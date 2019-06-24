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貴景勝が初のカド番、阿炎と竜電が東西新小結、貴源治が新入幕…名古屋場所幕内番付一覧

スポーツ報知
# スポーツ# 大相撲
大関・貴景勝
大関・貴景勝

　日本相撲協会は２４日、大相撲名古屋場所（７月７日初日・エディオンアリーナ）の新番付を発表した。

　夏場所では貴景勝（２２）＝千賀ノ浦＝が大関昇進、栃ノ心（３１）＝春日野＝が関脇降下となったが、名古屋では貴景勝が初のカド番となり、栃ノ心が大関復帰となった。阿炎（２４）＝錣山＝と竜電（２８）＝高田川＝が東西新小結となり、貴源治（２２）＝千賀ノ浦＝が新入幕を果たした。

　幕内番付は以下の通り。

　◆大相撲春場所番付

　【東】

東横綱・鶴竜（３３）＝井筒＝

東大関・豪栄道（３３）＝境川＝

東大関・貴景勝（２２）＝千賀ノ浦＝

東関脇・御嶽海（２６）＝出羽海＝

東小結・阿炎（２４）＝錣山＝

東前頭筆頭・朝乃山（２５）＝高砂＝

東前頭２枚目・碧山（３２）＝春日野＝　再小結

東前頭３枚目・正代（２７）＝時津風＝

東前頭４枚目・明生（２３）＝立浪＝

東前頭５枚目・琴奨菊（３５）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭６枚目・千代大龍（３０）＝九重＝

東前頭７枚目・妙義龍（３２）＝境川＝

東前頭８枚目・阿武咲（２２）＝阿武松＝

東前頭９枚目・松鳳山（３５）＝二所ノ関＝

東前頭１０枚目・琴恵光（２７）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭１１枚目・嘉風（３７）＝尾車＝

東前頭１２枚目・栃煌山（３２）＝春日野＝

東前頭１３枚目・千代丸（２８）＝九重＝

東前頭１４枚目・豊ノ島（３５）＝時津風＝　再入幕

東前頭１５枚目・矢後（２４）＝尾車＝

東前頭１６枚目・琴勇輝（２８）＝佐渡ケ嶽＝　再入幕　

【西】

西横綱・白鵬（３４）＝宮城野＝

西大関・高安（２９）＝田子ノ浦＝

西大関・栃ノ心（３１）＝春日野＝

西関脇・玉鷲（３４）＝片男波＝

西小結・竜電（２８）＝高田川＝

西前頭筆頭・北勝富士（２６）＝八角＝

西前頭２枚目・遠藤（２８）＝追手風＝

西前頭３枚目・大栄翔（２５）＝追手風＝

西前頭４枚目・逸ノ城（２６）＝湊＝

西前頭５枚目・宝富士（３２）＝伊勢ケ浜＝

西前頭６枚目・志摩ノ海（２９）＝木瀬＝

西前頭７枚目・友風（２４）＝尾車＝

西前頭８枚目・隠岐の海（３３）＝八角＝

西前頭９枚目・大翔鵬（２４）＝追手風＝

西前頭１０枚目・貴源治（２２）＝千賀ノ浦＝　新入幕

西前頭１１枚目・錦木（２８）＝伊勢ノ海＝

西前頭１２枚目・輝（２４）＝高田川＝

西前頭１３枚目・佐田の海（３１）＝境川＝

西前頭１４枚目・炎鵬（２４）＝宮城野＝

西前頭１５枚目・魁聖（３２）＝友綱＝

西前頭１６枚目・照強（２４）＝伊勢ケ浜＝

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