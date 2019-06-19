【巨人】中島移籍１号も４連勝ならず…オリックス戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 巨人―オリックス（１９日・東京ドーム）

巨人の連勝は３でストップした。２点ビハインドの７回に、中島が移籍１号となる同点２ランを放ったが、復帰戦の５番手・クックが８回に決勝点を奪われた。今季初先発となった３年目の高田は４回６安打３失点と初勝利ならず。広島も敗れたためリーグ首位は変わらず、次戦で仕切り直す。

◇１回（両軍０）

【オ】福田一飛、小島二ゴロ、吉田正中飛

【巨】亀井左飛、坂本勇遊ゴロ、丸三振

◇２回（オ１、巨０）

【オ】ロメロ三振、中川中前安打、大城の右前安打で中川一挙三進、小田三飛、若月のとき大城二盗失敗、その間に中川生還

【巨】岡本左飛、大城右翼線二塁打、若林の一ゴロで大城三進、重信三振

◇３回（両軍０）

【オ】若月中前安打、榊原三振、福田三振のとき若月二盗、小島三振

【巨】炭谷右飛、高田三振、亀井四球、坂本勇二ゴロ

◇４回（オ２、巨１）

【オ】吉田正右前安打、ロメロ四球で吉田正二進、中川の一ゴロ併殺打で吉田正三進、大城の中前安打で吉田正生還、小田の左翼線二塁打で大城生還、若月申告敬遠、榊原三振

【巨】丸一ゴロ、岡本中越１４号本塁打、大城右前安打、若林捕邪飛、重信の遊ゴロで大城二封

◇５回（両軍０）

【オ】（投手鍬原、三塁ビヤヌエバ、左翼岡本）福田右前安打、小島の三前バントで福田二進、吉田正、ロメロともに三振

【巨】炭谷三ゴロ、ビヤヌエバ遊飛、亀井右飛

◇６回（両軍０）

【オ】中川、大城ともに右飛、小田投ゴロ

【巨】坂本勇三振、丸遊ゴロ、岡本の三ゴロを小島が失策、大城中飛

◇７回（オ０、巨２）

【オ】若月四球、榊原三振、（投手森福）福田の二ゴロで若月二封、（投手宮国）小島の代打鈴木昂中飛

【巨】（三塁鈴木昂）若林四球、宮国の代打阿部右飛、炭谷の代打中島右中間１号２ラン、（投手比嘉）ビヤヌエバ右飛、亀井四球、坂本勇二邪飛

◇８回（オ１、巨０）

【オ】（投手クック、捕手大城、一塁阿部）吉田正遊撃内野安打（代走佐野）、ロメロのとき暴投で佐野二進、ロメロ三振、中川四球、大城の中前安打で満塁、小田の中犠飛で佐野生還、中川三進、若月のとき大城二盗、若月遊ゴロ

【巨】（投手近藤、中堅佐野、右翼小田）丸左前安打、岡本四球で丸二進、大城、若林、阿部３者連続三振

◇９回（両軍０）

【オ】（投手高木）近藤の代打武田中飛、福田左飛、鈴木昂右前安打、佐野三ゴロ