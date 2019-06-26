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フレッシュ球宴に輝星、藤原、根尾、小園　“ＢＩＧ４”再集結

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
（左から）吉田輝、藤原、小園、根尾
（左から）吉田輝、藤原、小園、根尾

　日本野球機構（ＮＰＢ）は２６日、「プロ野球フレッシュオールスターゲーム２０１９」（７月１１日・楽天生命）の出場選手を発表した。

　イースタン・リーグでは日本ハムのドラフト１位・吉田輝星投手（１８）、ロッテのドラフト１位・藤原恭大外野手（１９）、ウエスタン・リーグでは中日のドラフト１位・根尾昂内野手（１９）、広島の小園海斗内野手（１９）らの出場が決まった。

　昨年の甲子園を沸かせ、「高校ＢＩＧ４」と呼ばれた金足農出身の吉田輝、大阪桐蔭出身の藤原と根尾、報徳学園出身の小園が集結。未来の日本球界を担う金の卵が顔をそろえる一戦は、１軍のオールスター並みの注目を集めそうだ。

　出場選手は以下。

【イースタン】（高田２軍監督＝巨人）

▽投手

戸郷（巨人）

清水（ヤクルト）

中村稔（ロッテ）

中川（ＤｅＮＡ）

松本航（西武）

本田（西武）

吉田輝（日本ハム）

鈴木（日本ハム）

▽捕手

岸田（巨人）

石原（楽天）

▽内野手

宮本（ヤクルト）

茶谷（ロッテ）

伊藤裕（ＤｅＮＡ）

知野（ＤｅＮＡ）

西巻（楽天）

西川（楽天）

野村（日本ハム）

▽外野手

山下航（巨人）

中山（ヤクルト）

藤原（ロッテ）

小郷（楽天）

【ウエスタン】（平田２軍監督＝阪神）

▽投手

馬場（阪神）

斎藤（阪神）

吉住（ソフトバンク）

板東（ソフトバンク）

張奕（オリックス）

島内（広島）

梅津（中日）

山本（中日）

▽捕手

片山（阪神）

石橋（中日）

▽内野手

熊谷（阪神）

小幡（阪神）

増田（ソフトバンク）

三森（ソフトバンク）

頓宮（オリックス）

中川（オリックス）

林（広島）

小園（広島）

根尾（中日）

▽外野手

根本（オリックス）

正隨（広島）

※１軍の球宴出場が決定した場合は変更される。

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