大学日本代表２４人発表　明大・森下は２年連続開幕投手

明大の森下暢仁

第４３回日米大学野球選手権（７月１６日開幕・神宮など）に出場する侍ジャパン大学代表選考合宿が２３日、神奈川・平塚市内で最終日を迎え、今秋ドラフト１位候補で３年連続代表選出の明大・森下暢仁投手（４年）ら代表２４人が発表された。

生田勉監督（５２）は、森下暢に２年連続の開幕投手を託すことを明言。「かなりの期待をしています。日本チームの大黒柱」と語った。７月１０日から再び平塚市内で強化合宿。１４日に広島２軍とオープン戦を行い、３大会ぶりの優勝を目指して本番に向かう。代表選手は以下の通り。（数字は背番号）

【投手】

１８ 日体大・吉田大喜（４年＝大冠）

１９ 明大・森下暢仁（４年＝大分商）

１１ 苫小牧駒大・伊藤大海（３年＝駒大苫小牧）

１４ 東海大・山崎伊織（３年＝明石商）

１５ 早大・早川隆久（３年＝木更津総合）

１６ 東洋大・村上頌樹（３年＝智弁学園）

１７ 亜大・内間拓馬（３年＝宜野座）

２１ 筑波大・佐藤隼輔（２年＝仙台）

【捕手】

２ 慶大・郡司裕也（４年＝仙台育英）

７ 東洋大・佐藤都志也（４年＝聖光学院）

１２ 東海大・海野隆司（４年＝関西）

２２ 上武大・古川裕大（３年＝久留米商）

【内野手】

１ 慶大・柳町達（４年＝慶応）

８ 法大・安本竜二（４年＝静岡）

１０ 筑波大・篠原涼（４年＝敦賀気比）

３ 東北福祉大・元山飛優（３年＝佐久長聖）

４ 九産大・児玉亮涼（３年＝文徳）

５ 国学院大・小川龍成（３年＝前橋育英）

６ 中大・牧秀悟（３年＝松本第一）

２６ 亜大・田中幹也（１年＝東海大菅生）

【外野手】

９ 法大・宇草孔基（４年＝常総学院）

２４ 近大・竹村陸（４年＝神戸国際大付）

２８ 明大・丸山和郁（２年＝前橋育英）

２５ 中大・森下翔太（１年＝東海大相模）