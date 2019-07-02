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【巨人】サカマル連弾で菅野を援護…試合経過

スポーツ報知
# 巨人

◆巨人６―０中日（２日・東京ドーム）

　エースの菅野智之が６被安打で今季初完封８勝目。亀井の先頭打者本塁打や、７回には坂本勇、丸の連続弾も飛び出し、９連戦の初戦を白星で飾った。

　◇１回（中０、巨２）

　【中】平田三振、京田二飛、大島一直

　【巨】亀井右越７号本塁打、坂本勇三ゴロ失、丸の中前安打で坂本勇二進、岡本三振、大城右飛、若林四球で満塁、ビヤヌエバ死球で坂本勇生還、なお満塁、炭谷三ゴロ

  • １回無死、亀井が右翼席へソロ本塁打を放つ

    １回無死、亀井が右翼席へソロ本塁打を放つ

　◇２回（中０、巨１）

　【中】ビシエド右飛、高橋中前安打、大島左飛、阿部三振

　【巨】菅野中前安打、亀井の左前安打で菅野二進、坂本勇の三ゴロで亀井二封、菅野三進、丸の二ゴロで菅野生還、坂本勇二進、岡本三ゴロ

　◇３回（中０、巨１）

　【中】加藤三ゴロ、清水右前安打、平田の左中間二塁打で清水三進、京田投ゴロ、大島中飛

　【巨】大城中飛、若林二ゴロ、ビヤヌエバ左越８号本塁打、炭谷投ゴロ

　◇４回（両軍０）

　【中】ビシエド遊ゴロ、高橋中飛、井領三振

　【巨】菅野三振、亀井二ゴロ、坂本勇二邪飛

　◇５回（両軍０）

　【中】阿部二飛、加藤の代打木下拓左飛、清水の代打亀沢の遊撃内野安打、遊撃坂本勇の一塁悪送球で亀沢二進、平田二飛

　【巨】（投手祖父江、捕手木下拓、二塁亀沢）丸右翼線二塁打、岡本三振、大城の遊ゴロで丸三進、若林遊ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【中】京田三振、大島遊飛、ビシエド三振

　【巨】（投手谷元）ビヤヌエバ死球、炭谷中飛、菅野の投前バントでビヤヌエバ二進、亀井左飛

  • ７回無死、本塁打を放った丸佳浩を迎える坂本勇人（中）
  • ７回無死、本塁打を放った丸佳浩を迎える坂本勇人（中）

　◇７回（中０、巨２）

　【中】（右翼陽岱鋼）高橋右飛、井領左飛、谷元の代打福田三振

　【巨】（投手岡田、左翼福田）坂本勇右越２３号本塁打、丸左中間１４号本塁打、岡本二直、大城一ゴロ、若林三振

　◇８回（両軍０）

　【中】（一塁岡本、遊撃山本、左翼立岡、中堅重信）木下拓左中間二塁打、亀沢二飛、平田左飛、京田遊ゴロ

　【巨】（投手三ツ間）ビヤヌエバ、炭谷、菅野３者連続三振

  • 完封で８勝目。ヒーローインタビューに答える菅野智之
  • 完封で８勝目。ヒーローインタビューに答える菅野智之

　◇９回（中０、巨Ｘ）

　【中】（三塁増田大）大島三邪飛、ビシエド遊ゴロ、高橋二塁内野安打、三ツ間の代打堂上右飛

映像提供：GIANTS LIVE STREAM
試合詳細
１回無死、亀井が右翼席へソロ本塁打を放つ
７回無死、本塁打を放った丸佳浩を迎える坂本勇人（中）
完封で８勝目。ヒーローインタビューに答える菅野智之
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