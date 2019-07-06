【巨人】１点差逃げ切りで７連勝！メルセデスが７回４安打で６勝目

◆巨人４―３ＤｅＮＡ（６日・東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡに連勝し７連勝を飾った。岡本が１７年１０月１日の阪神戦（東京Ｄ）以来のベンチスタートで、代役の４番には阿部が座り臨んだ一戦。初回に敵失で先制すると、その後も４回のビヤヌエバ、５回の阿部の適時打などで小刻みに加点。５回までに４点のリードを奪い、終盤はＤｅＮＡの一発攻勢にあったが１点差で逃げ切った。

岡本は８回１死で代打で登場し、四球を選んだ。

先発のメルセデスは７回４安打無失点の好投。６月７日のロッテ戦（東京Ｄ）以来の６勝目を挙げた。

【試合経過】

◆１回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】桑原左飛、ソト二ゴロ、ロペス右飛

◆２回（両軍０）

【Ｄ】筒香四球、宮崎の左前安打で筒香二進、細川三振、伊藤光右飛、大和三振

◆３回（両軍０）

【巨】メルセデス三振、亀井中飛、坂本勇右飛

◆４回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】ロペス遊ゴロ、筒香三振、宮崎遊ゴロ

◆５回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】細川中飛、伊藤光左前安打、大和の二ゴロで伊藤光二進、平良の代打中井二ゴロ

◆６回（両軍０）

【巨】（投手櫻井）メルセデス三振、亀井遊邪飛、坂本勇四球、丸中飛

◆７回（両軍０）

【Ｄ】（左翼重信）宮崎左飛、細川死球、伊藤光の右越安打で細川一挙三進、大和左飛、櫻井の代打嶺井のとき伊藤光二盗、嶺井二ゴロ

【巨】（投手斎藤）増田大右飛、大城暴投での振り逃げ、若林の遊ゴロで大城二進、ビヤヌエバ中飛

◆８回（Ｄ２、巨０）

【Ｄ】（投手大竹、捕手小林）桑原の代打乙坂二ゴロ、ソト三振、ロペス右越１８号本塁打、（投手田口）筒香右越１７号本塁打、宮崎右飛

◆９回（Ｄ１、巨Ｘ）