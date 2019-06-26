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長州力、引退試合で真壁のキングコングニー４連発に沈む…６・２６後楽園全成績

スポーツ報知
# 格闘技
妻の英子さんからキスをされる長州力
妻の英子さんからキスをされる長州力

◆長州力引退興行「ＰＯＷＥＲ　ＨＡＬＬ２０１９～Ｎｅｗ　Ｊｏｕｒｎｅｙ　Ｂｅｇｉｎｓ」（２６日、東京・後楽園ホール）

　“革命戦士”長州力（６７）が２６日、東京・後楽園ホールで行う「ＰＯＷＥＲ　ＨＡＬＬ２０１９～Ｎｅｗ　Ｊｏｕｒｎｅｙ　Ｂｅｇｉｎｓ」で引退した。

　１９７４年８月８日のデビューから９８年１月４日に東京ドームで一度引退。２０００年７月３０日に現役復帰したがこの日、４５年に及ぶ波乱万丈のレスラー人生に終止符を打った。

　引退試合で長州は、長年の盟友である越中詩郎（６０）、最後のまな弟子・石井智宏（４３）と組んで、永遠のライバル藤波辰爾（６５）、両膝人工関節設置手術から１年３か月ぶりの復帰戦となった武藤敬司（５６）、かつて付け人を務めた真壁刀義（４６）と対戦したが真壁のキングコングニードロップ４連発に敗れた。

　◆長州力引退興行の全成績

　▽６人タッグマッチ６０分１本勝負
　藤波辰爾、武藤敬司、〇真壁刀義（１７分２９秒、キングコングニードロップ→片エビ固め）●長州力、越中詩郎、石井智宏

　　▽タッグマッチ３０分１本勝負
　〇清宮海斗、谷口周平（１６分０６秒、猛虎原爆固め）中嶋勝彦、●熊野準

　▽タッグマッチ３０分１本勝負
　〇ヨシタツ、上野勇希（１１分００秒、ヨシタツ幻想）田中稔、●小坪弘良

　　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
　〇ディック東郷、カズ・ハヤシ、ＭＥＮ’テイオー（１６分５１秒、ダイビングセントーン→片エビ固め）ＮＯＳＡＷＡ論外、●ＭＡＺＡＤＡ、ＦＵＪＩＴＡ

　▽タッグマッチ３０分１本勝負
　〇関本大介、橋本大地（１４分１０秒、アルゼンチン式背骨折り）マサ北宮、●稲村愛輝

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
　佐々木貴、〇杉浦透、吉田綾斗（９分５０秒、オーバーイージー→体固め）葛西純、浅川紫悠、●平田智也

　

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