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【巨人】投打ガッチリかみ合い６連勝！山口ハーラー単独トップ９勝目

スポーツ報知
# 巨人
ハーラートップ９勝目を挙げ、重信慎之介（手前）からウィニングボールを受け取る山口俊（左は原辰徳監督、右は亀井善行＝カメラ・宮崎　亮太）
ハーラートップ９勝目を挙げ、重信慎之介（手前）からウィニングボールを受け取る山口俊（左は原辰徳監督、右は亀井善行＝カメラ・宮崎　亮太）

◆巨人８―４ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）

　巨人がＤｅＮＡに逆転勝ち。リーグ戦再開後、負けなしの６連勝を飾った。山口が８回２失点、１２三振を奪ってリーグ単独トップの９勝目を挙げ、自身の連勝を５に伸ばした。

　打線は５回、若林が３号同点２ラン。６回には坂本勇が勝ち越し打、丸が１５号３ランを放って、相手エース・今永を６回６失点でＫＯした。投打ががっちりかみ合って、チームの貯金は最多の１４だ。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【Ｄ】神里三振、石川一ゴロ、ソト三ゴロ

  • 力投する山口俊（カメラ・相川　和寛）

    力投する山口俊（カメラ・相川　和寛）

　【巨】亀井三邪飛、坂本勇中飛、丸二ゴロ

　◆２回（Ｄ２、巨０）

　【Ｄ】筒香四球、ロペス左越１６号２ラン、宮崎三振、戸柱中飛、大和右飛

  • ２回無死一塁、ロペス（手前）に左越え２ランを許し、ベンチで険しい表情の原辰徳監督（カメラ・宮崎　亮太）

    ２回無死一塁、ロペス（手前）に左越え２ランを許し、ベンチで険しい表情の原辰徳監督（カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】岡本三振、ビヤヌエバ左飛、若林三振

　◆３回（両軍０）

　【Ｄ】今永三振、神里遊ゴロ、石川三振

　【巨】陽岱鋼遊ゴロ、小林、山口ともに三振

　◆４回（両軍０）

　【Ｄ】ソト三振、筒香二ゴロ、ロペス二飛

　【巨】亀井二ゴロ、坂本勇三振、丸暴投振り逃げ、岡本のとき丸が一、二塁間に挟まれタッチアウト（記録は盗塁死）

  • ４回２死、けん制で飛び出し挟殺される一塁走者・丸佳浩（左は石川雄洋、後方は今永昇太＝カメラ・宮崎　亮太）

    ４回２死、けん制で飛び出し挟殺される一塁走者・丸佳浩（左は石川雄洋、後方は今永昇太＝カメラ・宮崎　亮太）

　◆５回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】宮崎遊ゴロ、戸柱、大和ともに三振

　【巨】岡本三振、ビヤヌエバ四球、若林左越３号２ラン、陽岱鋼三振、小林中飛

  • ５回１死一塁、チーム初安打となる左中間への同点２点本塁打を放った若林晃弘はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

    ５回１死一塁、チーム初安打となる左中間への同点２点本塁打を放った若林晃弘はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）

　◆６回（Ｄ０、巨４）

　【Ｄ】今永四球、神里中飛、石川四球で今永二進、ソト、筒香ともに三振

　【巨】山口左中間二塁打、亀井の三塁バント内野安打で山口三進、坂本勇の左前安打で山口生還、亀井二進、丸左越１５号３ラン、岡本、ビヤヌエバともに右飛、若林三振

  • ６回無死一、二塁、丸佳浩（中）が左越え３ラン本塁打を放ち、迎える坂本勇人（右は鈴木尚広コーチ）（カメラ・相川　和寛）

    ６回無死一、二塁、丸佳浩（中）が左越え３ラン本塁打を放ち、迎える坂本勇人（右は鈴木尚広コーチ）（カメラ・相川　和寛）

　◆７回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】ロペス中飛、宮崎遊飛、戸柱左中間二塁打、大和中飛

　【巨】（投手武藤）陽岱鋼遊撃内野安打、小林の投前バントで陽岱鋼二進、山口三振、亀井四球（亀井に代走重信）、坂本勇の左中間二塁打で陽岱鋼、重信ともに生還（代走増田大）、丸申告敬遠（丸に代走立岡）岡本のとき重盗で二、三塁、岡本遊ゴロ

  • ７回２死一、二塁、左中間を破る２点二塁打を放った坂本勇人は二塁塁上でガッツポーズ（カメラ・泉　貫太）

    ７回２死一、二塁、左中間を破る２点二塁打を放った坂本勇人は二塁塁上でガッツポーズ（カメラ・泉　貫太）

　◆８回（両軍０）

　【Ｄ】（一塁ビヤヌエバ、三塁山本、遊撃増田大、左翼重信、中堅立岡）武藤の代打乙坂、神里、石川三者連続三振

　【巨】（投手斎藤、中堅乙坂）ビヤヌエバ、若林ともに三振、陽岱鋼一飛

　◆９回（Ｄ２、巨Ｘ）

　【Ｄ】（投手鍵谷）ソト遊撃内野安打、筒香の一ゴロでソト二封、ロペス左越１７号２ラン、宮崎三振、戸柱の代打佐野中飛

映像提供：GIANTS LIVE STREAM
試合詳細
ハーラートップ９勝目を挙げ、重信慎之介（手前）からウィニングボールを受け取る山口俊（左は原辰徳監督、右は亀井善行＝カメラ・宮崎　亮太）
力投する山口俊（カメラ・相川　和寛）
２回無死一塁、ロペス（手前）に左越え２ランを許し、ベンチで険しい表情の原辰徳監督（カメラ・宮崎　亮太）
４回２死、けん制で飛び出し挟殺される一塁走者・丸佳浩（左は石川雄洋、後方は今永昇太＝カメラ・宮崎　亮太）
５回１死一塁、チーム初安打となる左中間への同点２点本塁打を放った若林晃弘はベンチのナインにタッチで迎えられる（カメラ・泉　貫太）
６回無死一、二塁、丸佳浩（中）が左越え３ラン本塁打を放ち、迎える坂本勇人（右は鈴木尚広コーチ）（カメラ・相川　和寛）
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