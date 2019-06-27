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【Ｔリーグ】２季目の契約選手を発表　水谷隼、張本智和らが今季も参戦決定

スポーツ報知
# スポーツ# 卓球
張本智和（左）と水谷隼
張本智和（左）と水谷隼

　卓球「Ｔリーグ」は２７日、８月２９日開幕の２季目の各チームの契約選手リストと背番号を発表した。今後も選手契約が決まり次第、順次追加される。

　チームから公式発表されていなかった主な選手では木下マイスター東京の水谷隼、張本智和、木下アビエル神奈川の浜本由惟、張本美和、ＴＯＰ名古屋のハン・イン（ドイツ）らが入った。

　各チームの契約選手と背番号は以下の通り。

【男子】

　▽木下マイスター東京

【男子】

０　水谷隼

７　田添健汰

１７　張本智和

２２　大島祐哉

２３　田添響

６６　侯英超

　▽Ｔ．Ｔ彩たま

０　黄鎮廷

７　トルルス・モーレゴード

８　岸川聖也

１０　リアム・ピッチフォード

１５　神巧也

３３　平野友樹

３７　松平健太

６９　戸上隼輔

　▽岡山リベッツ

７　柏竹琉

１３　三部航平

１５　上田仁

１７　林ユン儒

２６　有田洋巳

２７　吉村和弘

４５　森薗政崇

７７　横山友一

９４　町飛鳥

　▽琉球アスティーダ

２　有延大夢

７　村松雄斗

１１　李平

１６　陳建安

２０　朱世赫

２２　江宏傑

９１　荘智淵

【女子】

　▽木下アビエル神奈川

【女子】

２　杜凱カン

４　浜本由惟

７　石川佳純

９　森薗美月

１５　長崎美柚

１６　張本美和

５１　木原美悠

　▽ＴＯＰ名古屋

３　エリザベタ・サマラ

５　森薗美咲

６　出沢杏佳

７　鈴木李茄

９　ハン・イン

　▽日本ペイントマレッツ

２　相馬夢乃

６　蘇慧音

８　馮天薇

１１　李皓晴

２４　打浪優

２８　松平志穂

　▽日本生命レッドエルフ

０　森さくら

１　平野美宇

２　皆川優香

７　前田美優

１１　陳思羽

１７　石垣優香

１８　早田ひな

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