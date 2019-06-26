長州力、引退試合で真壁のキングコングニー４連発に沈む…６・２６後楽園全成績

◆長州力引退興行「ＰＯＷＥＲ ＨＡＬＬ２０１９～Ｎｅｗ Ｊｏｕｒｎｅｙ Ｂｅｇｉｎｓ」（２６日、東京・後楽園ホール）
“革命戦士”長州力（６７）が２６日、東京・後楽園ホールで行う「ＰＯＷＥＲ ＨＡＬＬ２０１９～Ｎｅｗ Ｊｏｕｒｎｅｙ Ｂｅｇｉｎｓ」で引退した。
１９７４年８月８日のデビューから９８年１月４日に東京ドームで一度引退。２０００年７月３０日に現役復帰したがこの日、４５年に及ぶ波乱万丈のレスラー人生に終止符を打った。
引退試合で長州は、長年の盟友である越中詩郎（６０）、最後のまな弟子・石井智宏（４３）と組んで、永遠のライバル藤波辰爾（６５）、両膝人工関節設置手術から１年３か月ぶりの復帰戦となった武藤敬司（５６）、かつて付け人を務めた真壁刀義（４６）と対戦したが真壁のキングコングニードロップ４連発に敗れた。
◆長州力引退興行の全成績
▽６人タッグマッチ６０分１本勝負
藤波辰爾、武藤敬司、〇真壁刀義（１７分２９秒、キングコングニードロップ→片エビ固め）●長州力、越中詩郎、石井智宏
▽タッグマッチ３０分１本勝負
〇清宮海斗、谷口周平（１６分０６秒、猛虎原爆固め）中嶋勝彦、●熊野準
▽タッグマッチ３０分１本勝負
〇ヨシタツ、上野勇希（１１分００秒、ヨシタツ幻想）田中稔、●小坪弘良
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ディック東郷、カズ・ハヤシ、ＭＥＮ’テイオー（１６分５１秒、ダイビングセントーン→片エビ固め）ＮＯＳＡＷＡ論外、●ＭＡＺＡＤＡ、ＦＵＪＩＴＡ
▽タッグマッチ３０分１本勝負
〇関本大介、橋本大地（１４分１０秒、アルゼンチン式背骨折り）マサ北宮、●稲村愛輝
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
佐々木貴、〇杉浦透、吉田綾斗（９分５０秒、オーバーイージー→体固め）葛西純、浅川紫悠、●平田智也