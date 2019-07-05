【巨人】投打ガッチリかみ合い６連勝！山口ハーラー単独トップ９勝目

◆巨人８―４ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）
巨人がＤｅＮＡに逆転勝ち。リーグ戦再開後、負けなしの６連勝を飾った。山口が８回２失点、１２三振を奪ってリーグ単独トップの９勝目を挙げ、自身の連勝を５に伸ばした。
打線は５回、若林が３号同点２ラン。６回には坂本勇が勝ち越し打、丸が１５号３ランを放って、相手エース・今永を６回６失点でＫＯした。投打ががっちりかみ合って、チームの貯金は最多の１４だ。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】亀井三邪飛、坂本勇中飛、丸二ゴロ
◆２回（Ｄ２、巨０）
【巨】岡本三振、ビヤヌエバ左飛、若林三振
◆３回（両軍０）
【Ｄ】今永三振、神里遊ゴロ、石川三振
【巨】陽岱鋼遊ゴロ、小林、山口ともに三振
◆４回（両軍０）
【Ｄ】ソト三振、筒香二ゴロ、ロペス二飛
【巨】亀井二ゴロ、坂本勇三振、丸暴投振り逃げ、岡本のとき丸が一、二塁間に挟まれタッチアウト（記録は盗塁死）
◆５回（Ｄ０、巨２）
【Ｄ】宮崎遊ゴロ、戸柱、大和ともに三振
【巨】岡本三振、ビヤヌエバ四球、若林左越３号２ラン、陽岱鋼三振、小林中飛
◆６回（Ｄ０、巨４）
【Ｄ】今永四球、神里中飛、石川四球で今永二進、ソト、筒香ともに三振
【巨】山口左中間二塁打、亀井の三塁バント内野安打で山口三進、坂本勇の左前安打で山口生還、亀井二進、丸左越１５号３ラン、岡本、ビヤヌエバともに右飛、若林三振
◆７回（Ｄ０、巨２）
【Ｄ】ロペス中飛、宮崎遊飛、戸柱左中間二塁打、大和中飛
【巨】（投手武藤）陽岱鋼遊撃内野安打、小林の投前バントで陽岱鋼二進、山口三振、亀井四球（亀井に代走重信）、坂本勇の左中間二塁打で陽岱鋼、重信ともに生還（代走増田大）、丸申告敬遠（丸に代走立岡）岡本のとき重盗で二、三塁、岡本遊ゴロ
◆８回（両軍０）
【Ｄ】（一塁ビヤヌエバ、三塁山本、遊撃増田大、左翼重信、中堅立岡）武藤の代打乙坂、神里、石川三者連続三振
【巨】（投手斎藤、中堅乙坂）ビヤヌエバ、若林ともに三振、陽岱鋼一飛
◆９回（Ｄ２、巨Ｘ）
【Ｄ】（投手鍵谷）ソト遊撃内野安打、筒香の一ゴロでソト二封、ロペス左越１７号２ラン、宮崎三振、戸柱の代打佐野中飛