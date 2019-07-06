注 目
競馬予想は「馬トク」 スポーツ動画 報知SNS 阿部慎之助スペシャルページ
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 サッカー スポーツ ラグビーW杯 ゴルフ 格闘技 芸能 社会 競馬 ギャンブル ライフ 釣り

７月５日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

７月５日の関東地方釣果と７日のこよみ

７月７日のこよみ
月齢
4.3 中潮
日出 日入
4.31 19.00
月出 月入
9.13 22.33
７月７日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 7.22 6.06 7.18 7.13 7.58 8.00
21.00 20.22 21.00 21.00 21.43 21.37
干潮 1.57 0.42 1.53 1.55 2.28 2.32
14.21 13.19 14.17 14.20 14.51 14.45
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		沖メバル - - 　沖メバル船は深場で大型が食う。一つテンヤのマダイ船やスロージギング船もある
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダイ - - 　マダイは一つテンヤで狙う。交じり多彩沖メバルやハナダイ狙う五目船、フグ船有
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ 0.3-1.2kg 0-5 水深３０メートルをテンヤで狙う。花鯛や黒メバル、フグ等も
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		半日タイ - - 　テンヤのマダイは午前、午後に出る。今後大型期待。ルアーマゴチにも出船する
茨城
波崎港 		波崎沖
信栄丸
0479-44-1224 		アカムツ 25-31cm 0-3 赤ムツは水深１３０～１５０メートル狙う潮が流れず苦戦。４時集合
沖メバル - -
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ヒラメ 0.4-1.4kg 3-5 水深１５メートルを狙う。順調に食う。バラシも。４時半出船
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ヒラメ - - 　出船せず。ヒラメ船は良型交じりで好調コマセのハナダイ船、テンヤのマダイ船有
ハナダイ - -
外房
片貝港 		太東沖
源七丸
0475-76-2002 		イサキ - - 　イサキは水深３０メートル前後狙う。沖メバルやキントキも。希望で７日鬼カサゴに出船
鬼カサゴ - -
外房
大原港 		大原沖
御宿沖 		松栄丸
0470-62-0571 		イサキ - - 　イサキは３０センチオーバーの良型交じりで食う。鬼カサゴ船、テンヤマダイ船にも出る
鬼カサゴ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ 30-36cm 28-46 リレー。前半鯵６～２３尾。後半黒ムツや夢カサゴ等も
鬼カサゴ 0.7-1.4kg 1-2
南房
太海港 		太海沖
江見沖 		聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 28-42cm 6-15 リレー。Ｆサビキで鯵、鯖後半スルメは６杯掛けも
スルメ 30-40cm 11-25
南房
千田港 		千田沖
三喜丸
0470-43-8293 		イサキ - - 　イサキ船は白浜沖までを狙い好調。３０センチ超の大型交じりで多い人５０尾。今後も有望
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		イサキ 25-38cm 50 午前。２人各５０尾。クーラー満杯。希望で午後鯛船有
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		カサゴ - - 　出船せず。乗合は浅場でカサゴを中心に赤ハタも狙う。コマセの半日タイにも出る
半日タイ - -
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
早川丸
0470-29-1095 		イサキ 22-35cm 40-50 水深１５～３０メートルで。蓮田市伊藤さんが５０尾。スルメ船有
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		午後アジ 20-36cm 53 同船１人。水深２５～８０メートル狙う。クロムツ、イトヨリも
マダイ 1.3kg 1
内房
富津港 		富津沖
２海堡 		浜新丸
0439-87-4967 		スズキ 50-65cm 3-8 スズキでマゴチも。タチは２番手３３尾。４尾は船酔い
タチウオ 55-95cm 4-35
品川
東品川 		盤洲
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定で出船。要予約。７日は臨休。水深５～１０メートルで良型が食ってくる
金沢
八景 		２海堡
小柴沖 		弁天屋
045-701-9061 		タチウオ 58-103cm 4-19 タチはリレーでアジ２４～６４尾。シロギス船、タチ船有
午前アジ 20-35cm 8-98
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午前アジ 20-31cm 15-72 水深２５～５０メートルで。サバも交じる。土日祝夜メバル船有
