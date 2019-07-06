７月５日の釣果速報（関東）

７月５日の関東地方釣果と７日のこよみ
|月齢
|潮
|4.3
|中潮
|日出
|日入
|4.31
|19.00
|月出
|月入
|9.13
|22.33
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|7.22
|6.06
|7.18
|7.13
|7.58
|8.00
|21.00
|20.22
|21.00
|21.00
|21.43
|21.37
|干潮
|1.57
|0.42
|1.53
|1.55
|2.28
|2.32
|14.21
|13.19
|14.17
|14.20
|14.51
|14.45
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|沖メバル
|-
|-
|沖メバル船は深場で大型が食う。一つテンヤのマダイ船やスロージギング船もある
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダイ
|-
|-
|マダイは一つテンヤで狙う。交じり多彩沖メバルやハナダイ狙う五目船、フグ船有
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|0.3-1.2kg
|0-5
|水深３０メートルをテンヤで狙う。花鯛や黒メバル、フグ等も
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|半日タイ
|-
|-
|テンヤのマダイは午前、午後に出る。今後大型期待。ルアーマゴチにも出船する
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|アカムツ
|25-31cm
|0-3
|赤ムツは水深１３０～１５０メートル狙う潮が流れず苦戦。４時集合
|沖メバル
|-
|-
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ヒラメ
|0.4-1.4kg
|3-5
|水深１５メートルを狙う。順調に食う。バラシも。４時半出船
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ヒラメ
|-
|-
|出船せず。ヒラメ船は良型交じりで好調コマセのハナダイ船、テンヤのマダイ船有
|ハナダイ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 太東沖
| 源七丸
0475-76-2002
|イサキ
|-
|-
|イサキは水深３０メートル前後狙う。沖メバルやキントキも。希望で７日鬼カサゴに出船
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 外房
大原港
| 大原沖
御宿沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|イサキ
|-
|-
|イサキは３０センチオーバーの良型交じりで食う。鬼カサゴ船、テンヤマダイ船にも出る
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|30-36cm
|28-46
|リレー。前半鯵６～２３尾。後半黒ムツや夢カサゴ等も
|鬼カサゴ
|0.7-1.4kg
|1-2
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
江見沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|28-42cm
|6-15
|リレー。Ｆサビキで鯵、鯖後半スルメは６杯掛けも
|スルメ
|30-40cm
|11-25
|船
| 南房
千田港
| 千田沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|-
|-
|イサキ船は白浜沖までを狙い好調。３０センチ超の大型交じりで多い人５０尾。今後も有望
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|イサキ
|25-38cm
|50
|午前。２人各５０尾。クーラー満杯。希望で午後鯛船有
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|カサゴ
|-
|-
|出船せず。乗合は浅場でカサゴを中心に赤ハタも狙う。コマセの半日タイにも出る
|半日タイ
|-
|-
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
| 早川丸
0470-29-1095
|イサキ
|22-35cm
|40-50
|水深１５～３０メートルで。蓮田市伊藤さんが５０尾。スルメ船有
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|午後アジ
|20-36cm
|53
|同船１人。水深２５～８０メートル狙う。クロムツ、イトヨリも
|マダイ
|1.3kg
|1
|船
| 内房
富津港
| 富津沖
２海堡
| 浜新丸
0439-87-4967
|スズキ
|50-65cm
|3-8
|スズキでマゴチも。タチは２番手３３尾。４尾は船酔い
|タチウオ
|55-95cm
|4-35
|船
| 品川
東品川
| 盤洲
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定で出船。要予約。７日は臨休。水深５～１０メートルで良型が食ってくる
|船
| 金沢
八景
| ２海堡
小柴沖
| 弁天屋
045-701-9061
|タチウオ
|58-103cm
|4-19
|タチはリレーでアジ２４～６４尾。シロギス船、タチ船有
|午前アジ
|20-35cm
|8-98
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午前アジ
|20-31cm
|15-72
|水深２５～５０メートルで。サバも交じる。土日祝夜メバル船有
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|スルメ
|-
|-
|定休日。乗合はスルメ船。１４センチのプラヅノで狙う。６時出。スルメダービー開催中
|船
| 葉山
あぶずり
