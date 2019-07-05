【巨人】投打ガッチリかみ合い６連勝！山口ハーラー単独トップ９勝目

◆巨人８―４ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡに逆転勝ち。リーグ戦再開後、負けなしの６連勝を飾った。山口が８回２失点、１２三振を奪ってリーグ単独トップの９勝目を挙げ、自身の連勝を５に伸ばした。

打線は５回、若林が３号同点２ラン。６回には坂本勇が勝ち越し打、丸が１５号３ランを放って、相手エース・今永を６回６失点でＫＯした。投打ががっちりかみ合って、チームの貯金は最多の１４だ。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】亀井三邪飛、坂本勇中飛、丸二ゴロ

◆２回（Ｄ２、巨０）

【巨】岡本三振、ビヤヌエバ左飛、若林三振

◆３回（両軍０）

【Ｄ】今永三振、神里遊ゴロ、石川三振

【巨】陽岱鋼遊ゴロ、小林、山口ともに三振

◆４回（両軍０）

【Ｄ】ソト三振、筒香二ゴロ、ロペス二飛

◆５回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】宮崎遊ゴロ、戸柱、大和ともに三振

◆６回（Ｄ０、巨４）

【Ｄ】今永四球、神里中飛、石川四球で今永二進、ソト、筒香ともに三振

◆７回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】ロペス中飛、宮崎遊飛、戸柱左中間二塁打、大和中飛

◆８回（両軍０）

【Ｄ】（一塁ビヤヌエバ、三塁山本、遊撃増田大、左翼重信、中堅立岡）武藤の代打乙坂、神里、石川三者連続三振

【巨】（投手斎藤、中堅乙坂）ビヤヌエバ、若林ともに三振、陽岱鋼一飛

◆９回（Ｄ２、巨Ｘ）

【Ｄ】（投手鍵谷）ソト遊撃内野安打、筒香の一ゴロでソト二封、ロペス左越１７号２ラン、宮崎三振、戸柱の代打佐野中飛