【Ｔリーグ】２季目の契約選手を発表　水谷隼、張本智和らが今季も参戦決定

卓球「Ｔリーグ」は２７日、８月２９日開幕の２季目の各チームの契約選手リストと背番号を発表した。今後も選手契約が決まり次第、順次追加される。

チームから公式発表されていなかった主な選手では木下マイスター東京の水谷隼、張本智和、木下アビエル神奈川の浜本由惟、張本美和、ＴＯＰ名古屋のハン・イン（ドイツ）らが入った。

各チームの契約選手と背番号は以下の通り。

【男子】

▽木下マイスター東京

【男子】

０ 水谷隼

７ 田添健汰

１７ 張本智和

２２ 大島祐哉

２３ 田添響

６６ 侯英超

▽Ｔ．Ｔ彩たま

０ 黄鎮廷

７ トルルス・モーレゴード

８ 岸川聖也

１０ リアム・ピッチフォード

１５ 神巧也

３３ 平野友樹

３７ 松平健太

６９ 戸上隼輔

▽岡山リベッツ

７ 柏竹琉

１３ 三部航平

１５ 上田仁

１７ 林ユン儒

２６ 有田洋巳

２７ 吉村和弘

４５ 森薗政崇

７７ 横山友一

９４ 町飛鳥

▽琉球アスティーダ

２ 有延大夢

７ 村松雄斗

１１ 李平

１６ 陳建安

２０ 朱世赫

２２ 江宏傑

９１ 荘智淵

【女子】

▽木下アビエル神奈川

【女子】

２ 杜凱カン

４ 浜本由惟

７ 石川佳純

９ 森薗美月

１５ 長崎美柚

１６ 張本美和

５１ 木原美悠

▽ＴＯＰ名古屋

３ エリザベタ・サマラ

５ 森薗美咲

６ 出沢杏佳

７ 鈴木李茄

９ ハン・イン

▽日本ペイントマレッツ

２ 相馬夢乃

６ 蘇慧音

８ 馮天薇

１１ 李皓晴

２４ 打浪優

２８ 松平志穂

▽日本生命レッドエルフ

０ 森さくら

１ 平野美宇

２ 皆川優香

７ 前田美優

１１ 陳思羽

１７ 石垣優香

１８ 早田ひな