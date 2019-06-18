【巨人】陽岱鋼の決勝打で３連勝…オリックス戦試合経過

決勝打の陽岱鋼はジャビットからアフロをかぶせられ笑顔に

◆日本生命セ・パ交流戦 巨人４―３オリックス（１８日・東京ドーム）

巨人が接戦を制して３連勝を飾り、貯金は今季最多タイの９となった。初回に丸の１１号２ランで先取点を奪うと、３回には岡本が１３号ソロ。８回表にはマシソンに異変が生じ、救援陣が同点に追い付かれたがその裏、代打・陽岱鋼の適時二塁打で１点を勝ち越した。田原が２勝目を挙げ、中川が８セーブ目。交流戦も残り５試合。１４年以来５年ぶりの交流戦Ｖへ、ラストスパートに突入だ。

【試合経過】

◇１回（オ０、巨２）

【オ】福田中前安打、安達二ゴロ併殺打、吉田正三振

【巨】亀井一ゴロ、坂本勇右前安打、丸中越１１号２ラン、岡本中前安打、大城三振、若林四球で岡本二進、重信左飛

◇２回（両軍０）

【オ】ロメロ左前安打、中川遊ゴロ併殺打、大城二ゴロ

【巨】小林二ゴロ、今村三振、亀井の三ゴロのとき三塁安達の悪送球で亀井二進、坂本勇三振

◇３回（オ０、巨１）

【オ】武田中飛、若月三振、山本右飛

【巨】丸三振、岡本中越１３号本塁打、大城右前安打、若林の左前安打で大城二進、重信の二ゴロで若林二封、大城三進、小林三振

◇４回（オ１、巨０）

【オ】福田四球、安達遊ゴロ併殺打、吉田正中前安打、ロメロの左中間二塁打で吉田正三進、中川の三ゴロのとき三塁岡本の失策で吉田正生還、ロメロ三進、大城三振

【巨】今村三振、亀井一直、坂本勇二直

◇５回（両軍０）

【オ】武田中飛、若月右前安打、山本の投前バントで若月二進、福田一ゴロ

【巨】丸左前安打、岡本の遊ゴロで丸二封、大城三邪飛、若林の二ゴロで岡本二封

◇６回（両軍０）

【オ】安達三ゴロ、吉田正中前安打、ロメロ二飛、中川一飛

【巨】重信右飛、小林左翼線二塁打、今村の代打ゲレーロ遊ゴロ、亀井三振

◇７回（両軍０）

【オ】（投手沢村）大城三振、武田の代打小田左飛、若月の代打西野遊撃内野安打、山本の代打伏見三振

【巨】（投手エップラー、捕手伏見、三塁西野、中堅小田）坂本勇三振、丸四球、岡本、大城ともに三振

◇８回（オ２、巨１）

【オ】（投手マシソン、一塁岡本、三塁山本）福田投ゴロ、エップラーの代打小島の打席途中でマシソン故障で投手高木、小島遊飛、吉田正左前安打、（投手田原）ロメロ四球で吉田正二進、中川の左越二塁打で吉田正、ロメロともに生還、中川二三塁間挟殺

◇９回（オ０、巨Ｘ）