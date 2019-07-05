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７月４日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

７月６日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
3.3 中潮 4.51 19.15 8.22 22.11

７月６日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 8.47 8.16 7.41 7.27 5.57 9.12
22.15 22.01 21.19 21.10 16.10 22.36
干潮 3.01 2.30 2.09 1.57 10.07 3.34
15.43 15.18 14.30 14.19 - 15.45
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		イサギ 21～38 13～20 ３日の午前便　他ヒラメやチダイにサバなど
和歌山 加太
友ケ島周辺 		海斗丸
073・459局0503 		マダイ - - タイサビキ仕掛けで３０～６０センチのマダイ中心に良型イサギやアジが釣れている
イサギ - -
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ 20～70 48 明石市の中島氏　重量０．３～２．５キロ　餌小アジ
明石 東二見
沖　合 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～50 38 姫路市の三村氏　重量０．３～１．５キロ　タコジグ
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		マイカ 17～30 34 栗東市の東氏　アジ２０～３８センチ１０尾チダイ他も
スルメイカ 20～25 32
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		マイカ 12～33 12～55 鈴鹿市の山田氏４人　マダイ４尾チダイ２４尾
スルメイカ 15～28 8～26
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マイカ 15～33 14～25 ３日の深夜便　マダイ船中６尾　乗り順調
スルメイカ 15～25 7～16
鳴門 堂ノ浦
湾内カセ・ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		チヌ - - 餌サナギなどで３０～４５センチのチヌ食い安定　サビキで２２センチ前後のアジ楽しめる
アジ - -
福井 仏谷
児島イカダ 		奥城丸渡船
0770・52局2845 		チヌ 51 1 守山市の日笠憲治氏　ハリス１・７５号　チヌ４号　オキアミ
アジ 18～24 32
福井 若狭本郷
大浦イカダ 		金丸渡船
0770・77局0083 		アジ 15～23 135 三田市の勝田氏　アミエビ他　澤村氏同型９５尾　３日
福井 音海
潜水艦イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		チヌ 35～43 10 吹田市の石川氏４人　アコウ３５センチサワラ６０センチも　３日
ヒラメ 49 1
京都 久美浜
宮崎沖カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 27～39 3 枚方市の戸上氏　餌アケミ貝　スズキはアジのノマセ
スズキ 79 1
神戸 平磯海づり公園
６番テント西寄 		公園事務所
078・753局3973 		ベラ 14～19 15 神戸市の秋本氏　投げ釣り流線９号　青イソメ　３日
福井 日野川
南条大橋上流 		漁協組
0778・22局0204 		アユ 16～21 14 城陽市の梅田幹夫氏　狐３号３本　１０センチ高　濁りなし
福井 日野川
社谷橋 		今庄支所
0778・45局1791 		アユ 15～18 12 南条郡の中村昭三氏　水中糸０・０４号　狐３号　２時間
三重 宮川上流
アラセ 		漁協組
0598・77局2110 		アユ 17～22 12 松阪市の立岡人志氏　狐７号３本　２０センチ高　濁りなし
滋賀 安曇川朽木
古川電線 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 15～18.5 16 大津市の川村哲應氏　刻６．５号４本　１０センチ高　濁りなし
京都 上桂川
亀の甲橋 		漁協組
075・855局0700 		アユ 15～20 40 京丹波町の越浦秀夫氏　３日正午まで　４日は３０センチ高
西池
６１　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 42.4以下 23 堺市の竹内氏　４．５メートル　スレ４号　５センチズラシ　ウドン
八尾 中セ池
西中桟橋中央東向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 43.2以下 45 大阪市の西氏　３メートル　スレ４号　トントン　大助８枚

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