【Ｔリーグ】２季目の契約選手を発表　水谷隼、張本智和らが今季も参戦決定

卓球「Ｔリーグ」は２７日、８月２９日開幕の２季目の各チームの契約選手リストと背番号を発表した。今後も選手契約が決まり次第、順次追加される。
チームから公式発表されていなかった主な選手では木下マイスター東京の水谷隼、張本智和、木下アビエル神奈川の浜本由惟、張本美和、ＴＯＰ名古屋のハン・イン（ドイツ）らが入った。
各チームの契約選手と背番号は以下の通り。
【男子】
▽木下マイスター東京
【男子】
０ 水谷隼
７ 田添健汰
１７ 張本智和
２２ 大島祐哉
２３ 田添響
６６ 侯英超
▽Ｔ．Ｔ彩たま
０ 黄鎮廷
７ トルルス・モーレゴード
８ 岸川聖也
１０ リアム・ピッチフォード
１５ 神巧也
３３ 平野友樹
３７ 松平健太
６９ 戸上隼輔
▽岡山リベッツ
７ 柏竹琉
１３ 三部航平
１５ 上田仁
１７ 林ユン儒
２６ 有田洋巳
２７ 吉村和弘
４５ 森薗政崇
７７ 横山友一
９４ 町飛鳥
▽琉球アスティーダ
２ 有延大夢
７ 村松雄斗
１１ 李平
１６ 陳建安
２０ 朱世赫
２２ 江宏傑
９１ 荘智淵
【女子】
▽木下アビエル神奈川
【女子】
２ 杜凱カン
４ 浜本由惟
７ 石川佳純
９ 森薗美月
１５ 長崎美柚
１６ 張本美和
５１ 木原美悠
▽ＴＯＰ名古屋
３ エリザベタ・サマラ
５ 森薗美咲
６ 出沢杏佳
７ 鈴木李茄
９ ハン・イン
▽日本ペイントマレッツ
２ 相馬夢乃
６ 蘇慧音
８ 馮天薇
１１ 李皓晴
２４ 打浪優
２８ 松平志穂
▽日本生命レッドエルフ
０ 森さくら
１ 平野美宇
２ 皆川優香
７ 前田美優
１１ 陳思羽
１７ 石垣優香
１８ 早田ひな