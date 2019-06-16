【巨人】若林、犠飛など１安打１打点　交流戦３カード連続勝ち越し…日本ハム戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 日本ハム３―７巨人（１６日・札幌ドーム）
巨人は先発・菅野が初回、日本ハム打線につかまり３点を失うも、打線が２回に坂本勇の勝ち越し２点適時打など一挙５点を奪い逆転。逆転勝ちを飾り、交流戦４カード連続の勝ち越しを決めた。坂本勇は４回の第３打席で四球で出塁したが、代走が送られ交代した。菅野は７回３失点でリーグトップに並ぶ７勝目（３敗）を挙げた。
◇１回（巨０、日３）
【巨】亀井三振、坂本勇中飛、丸三振
【日】西川中前安打、大田の中越二塁打で西川一挙生還、近藤の中前安打で大田二進、中田の左前安打で大田生還、近藤二進、王柏融の二ゴロで中田二封、近藤三進、渡辺の左前安打で近藤生還、王柏融二進、石井左飛、鶴岡三ゴロ
◇２回（巨５、日０）
【巨】岡本左前安打、大城の右前安打で岡本二進、阿部三振、若林四球で満塁、重信のとき暴投で岡本生還、大城三進、若林二進、重信の中犠飛で大城生還、若林三進、炭谷の右前安打で若林生還、亀井の右越安打で炭谷一挙三進、坂本勇のとき亀井二盗、坂本勇の左前安打で炭谷、亀井ともに生還、丸左飛
【日】中島三振、西川一ゴロ、大田三振
◇３回（両軍０）
【巨】岡本中飛、大城遊ゴロ、阿部左飛
【日】近藤中飛、中田三振、王柏融中前安打、渡辺中飛
◇４回（巨１、日０）
【巨】若林右前安打、（投手西村）重信の中前安打で若林一挙三進、炭谷三振のとき重信二盗、亀井の一ゴロで若林生還、重信三進、坂本勇四球（坂本勇に代走山本）、丸の二ゴロで山本二封
【日】（遊撃山本）石井二飛、鶴岡中飛、中島二ゴロ
◇５回（巨１、日０）
【日】西川四球、大田の三ゴロ失で西川二進、近藤の二ゴロ併殺打で西川三進、中田左飛
◇６回（両軍０）
【日】王柏融二ゴロ、渡辺右飛、石井投ゴロ
◇７回（両軍０）
【巨】（投手浦野）大城三振、阿部左飛、若林三振
【日】（右翼陽岱鋼）鶴岡の代打清宮、中島の代打杉谷ともに三振、西川左飛
◇８回（両軍０）
【巨】（投手井口、捕手石川亮、三塁杉谷、遊撃石井）重信中飛、炭谷一飛、陽岱鋼三振
【日】（投手マシソン）大田右中間二塁打、近藤遊ゴロ、中田の二ゴロで大田三進、王柏融遊ゴロ
◇９回（両軍０）
【巨】（投手ロドリゲス）山本三振、丸遊ゴロ、岡本三振
【日】（投手中川、一塁岡本、三塁ビヤヌエバ、中堅加藤）渡辺捕逸振り逃げ、石井の代打横尾二飛、石川亮の代打清水三振、杉谷遊ゴロ