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【巨人】陽岱鋼の決勝打で３連勝…オリックス戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
決勝打の陽岱鋼はジャビットからアフロをかぶせられ笑顔に
決勝打の陽岱鋼はジャビットからアフロをかぶせられ笑顔に

◆日本生命セ・パ交流戦　巨人４―３オリックス（１８日・東京ドーム）

　巨人が接戦を制して３連勝を飾り、貯金は今季最多タイの９となった。初回に丸の１１号２ランで先取点を奪うと、３回には岡本が１３号ソロ。８回表にはマシソンに異変が生じ、救援陣が同点に追い付かれたがその裏、代打・陽岱鋼の適時二塁打で１点を勝ち越した。田原が２勝目を挙げ、中川が８セーブ目。交流戦も残り５試合。１４年以来５年ぶりの交流戦Ｖへ、ラストスパートに突入だ。

　【試合経過】

　◇１回（オ０、巨２）

　【オ】福田中前安打、安達二ゴロ併殺打、吉田正三振

　【巨】亀井一ゴロ、坂本勇右前安打、丸中越１１号２ラン、岡本中前安打、大城三振、若林四球で岡本二進、重信左飛

　◇２回（両軍０）

　【オ】ロメロ左前安打、中川遊ゴロ併殺打、大城二ゴロ

　【巨】小林二ゴロ、今村三振、亀井の三ゴロのとき三塁安達の悪送球で亀井二進、坂本勇三振

　◇３回（オ０、巨１）

　【オ】武田中飛、若月三振、山本右飛

　【巨】丸三振、岡本中越１３号本塁打、大城右前安打、若林の左前安打で大城二進、重信の二ゴロで若林二封、大城三進、小林三振

　◇４回（オ１、巨０）

　【オ】福田四球、安達遊ゴロ併殺打、吉田正中前安打、ロメロの左中間二塁打で吉田正三進、中川の三ゴロのとき三塁岡本の失策で吉田正生還、ロメロ三進、大城三振

　【巨】今村三振、亀井一直、坂本勇二直

　◇５回（両軍０）

　【オ】武田中飛、若月右前安打、山本の投前バントで若月二進、福田一ゴロ

　【巨】丸左前安打、岡本の遊ゴロで丸二封、大城三邪飛、若林の二ゴロで岡本二封

　◇６回（両軍０）

　【オ】安達三ゴロ、吉田正中前安打、ロメロ二飛、中川一飛

　【巨】重信右飛、小林左翼線二塁打、今村の代打ゲレーロ遊ゴロ、亀井三振

　◇７回（両軍０）

　【オ】（投手沢村）大城三振、武田の代打小田左飛、若月の代打西野遊撃内野安打、山本の代打伏見三振

　【巨】（投手エップラー、捕手伏見、三塁西野、中堅小田）坂本勇三振、丸四球、岡本、大城ともに三振

　◇８回（オ２、巨１）

　【オ】（投手マシソン、一塁岡本、三塁山本）福田投ゴロ、エップラーの代打小島の打席途中でマシソン故障で投手高木、小島遊飛、吉田正左前安打、（投手田原）ロメロ四球で吉田正二進、中川の左越二塁打で吉田正、ロメロともに生還、中川二三塁間挟殺

　【巨】（投手海田、一塁小島）若林四球、重信の投前バントで若林二進、小林の代打陽岱鋼の右越二塁打で若林生還、（投手比嘉）山本の代打阿部申告敬遠（一塁代走増田大）、亀井中飛、坂本勇三振

  • ８回１死二塁、右越えに勝ち越しの適時二塁打を放った代打の陽岱鋼は二塁塁上でガッツポーズ

    ８回１死二塁、右越えに勝ち越しの適時二塁打を放った代打の陽岱鋼は二塁塁上でガッツポーズ

　◇９回（オ０、巨Ｘ）

　【オ】（投手中川、捕手炭谷、三塁増田大、右翼陽岱鋼）大城右前安打、小田の代打佐野の三前バントで大城二進、西野の代打鈴木昂中飛、伏見三振

  • ９回から６番手で登板し、１回無失点で試合を締めくくった中川皓太（左）は炭谷銀仁朗（右）とハイタッチ

    ９回から６番手で登板し、１回無失点で試合を締めくくった中川皓太（左）は炭谷銀仁朗（右）とハイタッチ

試合詳細
決勝打の陽岱鋼はジャビットからアフロをかぶせられ笑顔に
８回１死二塁、右越えに勝ち越しの適時二塁打を放った代打の陽岱鋼は二塁塁上でガッツポーズ
９回から６番手で登板し、１回無失点で試合を締めくくった中川皓太（左）は炭谷銀仁朗（右）とハイタッチ
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