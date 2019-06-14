【広島】床田、球団ワーストタイの５被弾…１回２／３ＫＯ＆７失点は自己最悪

◆日本生命セ・パ交流戦 楽天―広島（１４日・楽天生命パーク）

広島の床田寛樹投手（２４）が球団ワーストタイ記録の５本塁打を浴び、プロ最短の１回２／３でＫＯ。７失点もプロ１５試合目のワースト記録だった。

初回先頭の茂木に、いきなり右越えの７号ソロを浴びた。島内に右前打、浅村四球でなお無死一、二塁で今度はブラッシュに左中間席への１８号３ラン。２死後にもウィーラーに左越えの１２号ソロを打たれた。

会沢の２ランで２点の援護を得た２回もピリっとしなかった。先頭・太田に左翼ポール際に運ばれるプロ初本塁打を献上。２死後に浅村に右越え１５号ソロを浴びたところで降板を命じられた。

１試合５被弾は球団ワーストタイ記録。

▼永本裕章＝１９７６年９月１９日、対阪神＝甲子園（田淵、ラインバック２、中村勝、掛布）

▼黒田博樹＝１９９９年７月３１日、対巨人＝広島（高橋２、マルティネス、清水、二岡）

▼横山竜士＝２００２年５月 ８日、対横浜＝広島（石井琢、グラン２、ロドリゲス、田中一）

▼高橋 建＝２００４年７月１７日、対横浜＝横浜（石井、佐伯２、多村、内川）

▼スタルツ＝２０１０年６月２９日、対巨人＝マツダ（ラミレス３、脇谷、阿部）

▼床田寛樹＝２０１９年６月１４日、対楽天＝楽天生命（茂木、ブラッシュ、ウィーラー、太田、浅村）

過去に５人が記録しており、床田が６人目だ。