フレッシュ球宴に輝星、藤原、根尾、小園　“ＢＩＧ４”再集結

日本野球機構（ＮＰＢ）は２６日、「プロ野球フレッシュオールスターゲーム２０１９」（７月１１日・楽天生命）の出場選手を発表した。
イースタン・リーグでは日本ハムのドラフト１位・吉田輝星投手（１８）、ロッテのドラフト１位・藤原恭大外野手（１９）、ウエスタン・リーグでは中日のドラフト１位・根尾昂内野手（１９）、広島の小園海斗内野手（１９）らの出場が決まった。
昨年の甲子園を沸かせ、「高校ＢＩＧ４」と呼ばれた金足農出身の吉田輝、大阪桐蔭出身の藤原と根尾、報徳学園出身の小園が集結。未来の日本球界を担う金の卵が顔をそろえる一戦は、１軍のオールスター並みの注目を集めそうだ。
出場選手は以下。
【イースタン】（高田２軍監督＝巨人）
▽投手
戸郷（巨人）
清水（ヤクルト）
中村稔（ロッテ）
中川（ＤｅＮＡ）
松本航（西武）
本田（西武）
吉田輝（日本ハム）
鈴木（日本ハム）
▽捕手
岸田（巨人）
石原（楽天）
▽内野手
宮本（ヤクルト）
茶谷（ロッテ）
伊藤裕（ＤｅＮＡ）
知野（ＤｅＮＡ）
西巻（楽天）
西川（楽天）
野村（日本ハム）
▽外野手
山下航（巨人）
中山（ヤクルト）
藤原（ロッテ）
小郷（楽天）
【ウエスタン】（平田２軍監督＝阪神）
▽投手
馬場（阪神）
斎藤（阪神）
吉住（ソフトバンク）
板東（ソフトバンク）
張奕（オリックス）
島内（広島）
梅津（中日）
山本（中日）
▽捕手
片山（阪神）
石橋（中日）
▽内野手
熊谷（阪神）
小幡（阪神）
増田（ソフトバンク）
三森（ソフトバンク）
頓宮（オリックス）
中川（オリックス）
林（広島）
小園（広島）
根尾（中日）
▽外野手
根本（オリックス）
正隨（広島）
※１軍の球宴出場が決定した場合は変更される。