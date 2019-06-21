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【中日】復帰３戦目の松坂は６回７安打２失点

スポーツ報知
# 野球# プロ野球# 中日
復帰３試合目の登板で、６回２失点だった中日・松坂
復帰３試合目の登板で、６回２失点だった中日・松坂

◆ウエスタン・リーグ　中日―広島（２１日・ナゴヤ球場）

　右肩を痛めて２軍調整を続けている中日・松坂大輔投手（３８）が２１日、実戦復帰３戦目の先発登板に臨み、６回７安打２失点で降板した。最速は１３９キロで球数は１０８球。広島の各打者に粘られる打席も多かった。

　３回に１死満塁から正随に中前適時打、５回は１死三塁からサンタナに中前適時打を浴びた。

　松坂は２月の春季キャンプ中にファンと接触し、右肩を負傷。５月２８日のウエスタン・ソフトバンク戦（タマ筑後）で復帰し、２回を完全投球で無失点だった。続く２戦目は、６月１４日の同・阪神戦（甲子園）で４回１失点だった。以下はこの日の全打者との対戦成績。

初回

　１番　大盛　三ゴロ

　２番　庄司　四球

　３番　小窪　見逃し三振

　４番　メヒア　死球

　５番　坂倉　遊ゴロ

２回

　６番　サンタナ　左飛

　７番　正随　遊失

　８番　羽月　左前打

　９番　永井　右飛

　１番　大盛　右前打

　２番　庄司　見逃し三振

３回

　３番　小窪　死球

　４番　メヒア　中飛

　５番　坂倉　右前打

　６番　サンタナ　中前打

　７番　正随　中前適時打

　８番　羽月　二ゴロ

　９番　永井　三飛

４回

　１番　大盛　空振り三振

　２番　庄司　左邪飛

　３番　小窪　右飛

５回

　４番　メヒア　左前打

　５番　坂倉　一ゴロ

　６番　サンタナ　中前適時打

　７番　正随　三ゴロ

　８番　羽月　二塁走者が飛び出しアウト

６回

　８番　羽月　遊ゴロ

　９番　永井　投ゴロ

　１番　大盛　左飛

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