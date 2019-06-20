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【巨人】丸が全４打点！５年ぶり交流戦Ｖへ５カード連続勝ち越し…オリックス戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
８回２死一、二塁、右翼フェンス直撃の２点三塁打を放った丸は三塁塁上でガッツポーズ（カメラ・泉　貫太）
８回２死一、二塁、右翼フェンス直撃の２点三塁打を放った丸は三塁塁上でガッツポーズ（カメラ・泉　貫太）

◆日本生命セ・パ交流戦　巨人４―２オリックス（２０日・東京ドーム）

　巨人が交流戦５年ぶりの優勝へ５カード連続勝ち越しを決めた。立役者は全４打点の丸。６回に同点の１２号２ランを放つと、８回２死一、二塁で勝ち越しの２点適時三塁打で勝利を呼び込んだ。

　先発の桜井は６回５安打２失点１０三振の力投。７、８回は沢村が無失点でつなぎ打線の援護を待った。

　９回は守護神・中川が走者を許したものの無失点で切り抜け９セーブ目。沢村が２勝目を挙げた。

　【試合経過】

　◇１回（両軍０）

　【オ】福田三振、大城四球、吉田正中飛、ロメロ三振

　【巨】亀井三振、坂本勇中飛、丸左飛

　◇２回（両軍０）

　【オ】中川左前安打、小田二飛、西野、飯田ともに三振

　【巨】岡本四球、大城の二ゴロで岡本二封、若林右飛、重信二ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【オ】Ｋ－鈴木、福田ともに三振、大城二ゴロ

  • ６回２失点力投した桜井（カメラ・泉　貫太）

    ６回２失点力投した桜井（カメラ・泉　貫太）

　【巨】炭谷四球、桜井の三前バントで炭谷二進、亀井遊ゴロ、坂本勇三ゴロ

　◇４回（両軍０）

　【オ】吉田正三振、ロメロ二飛、中川三塁内野安打、小田のとき中川二盗、小田左飛

　【巨】丸、岡本ともに右飛、大城三振

　◇５回（オ２、巨０）

　【オ】西野左中間安打、飯田の投前バントで西野二進、Ｋ－鈴木三振、福田四球、大城の右翼線三塁打で西野、福田ともに生還、吉田正中飛

　【巨】若林二ゴロ、重信中前安打、炭谷遊ゴロ併殺打

　◇６回（オ０、巨２）

　【オ】ロメロ三振、中川中前安打、小田のとき中川二盗失敗、小田三振

　【巨】桜井の代打山本中前安打、亀井遊飛、坂本勇三振、丸右越１２号２ラン、岡本右飛

　◇７回（両軍０）

　【オ】（投手沢村）西野三振、飯田中飛、Ｋ－鈴木投ゴロ

  • ７回から２番手で登板した沢村（カメラ・泉　貫太）

    ７回から２番手で登板した沢村（カメラ・泉　貫太）

　【巨】大城三振、若林二ゴロ、重信三振

　◇８回（オ０、巨２）

　【オ】（一塁岡本、三塁ビヤヌエバ）福田左飛、大城三振、吉田正二塁内野安打、ロメロ捕飛

　【巨】炭谷、沢村の代打陽岱鋼ともに三振、亀井四球、坂本勇四球で亀井二進、（投手近藤）丸の右翼線三塁打で亀井、坂本勇ともに生還、岡本三振

  • ８回、丸佳浩の勝ち越しの２点三塁打で生還した亀井（左）と坂本勇（カメラ・矢口　亨）

    ８回、丸佳浩の勝ち越しの２点三塁打で生還した亀井（左）と坂本勇（カメラ・矢口　亨）

　◇９回（オ０、巨Ｘ）

　【オ】（投手中川、右翼陽岱鋼）中川右飛、小田の代打佐野左中間安打、西野の代打鈴木昂の左前安打で佐野二進、飯田投ゴロ併殺打

試合詳細
８回２死一、二塁、右翼フェンス直撃の２点三塁打を放った丸は三塁塁上でガッツポーズ（カメラ・泉　貫太）
６回２失点力投した桜井（カメラ・泉　貫太）
７回から２番手で登板した沢村（カメラ・泉　貫太）
８回、丸佳浩の勝ち越しの２点三塁打で生還した亀井（左）と坂本勇（カメラ・矢口　亨）
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