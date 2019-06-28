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６月２７日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

６月２９日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
25.7 中潮 4.47 19.15 1.55 15.30

６月２９日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 3.36 3.01 2.35 2.23 10.52 4.01
17.39 16.57 16.01 15.52 - 17.24
干潮 10.59 10.20 9.24 9.13 4.49 10.39
22.29 21.43 21.30 21.19 18.30 23.02
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 二木島
ホーロク他 		マルヒサ渡船
0597・87局0148 		グレ - - ４０センチ超の良型交じりでグレ釣れている３５～４０センチのイサギも有望　今後も期待
イサギ - -
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		イサギ 22～38 22 ２６日の午前便　少ない人４尾他チダイやソーダガツオなど
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ - - ２８～４１センチの良型イサギやグレを中心にマダイやアジなどの五目釣り楽しめる
グレ - -
和歌山 見老津
沖　合 		福洋丸
0739・58局0578 		アカイカ 12～18 79 奈良市の吉川氏２人　杉本氏２人１４０匹　水温２４度　好調
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ - - ２３～３７センチが多い人５０尾以上釣れているハリス４号　天秤４本バリ　餌アミエビ
和歌山 加太
友ケ島周辺 		海斗丸
073・459局0503 		マダイ 32～52 7 大阪の椎木氏　タイサビキ　ハリス４号　グレ７号　オモリ３５号
イサギ 27～33 8
和歌山 初島
沖ノ島沖 		南村渡船
0737・83局3730 		マルアジ - - ２７～３３センチのマルアジと３０～３８センチのサバ食い好調　船頭仕掛け　今後も期待
サバ - -
兵庫 明石港
沖　合 		第二名田屋
078・912局7211 		マダコ 20～50 25 大阪市の松田氏　重量０・３～１・５キロ　餌小アジ　好調
明石 東二見
沖　合 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ - - 重量０．３～２キロが多い人３０匹近く釣れていた　３キロの大型も　タコジグなど
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		ムギイカ - - マイカ交じりに１８～２５センチのムギイカ多い人３ケタ　ウルメイワシも好調続く
マイカ - -
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		スルメイカ 20～25 40 奈良市の奥野氏　他マイカやチダイ・レンコにアコウなど
アジ 25～40 12
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		ヒラマサ 47～53 8 豊中市の田中氏２人　イサギ２７～３８センチ５尾サバ４５センチ２尾他
アジ 35～43 7
福井 若狭本郷
湾　内 		田中渡船
0770・77局2789 		キス - - １２～２７センチが多い人５０尾以上釣れていたイカダではチヌやマアジが楽しめる
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		ヒラマサ - - ５４～５８センチのヒラマサや２８～３９センチのイサギが釣れていた　良型マダイも交じる
イサギ - -
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		ムギイカ 18～23 53 ２６日の深夜便　少ない人４５匹マイカ１４～１５匹タルイカ他
福井 音海
沖合動力ボート 		ウミック
0770・76局1444 		マダイ 69 1 高槻市の谷口氏４人　サゴシ４５尾アマダイ３尾レンコ３尾
ヒラマサ 60 1
鳴門 堂ノ浦
湾内カセ・イカダ 		細川渡船
088・688局0401 		アジ - - サビキで２２センチ前後のアジが３ケタ釣り有望　チヌは４０センチ級交じりで食い安定
チヌ - -
福井 仏谷
児島イカダ 		奥城丸渡船
0770・52局2845 		アジ 18～24 52 京都市の西川義春氏　５．７メートル　サビキ８号　アミエビ　２６日
福井 若狭本郷
大浦イカダ 		金丸渡船
0770・77局0083 		アジ 15～27 320 三田市の勝田勇二氏２人　サビキ８号　餌アミエビ　２６日
京都 久美浜
宮崎沖カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 23～33 12 吹田市の河内氏　１．５メートル　ハリス１・７５号　チヌ５号　アケミ貝
ヒラメ 55 1
神戸 平磯海づり公園
６番テント西寄 		公園事務所
078・753局3973 		ベラ 16～19.5 7 神戸市の秋本氏　投げ釣り　流線９号　餌青イソメ　２６日
姫路 家島
イケス 		釣り堀水宝
079・327局1243 		マダイ - - マダイの食い安定　サバ切り身などでブリやヒラマサなど青物も期待できる
ブリ - -
三重 長瀬太郎生川
糀屋橋上流 		長瀬支部
０９０５６０２４３５６ 		アユ 12～18 20 伊賀市の北川勝氏　水中糸０・０４号　狐６．５号４本　１０センチ減水
滋賀 安曇川朽木
水管橋～弁天瀬 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 14～17 17 宇治市の高田みつる氏　水中糸０・１７５号　頂７号４本　平水
京都 上桂川
亀の甲下流 		漁協組
075・855局0700 		アユ 17～20 40 京都市の清水氏　狐６．５号４本２６日　２７日も雨の影響なし
京都 美山川
河鹿荘下他 		ひまわり囮店
0771・77局0123 		アユ - - 降雨の影響は少なく２７日午後５時現在増水なし　２８日は釣行可能の見込み
西池
７３　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 36以下 45 大阪市の西山氏　３．３メートル　スレ５号　２センチズラシ　ダンゴ
八尾 中セ池
北土手西寄南向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 41.2以下 43 堺市の堅田氏　３メートル　ハリス０．４号スレ４号　ウドン　大助５枚

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