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		スルメ - - 　定休日。乗合はスルメ船。１４センチのプラヅノで狙う。６時出。スルメダービー開催中
葉山
あぶずり 		葉山沖
長三朗丸
046-875-1800 		マルイカ 15-28cm 8-44 丸イカは水深１５メートル狙う。キハダは生き餌で本鰹交じる
キハダ 23-27kg 0-1
逗子
小坪港 		沖ノ瀬
小坪沖 		太郎丸
0467-22-7662 		キンメ - - 　乗合はキンメ主体の根魚五目船でアコウも。２１、２８日はショートシロギス船が出る
シロギス - -
湘南
腰越港 		腰越沖
孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ 0.3-0.8kg 1-4 マダイ船で黒ダイも。カサゴ船１人。赤ハタも交じる
カサゴ 15-28cm 11
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		午前キス 15-20cm 12-28 麦・スルメ２７～３８センチ６～９杯。アジ２８～３８センチ１～８尾
午前ＬＴサバ 30-40cm 18-34
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
江の島 		ちがさき丸
0467-85-7092 		シロギス 12-25cm 45-80 丸・麦イカ６～１０杯。鯛五目で真鯛１～６尾、黒鯛も
アジ 26-38cm 17-35
小田原
早川港 		真鶴沖
小田原 		平安丸
0465-22-0676 		スルメ 23-38cm 4-15 マダイで花鯛等も。ルアーのキハダは型見ず。鯵船有
マダイ 0.8-2.7kg 0-3
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		スルメ 25-35cm 9-14 南沖迄を狙いポツポツ乗る１１、１２日船体整備で休む
東伊豆
網代港 		初島沖
森竜丸
0557-68-1477 		沖メバル 24-28cm 3-6 午前楽らくフィッシング。８時出。食い渋く数伸びず
東伊豆
伊東港 		伊東沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カサゴ - - 　乗合船はカサゴを狙う。２０センチオーバーの良型が食ってくる。各種仕立船もある
南伊豆
須崎港 		新島沖
ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ 0.5-1.1kg 3-16 同船。好調に食う。銭洲船有。１２～１６日祭礼の為休む
アコウ 1.5kg 0-1
沼津
古宇港 		西浦沖
古宇沖 		吉田丸
055-942-2565 		イサキ - - 　午前はイサキかアカハタ等狙う根魚五目へ出る。午後はイサキ釣り。夜丸イカ船有
夜マルイカ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 40-60cm 2 マダコはＤ堤１０杯、新堤６杯。黒ダイは旧赤灯や旧白灯で５尾
マダコ 0.3-0.8kg 10
湘南
茅ケ崎 		平島
エボシ 		磯屋
0467-82-7996 		クロダイ - - 　渡船せず。渡船始発は５時半。各磯でクロダイやメジナなどが狙える。各種餌常備
メジナ - -
箱根
芦ノ湖 		立岩
おおば
0460-84-8984 		Ｂバス 30-42cm 2 御殿場市の石田さんがフロックで。キャンプ場では４９センチの人も
山梨
山中湖 		アポロ前
なぎさ
0555-62-2121 		Ｂバス 35-42cm 3 Ｂバスは茅ケ崎市の山田さんが水深２メートルをラバージグで狙った
山梨
西湖 		浅原
山路
0555-82-2945 		ヘラブナ 29-41cm 44 入間市の荒木さんが５．４メートル竿で底釣り。両ダンゴ。同行の人１４尾
山梨
精進湖 		赤池
赤池
0555-87-2351 		ヘラブナ 28-39cm 40 立川市の太田さんがコタツロープを４．８メートル竿一杯で。両ダンゴ
群馬
三名湖 		桟橋
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ 26-40cm 100 玉村町中岡さんが大土手桟橋を３メートル竿タナ１メートルの宙。両ダンゴ
群馬
鮎川湖 		桟橋
鮎川湖
0274-22-0899 		ヘラブナ 26-39cm 96 練馬区の山中さんが２．７メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人は３２尾
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス 20-35cm 38 虹鱒は富士宮市の戸坂さんがスプーン等で。河川でヤマメ５尾
ロックトラウト 45-60cm 6
神奈川
相模川 		上大島
上大島友鮎販売所
042-761-9405 		アユ 16-22cm 14 調布市の渡辺さんがキャンプ場前の瀬で友。３０センチ高。濁りなし
神奈川
中津川 		八菅
大川屋
046-285-1362 		アユ 14-20cm 16 相模原市の根本さんが弁天の瀬で友釣り。平水。澄み。アカ良
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス 20-42cm 48 イワナは八王子市の田中さんが７センチミノーで。ロック０～２尾
イワナ 20-38cm 4
伊豆
狩野川 		大見川
佐藤おとり店
08026375333 		アユ 10-22cm 36 函南町の清水さんが店前の瀬で友。１５時現在２５センチ高。濁り入る
静岡
興津川 		高瀬
さかなや
054-395-2637 		アユ - - 　雨で増水。１５時現在２５センチ高。ヤナギ濁り残りアカ狙いで。６日は釣り可能の見込み
長野
千曲川 		佐久
あわじ
0267-62-7538 		アユ - - 　雨のため１５時現在１０センチ増水。ササ濁り。水量は多いが６日は友釣り可能の見込み

ライフ

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請