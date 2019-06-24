貴景勝が初のカド番、阿炎と竜電が東西新小結、貴源治が新入幕…名古屋場所幕内番付一覧

日本相撲協会は２４日、大相撲名古屋場所（７月７日初日・エディオンアリーナ）の新番付を発表した。
夏場所では貴景勝（２２）＝千賀ノ浦＝が大関昇進、栃ノ心（３１）＝春日野＝が関脇降下となったが、名古屋では貴景勝が初のカド番となり、栃ノ心が大関復帰となった。阿炎（２４）＝錣山＝と竜電（２８）＝高田川＝が東西新小結となり、貴源治（２２）＝千賀ノ浦＝が新入幕を果たした。
幕内番付は以下の通り。
◆大相撲春場所番付
【東】
東横綱・鶴竜（３３）＝井筒＝
東大関・豪栄道（３３）＝境川＝
東大関・貴景勝（２２）＝千賀ノ浦＝
東関脇・御嶽海（２６）＝出羽海＝
東小結・阿炎（２４）＝錣山＝
東前頭筆頭・朝乃山（２５）＝高砂＝
東前頭２枚目・碧山（３２）＝春日野＝ 再小結
東前頭３枚目・正代（２７）＝時津風＝
東前頭４枚目・明生（２３）＝立浪＝
東前頭５枚目・琴奨菊（３５）＝佐渡ケ嶽＝
東前頭６枚目・千代大龍（３０）＝九重＝
東前頭７枚目・妙義龍（３２）＝境川＝
東前頭８枚目・阿武咲（２２）＝阿武松＝
東前頭９枚目・松鳳山（３５）＝二所ノ関＝
東前頭１０枚目・琴恵光（２７）＝佐渡ケ嶽＝
東前頭１１枚目・嘉風（３７）＝尾車＝
東前頭１２枚目・栃煌山（３２）＝春日野＝
東前頭１３枚目・千代丸（２８）＝九重＝
東前頭１４枚目・豊ノ島（３５）＝時津風＝ 再入幕
東前頭１５枚目・矢後（２４）＝尾車＝
東前頭１６枚目・琴勇輝（２８）＝佐渡ケ嶽＝ 再入幕
【西】
西横綱・白鵬（３４）＝宮城野＝
西大関・高安（２９）＝田子ノ浦＝
西大関・栃ノ心（３１）＝春日野＝
西関脇・玉鷲（３４）＝片男波＝
西小結・竜電（２８）＝高田川＝
西前頭筆頭・北勝富士（２６）＝八角＝
西前頭２枚目・遠藤（２８）＝追手風＝
西前頭３枚目・大栄翔（２５）＝追手風＝
西前頭４枚目・逸ノ城（２６）＝湊＝
西前頭５枚目・宝富士（３２）＝伊勢ケ浜＝
西前頭６枚目・志摩ノ海（２９）＝木瀬＝
西前頭７枚目・友風（２４）＝尾車＝
西前頭８枚目・隠岐の海（３３）＝八角＝
西前頭９枚目・大翔鵬（２４）＝追手風＝
西前頭１０枚目・貴源治（２２）＝千賀ノ浦＝ 新入幕
西前頭１１枚目・錦木（２８）＝伊勢ノ海＝
西前頭１２枚目・輝（２４）＝高田川＝
西前頭１３枚目・佐田の海（３１）＝境川＝
西前頭１４枚目・炎鵬（２４）＝宮城野＝
西前頭１５枚目・魁聖（３２）＝友綱＝
西前頭１６枚目・照強（２４）＝伊勢ケ浜＝