ゴロ、伊藤光左越７号本塁打、大和三ゴロ、斎藤の代打神里三振（Ｄ１、巨Ｘ）

試合詳細
７連勝でタッチを交わすナイン（カメラ・清水　武）
１回１死一、三塁、阿部慎之助の打球を三塁手・宮崎敏郎がエラーし三走・亀井善行が生還。捕手・伊藤光（カメラ・森田　俊弥）
２回１死、ビヤヌエバが中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）
３回を投げ終え、ベンチへ戻るメルセデス（カメラ・橋口　真）
４回２死一、三塁、ビヤヌエバの左前適時打で生還した丸佳浩を迎える岡本　和真（左から２人目）ら（カメラ・清水　武）
５回１死一、三塁、阿部慎之助が右前適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）
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