| 葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|マルイカ
|15-28cm
|8-44
|丸イカは水深１５メートル狙う。キハダは生き餌で本鰹交じる
|キハダ
|23-27kg
|0-1
|船
| 逗子
小坪港
| 沖ノ瀬
小坪沖
| 太郎丸
0467-22-7662
|キンメ
|-
|-
|乗合はキンメ主体の根魚五目船でアコウも。２１、２８日はショートシロギス船が出る
|シロギス
|-
|-
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|0.3-0.8kg
|1-4
|マダイ船で黒ダイも。カサゴ船１人。赤ハタも交じる
|カサゴ
|15-28cm
|11
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|午前キス
|15-20cm
|12-28
|麦・スルメ２７～３８センチ６～９杯。アジ２８～３８センチ１～８尾
|午前ＬＴサバ
|30-40cm
|18-34
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
江の島
| ちがさき丸
0467-85-7092
|シロギス
|12-25cm
|45-80
|丸・麦イカ６～１０杯。鯛五目で真鯛１～６尾、黒鯛も
|アジ
|26-38cm
|17-35
|船
| 小田原
早川港
| 真鶴沖
小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|スルメ
|23-38cm
|4-15
|マダイで花鯛等も。ルアーのキハダは型見ず。鯵船有
|マダイ
|0.8-2.7kg
|0-3
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|スルメ
|25-35cm
|9-14
|南沖迄を狙いポツポツ乗る１１、１２日船体整備で休む
|船
| 東伊豆
網代港
| 初島沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|沖メバル
|24-28cm
|3-6
|午前楽らくフィッシング。８時出。食い渋く数伸びず
|船
| 東伊豆
伊東港
| 伊東沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カサゴ
|-
|-
|乗合船はカサゴを狙う。２０センチオーバーの良型が食ってくる。各種仕立船もある
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|0.5-1.1kg
|3-16
|同船。好調に食う。銭洲船有。１２～１６日祭礼の為休む
|アコウ
|1.5kg
|0-1
|船
| 沼津
古宇港
| 西浦沖
古宇沖
| 吉田丸
055-942-2565
|イサキ
|-
|-
|午前はイサキかアカハタ等狙う根魚五目へ出る。午後はイサキ釣り。夜丸イカ船有
|夜マルイカ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|40-60cm
|2
|マダコはＤ堤１０杯、新堤６杯。黒ダイは旧赤灯や旧白灯で５尾
|マダコ
|0.3-0.8kg
|10
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| 平島
エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|クロダイ
|-
|-
|渡船せず。渡船始発は５時半。各磯でクロダイやメジナなどが狙える。各種餌常備
|メジナ
|-
|-
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 立岩
| おおば
0460-84-8984
|Ｂバス
|30-42cm
|2
|御殿場市の石田さんがフロックで。キャンプ場では４９センチの人も
|湖
| 山梨
山中湖
| アポロ前
| なぎさ
0555-62-2121
|Ｂバス
|35-42cm
|3
|Ｂバスは茅ケ崎市の山田さんが水深２メートルをラバージグで狙った
|湖
| 山梨
西湖
| 浅原
| 山路
0555-82-2945
|ヘラブナ
|29-41cm
|44
|入間市の荒木さんが５．４メートル竿で底釣り。両ダンゴ。同行の人１４尾
|湖
| 山梨
精進湖
| 赤池
| 赤池
0555-87-2351
|ヘラブナ
|28-39cm
|40
|立川市の太田さんがコタツロープを４．８メートル竿一杯で。両ダンゴ
|湖
| 群馬
三名湖
| 桟橋
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|26-40cm
|100
|玉村町中岡さんが大土手桟橋を３メートル竿タナ１メートルの宙。両ダンゴ
|湖
| 群馬
鮎川湖
| 桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ヘラブナ
|26-39cm
|96
|練馬区の山中さんが２．７メートル竿一杯で。両ダンゴ。少ない人は３２尾
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|20-35cm
|38
|虹鱒は富士宮市の戸坂さんがスプーン等で。河川でヤマメ５尾
|ロックトラウト
|45-60cm
|6
|渓
| 神奈川
相模川
| 上大島
| 上大島友鮎販売所
042-761-9405
|アユ
|16-22cm
|14
|調布市の渡辺さんがキャンプ場前の瀬で友。３０センチ高。濁りなし
|渓
| 神奈川
中津川
| 八菅
| 大川屋
046-285-1362
|アユ
|14-20cm
|16
|相模原市の根本さんが弁天の瀬で友釣り。平水。澄み。アカ良
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|20-42cm
|48
|イワナは八王子市の田中さんが７センチミノーで。ロック０～２尾
|イワナ
|20-38cm
|4
|渓
| 伊豆
狩野川
| 大見川
| 佐藤おとり店
08026375333
|アユ
|10-22cm
|36
|函南町の清水さんが店前の瀬で友。１５時現在２５センチ高。濁り入る
|渓
| 静岡
興津川
| 高瀬
| さかなや
054-395-2637
|アユ
|-
|-
|雨で増水。１５時現在２５センチ高。ヤナギ濁り残りアカ狙いで。６日は釣り可能の見込み
|渓
| 長野
千曲川
| 佐久
| あわじ
0267-62-7538
|アユ
|-
|-
|雨のため１５時現在１０センチ増水。ササ濁り。水量は多いが６日は友釣り可能の見込み