しなしさとこ、小見川道大らベテランが健在ぶり発揮…ＤＥＥＰ９０全試合結果

◆ＤＥＥＰ ９０ ＩＭＰＡＣＴ（２９日・後楽園ホール）

しなしさとこ（４２）＝フリー＝、小見川道大（４３）＝ＮＥＯ ＪＵＤＯ ＡＣＡＤＥＭＥＹ＝、水野竜也（３８）＝フリー＝らベテラン勢の活躍が目立った今大会。メインイベントで行われたフライ級暫定王者決定戦ではでは神龍誠（１８）＝フリー＝が判定で勝利しベルトを手に入れた。

【全試合結果】

▽第１試合 ライト級 ○宮崎直人（判定２―１）大原樹里●

▽第２試合 フライ級 ○鮎田直人（判定２―１）ランボー宏輔●

▽第３試合 フライ級 ○伊藤裕樹（判定３―０）中山ハルキ●

▽第４試合 バンタム級 ○渡部修斗（１回１分２２秒 チョークスリーパー）小林博幸●

▽第５試合 ウェルター級 ○渡辺良知（判定３―０）川中孝浩●

▽第６試合 ６５キロ以下 ○白川“Ｄａｒｋ”陸斗（判定２―１）石司晃一●

▽第７試合 ミクロ級 ○しなしさとこ（１回３分５秒 腕十字固め）マドレーヌ●

▽第８試合 フェザー級 ○横山恭典（判定３―０）大澤茂樹●

▽第９試合 ウェルター級 ○悠太（判定３―０）佐藤洋一郎●

▽第１０試合 フェザー級 ○小見川道大（２回２分３秒 肩固め）オーロラ☆ユーキ●

▽第１１試合 ミドル級 ○水野竜也（１回４分５８秒 肩固め）中井光義●

▽第１２試合 フライ級暫定王者決定戦 ○神龍誠（判定５―０）柴田“ＭＯＮＫＥＹ”有哉●