６月２７日の釣果速報（関西）

釣果
６月２９日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|25.7
|中潮
|4.47
|19.15
|1.55
|15.30
６月２９日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|3.36
|3.01
|2.35
|2.23
|10.52
|4.01
|17.39
|16.57
|16.01
|15.52
|-
|17.24
|干潮
|10.59
|10.20
|9.24
|9.13
|4.49
|10.39
|22.29
|21.43
|21.30
|21.19
|18.30
|23.02
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|三重
| 二木島
ホーロク他
| マルヒサ渡船
0597・87局0148
|グレ
|-
|-
|４０センチ超の良型交じりでグレ釣れている３５～４０センチのイサギも有望 今後も期待
|イサギ
|-
|-
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|イサギ
|22～38
|22
|２６日の午前便 少ない人４尾他チダイやソーダガツオなど
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|-
|-
|２８～４１センチの良型イサギやグレを中心にマダイやアジなどの五目釣り楽しめる
|グレ
|-
|-
|沖
|和歌山
| 見老津
沖 合
| 福洋丸
0739・58局0578
|アカイカ
|12～18
|79
|奈良市の吉川氏２人 杉本氏２人１４０匹 水温２４度 好調
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|-
|-
|２３～３７センチが多い人５０尾以上釣れているハリス４号 天秤４本バリ 餌アミエビ
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|マダイ
|32～52
|7
|大阪の椎木氏 タイサビキ ハリス４号 グレ７号 オモリ３５号
|イサギ
|27～33
|8
|沖
|和歌山
| 初島
沖ノ島沖
| 南村渡船
0737・83局3730
|マルアジ
|-
|-
|２７～３３センチのマルアジと３０～３８センチのサバ食い好調 船頭仕掛け 今後も期待
|サバ
|-
|-
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 第二名田屋
078・912局7211
|マダコ
|20～50
|25
|大阪市の松田氏 重量０・３～１・５キロ 餌小アジ 好調
|沖
|明石
| 東二見
沖 合
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|-
|-
|重量０．３～２キロが多い人３０匹近く釣れていた ３キロの大型も タコジグなど
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|ムギイカ
|-
|-
|マイカ交じりに１８～２５センチのムギイカ多い人３ケタ ウルメイワシも好調続く
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|スルメイカ
|20～25
|40
|奈良市の奥野氏 他マイカやチダイ・レンコにアコウなど
|アジ
|25～40
|12
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|ヒラマサ
|47～53
|8
|豊中市の田中氏２人 イサギ２７～３８センチ５尾サバ４５センチ２尾他
|アジ
|35～43
|7
|沖
|福井
| 若狭本郷
湾 内
| 田中渡船
0770・77局2789
|キス
|-
|-
|１２～２７センチが多い人５０尾以上釣れていたイカダではチヌやマアジが楽しめる
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|ヒラマサ
|-
|-
|５４～５８センチのヒラマサや２８～３９センチのイサギが釣れていた 良型マダイも交じる
|イサギ
|-
|-
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|ムギイカ
|18～23
|53
|２６日の深夜便 少ない人４５匹マイカ１４～１５匹タルイカ他
|船
|福井
| 音海
沖合動力ボート
| ウミック
0770・76局1444
|マダイ
|69
|1
|高槻市の谷口氏４人 サゴシ４５尾アマダイ３尾レンコ３尾
|ヒラマサ
|60
|1
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
湾内カセ・イカダ
| 細川渡船
088・688局0401
|アジ
|-
|-
|サビキで２２センチ前後のアジが３ケタ釣り有望 チヌは４０センチ級交じりで食い安定
|チヌ
|-
|-
|カ
|福井
| 仏谷
児島イカダ
| 奥城丸渡船
0770・52局2845
|アジ
|18～24
|52
|京都市の西川義春氏 ５．７メートル サビキ８号 アミエビ ２６日
|カ
|福井
| 若狭本郷
大浦イカダ
| 金丸渡船
0770・77局0083
|アジ
|15～27
|320
|三田市の勝田勇二氏２人 サビキ８号 餌アミエビ ２６日
|カ
|京都
| 久美浜
宮崎沖カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|23～33
|12
|吹田市の河内氏 １．５メートル ハリス１・７５号 チヌ５号 アケミ貝
|ヒラメ
|55
|1
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
６番テント西寄
| 公園事務所
078・753局3973
|ベラ
|16～19.5
|7
|神戸市の秋本氏 投げ釣り 流線９号 餌青イソメ ２６日
|堀
|姫路
| 家島
イケス
| 釣り堀水宝
079・327局1243
|マダイ
|-
|-
|マダイの食い安定 サバ切り身などでブリやヒラマサなど青物も期待できる
|ブリ
|-
|-
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
糀屋橋上流
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|12～18
|20
|伊賀市の北川勝氏 水中糸０・０４号 狐６．５号４本 １０センチ減水
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
水管橋～弁天瀬
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|14～17
|17
|宇治市の高田みつる氏 水中糸０・１７５号 頂７号４本 平水
|川
|京都
| 上桂川
亀の甲下流
| 漁協組
075・855局0700
|アユ
|17～20
|40
|京都市の清水氏 狐６．５号４本２６日 ２７日も雨の影響なし
|川
|京都
| 美山川
河鹿荘下他
| ひまわり囮店
0771・77局0123
|アユ
|-
|-
|降雨の影響は少なく２７日午後５時現在増水なし ２８日は釣行可能の見込み
|池
|堺
| 西池
７３ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|36以下
|45
|大阪市の西山氏 ３．３メートル スレ５号 ２センチズラシ ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
北土手西寄南向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|41.2以下
|43
|堺市の堅田氏 ３メートル ハリス０．４号スレ４号 ウドン 大助５枚