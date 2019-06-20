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【週間投げ釣り情報】愛媛・日振島でカワハギ３０・１センチ

スポーツ報知
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塩飽さんが釣り上げた３０．１センチのカワハギ
塩飽さんが釣り上げた３０．１センチのカワハギ

　四国一円で全日本サーフ・香川協会（青木定信会長）が投げ釣り大会を開催し３２人が参加した。各クラブの大物を挙げる。

　《香川鱗友サーフ》徳島・阿南市の那賀川で大住さんがコイチ４９・１センチにマゴチ４５・１と６３・５センチ。香川・高松市の本津川河口で唐渡さんがマコガレイ３５・２と３７・２センチにチヌ４９センチ。高松市の庵治町で森西さんがマダイ５２・８センチ。多度津町の高見島で角野さんがチヌ３７・５～４４センチ５尾とハネ、スズキ５６・５～６６・２センチ３尾。

　《高松サーフ》多度津町の西護岸で飯間さんがチヌ４１・２～４６・２センチ３尾。中村さんがチヌ４３・５センチ。詫間町の室浜で安藤芳則さんがキス２６・２センチ、マコガレイ３２・６センチ、チヌ３７～４５・５センチ３尾。詫間町の生里で石原誠会長がチヌ３９と４０・３センチ。

　《香川ドリームサーフ》庵治町の竹居で大川勉会長がチヌ４１・７センチ。坂出市の番ノ州で大石さんがチヌ３８・１センチとコイチ４７・５センチ。

　《観音寺サーフ四季の会》四国中央市の野田で佐々木さんがキビレ３９・６センチとマゴチ４７・６センチ。

　愛媛・宇和島市日振島（釣り場は喜路と能登）で三ツ星サーフが四国大会を開催した。主な釣果を挙げる。薬師寺定生会長がワニエソ５４・３センチとカワハギ２９・２センチ。北詰さんがワニエソ４９・５センチとイトヨリ３６センチ。下村さんがワニエソ５０・２センチとガシラ２７・２センチ。渡辺敏夫さん（全日本サーフ・兵庫協会長）がワニエソ４７・５センチとガシラ２８・５センチ。塩飽さんがカワハギ３０・１センチ＝写真＝。大分・佐伯市で西神戸アングラーズの岩崎正彦会長がカワハギ２７センチとイトヨリ３９センチ、同行の宗和さん、小川さん、瀬合さんがアマダイ、イラ、イトヨリの４０センチオーバーを釣った。（報知ＡＰＧ・野村　道雄）

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