【プリンスオブウェールズＳ】ディアドラは３番ゲートに決定　８頭立ても強豪ぞろいに

ＪＲＡ海外馬券発売対象のプリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（６月１９日、英国・アスコット競馬場、芝１９９０メートル、日本時間１９日２３時４０分発走予定）の出走馬８頭とゲート番が１７日、決まった。
日本から参戦する武豊騎手騎乗のディアドラ（牝５歳、栗東・橋田満厩舎）は３番ゲート（馬番６）に決定。昨年の凱旋門賞２着以来となる英国の４歳牝馬、シーオブクラスは５番ゲート（馬番８）、重賞３連勝中のアイルランドの４歳牝馬、マジカルは１番ゲート（馬番７）となった。
ＪＲＡでの馬券は１９日朝７時から、インターネット投票（即ＰＡＴ会員のみ）で発売され、発走予定時刻の４分前で締め切られる。
決定したゲート順は次の通り。ゲート順、馬番、馬名、斤量、騎手 調教国の順。
◆プリンスオブウェールズＳ（１９日、英国・アスコット競馬場）
１（馬番７）マジカル（５５・５）騎手未定＝アイルランド
２（馬番５）ザビールプリンス（５７）アッゼニ＝英国
３（馬番６）ディアドラ（５５・５）武豊＝日本
４（馬番２）デザートエンカウンター（５７）クローリー＝英国
５（馬番８）シーオブクラス（５５・５）Ｊドイル＝英国
６（馬番１）クリスタルオーシャン（５７）デットーリ＝英国
７（馬番３）ハンティングホーン（５７）騎手未定＝アイルランド
８（馬番４）ヴァルトガイスト（５７）ブドー＝フランス