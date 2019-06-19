６月１８日の釣果速報（関西）

６月２０日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|16.7
|大潮
|4.45
|19.14
|21.39
|7.03
６月２０日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|7.45
|7.06
|6.43
|6.31
|5.31
|8.19
|21.42
|21.23
|20.31
|20.23
|15.08
|21.51
|干潮
|2.15
|1.39
|1.20
|1.10
|8.07
|2.52
|15.03
|14.32
|13.37
|13.27
|23.14
|14.56
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|三重
| 二木島
ホーロク他
| マルヒサ渡船
0597・87局0148
|グレ
|-
|-
|フカセで４０センチ超のグレや３５～４０センチのイサギが釣れていた 大型マダイも来る
|イサギ
|-
|-
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|イサギ
|27～40
|39
|守山市の難波英助氏 少ない人１２尾 ハリス３号 オキアミ他
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|21～38
|7
|奈良の中村氏４人 オオモンハタ３２センチ ハリス３号 オキアミ
|尾長グレ
|34～41
|8
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|-
|-
|２７～３７センチが２人で１３０尾以上釣れていた天秤４本バリ アミエビ 今後も期待
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|マダイ
|33～40
|10
|和歌山の堀本氏 タイサビキ仕掛け ハリス４号 グレ７号
|ハマチ
|55
|1
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|-
|-
|２キロ超の良型交じりでマダコ多い人２０匹以上 別便マダイ釣りも食い順調
|マダイ
|-
|-
|沖
|明石
| 東二見
沖 合
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～42
|18
|大阪市の角野氏 重量０．３～１．２キロ タコジグ 冷凍イワシ
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|ムギイカ
|-
|-
|半夜便や深夜便で１８～２５センチが多い人１００匹以上 ウルメイワシの大漁も続く
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|イサギ
|-
|-
|２５～３６センチのイサギを中心にハマチやマダイにアジなど五目釣りが楽しめる
|ハマチ
|-
|-
|沖
|福井
| 若狭本郷
湾 内
| 田中渡船
0770・77局2789
|キス
|12～25
|152
|吹田市の芹沢氏５人 ハリス１号キス８号 １０～２０号 石ゴカイ
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|スルメイカ
|-
|-
|深夜便でマイカ交じりにスルメイカ乗り順調 イカを餌に大型マダイ狙える
|マダイ
|-
|-
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
１４号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|チヌ
|39～40
|3
|徳島の田中氏 １・５メートル ハリス１．２号 チヌ３号 Ｂ サナギ
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ
| 奥城丸渡船
0770・52局2845
|チヌ
|28～45
|4
|茨木市の尾崎光氏 ハリス１．５号 チヌ５号 サナギとオキアミ
|アジ
|27
|2
|カ
|福井
| 若狭本郷
大浦イカダ他
| 金丸渡船
0770・77局0083
|チヌ
|-
|-
|餌サナギなどで良型チヌ釣れていた サビキでマアジなど五目釣り楽しめる
|マアジ
|-
|-
|カ
|福井
| 日引
カマエダイカダ
| 釣宿 由幸
0770・76局1307
|チヌ
|41
|1
|高槻市の村田秀雄氏 ハリス２号チヌ３号 餌オキアミとボケ
|グレ
|22～28
|3
|カ
|京都
| 久美浜
宮崎沖カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|23～31
|6
|神戸市の楢原氏 １．５メートル ハリス１．７号 チヌ４号 餌アケミ貝
|波
|大阪
| 南港
関電波止
| 丸高渡船
06・6613局1075
|マアジ
|20～23
|80
|高槻市の山下氏 サビキ釣りアミエビ 山路氏も同型６５尾
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
８番テント東寄
| 公園事務所
078・753局3973
|メバル
|19.5～21
|3
|明石市の岡田氏 餌シラサエビ １７日安田氏１６～２０センチ５尾
|堀
|姫路
| 家島
イケス
| 釣り堀水宝
079・327局1243
|ヒラマサ
|-
|-
|生きアジやサバ切り身の餌でヒラマサなど青物釣れている マダイも順調
|マダイ
|-
|-
|川
|福井
| 九頭竜川中部
鳴鹿堰堤下右岸
| 漁協組
0776・61局3219
|アユ
|15～18
|21
|福井市の田中康司氏 水中糸０・０８号 狐７号 １０～１５センチ高
|川
|岐阜
| 付知川
南大橋下流
| 恵那漁協組
0573・65局5118
|アユ
|15～18
|20
|尾張旭市の前原宏次氏 水中糸０・０６号 狐６．５号４本 平水
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
梁瀬大橋周辺
| 民宿花園館
0737・26局0063
|アユ
|15～18
|28
|橋本市の泉谷氏 ８．５メートル 水中糸０・０１号 秀尖６号４本
|川
|和歌山
| 有田川ダム上流
オートキャンプ場
| 漁協組
0737・52局4863
|アユ
|14～18
|38
|大阪の寺岡氏 ９メートル 水中糸０．２号 一角７号４本 １０センチ高
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
栃 生
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|15～18.5
|21
|豊中市の後藤需氏 水中糸０・０７号 狐６．５号４本 １０センチ高
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
水管橋上下
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|15～17
|28
|生駒市の須川茂氏 水中糸０・１７５号 改良トンボ６．５号３本
|川
|京都
| 上桂川
山国神社
| 漁協組
075・855局0700
|アユ
|14～18
|30
|亀岡市の北崎成行氏 ９メートル 水中糸０・０２号 狐６．５号４本
|川
|京都
| 美山川
河鹿荘下
| ひまわり囮店
0771・77局0123
|アユ
|11～18
|48
|京都市の中岡和也・千晶氏 水中糸０・１５号 狐６号４本
|池
|八尾
| 中セ池
西中桟橋北寄東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|40.8以下
|38
|八尾市の下井氏 ２．４メートル スレ５号 トントン 大助５枚