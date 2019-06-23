【巨人】岡本１５号の１点のみ　和田を打ち崩せず交流戦Ｖ逃す…ソフトバンク戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 巨人１―５ソフトバンク（２３日・東京ドーム）
巨人はエース菅野が交流戦の優勝をかけた大一番に先発するも、１回０／３を投げ、３安打３四球４失点。１―５でソフトバンクに敗れ５年ぶりの交流戦優勝を逃した。
◇１回（ソ４、巨０）
【ソ】福田右中間６号本塁打、上林四球、内川の三ゴロで上林二進、デスパイネ四球、グラシアルの遊撃内野安打で満塁、松田宣の遊撃内野安打で上林生還、デスパイネ三進、グラシアル二進、坂本勇の本塁悪送球でデスパイネ生還、グラシアル三進、甲斐の一前バントでグラシアル生還、松田宣二進、高田三振
【巨】亀井左飛、坂本勇三振、丸二ゴロ
◇２回（両軍０）
【ソ】和田四球、（投手大江）福田の投ゴロで和田二進、上林の遊ゴロで和田三進、内川右飛
【巨】岡本遊ゴロ、大城右飛、陽岱鋼四球、若林の中前安打で陽岱鋼一挙三進、炭谷遊ゴロ
◇３回（両軍０）
【ソ】デスパイネ三振、グラシアル中前安打、松田宣、甲斐ともに中飛
【巨】大江の代打山本三振、亀井左飛、坂本勇四球、丸三振
◇４回（ソ０、巨１）
【ソ】（投手大竹）高田、和田ともに三振、福田四球、上林一ゴロ
◇５回（両軍０）
【ソ】内川三振、デスパイネ左翼線二塁打、グラシアルの中前安打でデスパイネ三進、松田宣二ゴロ併殺打
【巨】炭谷右前安打、大竹の代打ビヤヌエバ三振、亀井中飛、坂本勇三ゴロ
◇６回（両軍０）
【ソ】（投手野上、捕手大城、一塁岡本、三塁ビヤヌエバ）甲斐左飛、高田中飛、和田の代打三森左飛
【巨】（投手嘉弥真）丸遊ゴロ、（投手椎野）岡本三振、大城右翼線二塁打、陽岱鋼四球、若林二ゴロ
◇７回（ソ１、巨０）
【ソ】（投手高木、左翼重信、右翼亀井）福田右越７号本塁打、上林三振、内川右飛、デスパイネ遊ゴロ
【巨】重信遊ゴロ、ビヤヌエバ捕邪飛、亀井四球、坂本勇の右中間安打で亀井一挙三進、（投手モイネロ）丸中飛
◇８回（両軍０）
【ソ】（投手鍬原）グラシアル右前安打（代走周東）、松田宣遊ゴロ、甲斐一邪飛、高田三振
【巨】（捕手高谷、左翼周東）岡本右飛、大城二ゴロ、鍬原の代打中島三振
◇９回（両軍０）
【ソ】（投手中川）モイネロの代打塚田、福田ともに三振、上林右飛
【巨】（投手甲斐野）若林三振、重信二ゴロ、ビヤヌエバの代打阿部遊飛