７月４日の釣果速報（関西）

釣果
７月６日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|3.3
|中潮
|4.51
|19.15
|8.22
|22.11
７月６日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|8.47
|8.16
|7.41
|7.27
|5.57
|9.12
|22.15
|22.01
|21.19
|21.10
|16.10
|22.36
|干潮
|3.01
|2.30
|2.09
|1.57
|10.07
|3.34
|15.43
|15.18
|14.30
|14.19
|-
|15.45
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|イサギ
|21～38
|13～20
|３日の午前便 他ヒラメやチダイにサバなど
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|マダイ
|-
|-
|タイサビキ仕掛けで３０～６０センチのマダイ中心に良型イサギやアジが釣れている
|イサギ
|-
|-
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|20～70
|48
|明石市の中島氏 重量０．３～２．５キロ 餌小アジ
|沖
|明石
| 東二見
沖 合
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～50
|38
|姫路市の三村氏 重量０．３～１．５キロ タコジグ
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|マイカ
|17～30
|34
|栗東市の東氏 アジ２０～３８センチ１０尾チダイ他も
|スルメイカ
|20～25
|32
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|マイカ
|12～33
|12～55
|鈴鹿市の山田氏４人 マダイ４尾チダイ２４尾
|スルメイカ
|15～28
|8～26
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マイカ
|15～33
|14～25
|３日の深夜便 マダイ船中６尾 乗り順調
|スルメイカ
|15～25
|7～16
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
湾内カセ・ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|チヌ
|-
|-
|餌サナギなどで３０～４５センチのチヌ食い安定 サビキで２２センチ前後のアジ楽しめる
|アジ
|-
|-
|カ
|福井
| 仏谷
児島イカダ
| 奥城丸渡船
0770・52局2845
|チヌ
|51
|1
|守山市の日笠憲治氏 ハリス１・７５号 チヌ４号 オキアミ
|アジ
|18～24
|32
|カ
|福井
| 若狭本郷
大浦イカダ
| 金丸渡船
0770・77局0083
|アジ
|15～23
|135
|三田市の勝田氏 アミエビ他 澤村氏同型９５尾 ３日
|カ
|福井
| 音海
潜水艦イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|チヌ
|35～43
|10
|吹田市の石川氏４人 アコウ３５センチサワラ６０センチも ３日
|ヒラメ
|49
|1
|カ
|京都
| 久美浜
宮崎沖カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|27～39
|3
|枚方市の戸上氏 餌アケミ貝 スズキはアジのノマセ
|スズキ
|79
|1
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
６番テント西寄
| 公園事務所
078・753局3973
|ベラ
|14～19
|15
|神戸市の秋本氏 投げ釣り流線９号 青イソメ ３日
|川
|福井
| 日野川
南条大橋上流
| 漁協組
0778・22局0204
|アユ
|16～21
|14
|城陽市の梅田幹夫氏 狐３号３本 １０センチ高 濁りなし
|川
|福井
| 日野川
社谷橋
| 今庄支所
0778・45局1791
|アユ
|15～18
|12
|南条郡の中村昭三氏 水中糸０・０４号 狐３号 ２時間
|川
|三重
| 宮川上流
アラセ
| 漁協組
0598・77局2110
|アユ
|17～22
|12
|松阪市の立岡人志氏 狐７号３本 ２０センチ高 濁りなし
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
古川電線
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|15～18.5
|16
|大津市の川村哲應氏 刻６．５号４本 １０センチ高 濁りなし
|川
|京都
| 上桂川
亀の甲橋
| 漁協組
075・855局0700
|アユ
|15～20
|40
|京丹波町の越浦秀夫氏 ３日正午まで ４日は３０センチ高
|池
|堺
| 西池
６１ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|42.4以下
|23
|堺市の竹内氏 ４．５メートル スレ４号 ５センチズラシ ウドン
|池
|八尾
| 中セ池
西中桟橋中央東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|43.2以下
|45
|大阪市の西氏 ３メートル スレ４号 トントン 大助８枚